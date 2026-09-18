Healthy Breakfast: డాక్టర్లు సూచించే టాప్ 5 హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఇవే!
Healthy Breakfast: ఉదయం మనం తినే ఆహారం రోజంతా శరీరానికి శక్తిని అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు అందించే ఫుడ్ తీసుకోవడం మేలు. మరి రోజును హెల్తీగా స్టార్ట్ చేసేందుకు బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏవో చూద్దాం.
హెల్తీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఐడియాస్
రోజును హెల్తీగా ప్రారంభించాలంటే ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారం చాలా ముఖ్యం. బ్రేక్ఫాస్ట్ను మానేయడం లేదా కేవలం కడుపు నింపే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం కంటే, శరీరానికి అవసరమైన కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు అందించే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. అలాంటి టాప్ 5 హెల్తీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇడ్లీ
సులభంగా జీర్ణమయ్యే అల్పాహారాల్లో ఇడ్లీ ముందుంటుంది. బియ్యం, మినపప్పుతో తయారు చేసే ఇడ్లీని ఆవిరిపై ఉడికించడం వల్ల నూనె అవసరం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మినపప్పు నుంచి ప్రోటీన్ కూడా లభిస్తుంది. ఇడ్లీని కేవలం చట్నీతో కాకుండా సాంబార్తో కలిపి తింటే పప్పులు, కూరగాయల ద్వారా ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఇతర పోషకాలు కూడా అందుతాయి.
పెసరట్టు
పెసలు లేదా పెసరపప్పుతో తయారయ్యే పెసరట్టు ప్రోటీన్, ఫైబర్ అందించే మంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్. పెసరపప్పులో ఉండే మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ కడుపు నిండిన భావనను ఇస్తుంది. అయితే పెసరట్టును తక్కువ నూనెతో తయారు చేసుకోవడం మంచిది. అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ వంటి పదార్థాలను మితంగా జోడించవచ్చు. అల్లం చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో తీసుకుంటే రుచిగా ఉంటుంది. పోషకంగా ఉంటుంది.
రాగి ఇడ్లీ లేదా రాగి దోస
రాగులను ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి రాగి ఇడ్లీ, రాగి దోస మంచి మార్గాలు. రాగిలో ఫైబర్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రాగి దోసను తయారు చేసేటప్పుడు నూనె తక్కువగా వాడటం మంచిది. అలాగే రాగి ఇడ్లీని సాంబార్, కూరగాయలతో కలిపి తింటే మరిన్ని పోషకాలు అందుతాయి.
వెజిటబుల్ ఊతప్పం
కూరగాయలను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి వెజిటబుల్ ఊతప్పం రుచికరమైన మార్గం. దోస పిండితో తయారు చేసే ఊతప్పంపై క్యారెట్, ఉల్లిపాయ, టమాట, క్యాప్సికమ్, కొత్తిమీర వంటి వాటిని జోడించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో కూరగాయల పరిమాణం పెరుగుతుంది. అయితే ఊతప్పం హెల్తీగా ఉండాలంటే నూనె తక్కువగా ఉపయోగించడం మంచిది.
గోధుమ రవ్వ ఉప్మా
నార్మల్ రవ్వ ఉప్మాకు బదులుగా గోధుమ రవ్వతో చేసే ఉప్మా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. గోధుమ రవ్వలోని ఫైబర్ కారణంగా ఎక్కువ సేపు కడుపునిండిన భావన కలుగుతుంది. ఉప్మాలో క్యారెట్, బీన్స్, బఠానీలు, క్యాప్సికమ్ వంటి కూరగాయలను ఎక్కువగా వేస్తే ఆహారంలో ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాల పరిమాణం పెరుగుతుంది. వేరుశనగలు లేదా ఇతర గింజలను మితంగా వేసుకోవడం ద్వారా రుచి, పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.