- Home
- Entertainment
- 25 కోట్ల బడ్జెట్.. 300 కోట్ల కలెక్షన్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ
25 కోట్ల బడ్జెట్.. 300 కోట్ల కలెక్షన్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ
కేవలం 25 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కి ఏకంగా 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టిన ఓ మూవీ.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ మలయాళ బ్లాక్ బస్టర్ తెలుగు వెర్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
చిన్న సినిమాగా వచ్చి సంచలనం
చిన్న సినిమాగా వచ్చి సంచలనం సృష్టించింది బెత్లెహెం ఫ్యామిలీ యూనిట్. 'ప్రేమలు' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన గిరీష్ ఏ.డి. ఈ కొత్త తరం లవ్ స్టోరీని తెరకెక్కించారు. మలయాళ స్టార్ హీరో నివిన్ పౌలీ, ట్రెండింగ్ బ్యూటీ మమితా బైజు జంటగా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా థియేటర్లలోకి వచ్చి బాక్సాఫీస్ దగ్గర మ్యాజిక్ చేస్తున్న సినిమాలు ఈ మధ్య కాలంలో చాలానే ఉన్నాయి. భారీ యాక్షన్ సీన్లు, స్పెషల్ సాంగ్స్, వీఎఫ్ఎక్స్ హంగామా ఏమీ లేకపోయినా.. ఇవి కేవలం కంటెంట్ బలంతో కోట్లు కొల్లగొడుతున్నాయి. నివిన్ పౌలీ, మమితా బైజు నటించిన 'బెత్లెహెం ఫ్యామిలీ యూనిట్' కూడా సరిగ్గా ఇదే కోవలోకి వస్తుంది.
కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించిన మూవీ..
ఈ సినిమా కొద్ది రోజుల క్రితం మలయాళంలో రిలీజై బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇది ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోయేలా రికార్డు స్థాయి వసూళ్లు రాబడుతోంది. కేవలం 25 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు 300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించినట్లు సమాచారం. దీంతో నిర్మాతలకు భారీ లాభాలు వచ్చాయి.
ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజై దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా కలెక్షన్ల జోరు మాత్రం తగ్గలేదు. ఈ మూవీ తెలుగు వెర్షన్ రీసెంట్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా రిలీజైంది. ఇక్కడ కూడా ఆడియన్స్ నుంచి దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో గట్టిగానే చర్చ జరుగుతోంది.
ఓటీటీలోకి ఎప్పుడొస్తుందంటే?
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్స్టార్ 'బెత్లెహెం ఫ్యామిలీ యూనిట్' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ను దక్కించుకుంది. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజైన 4 నుంచి 6 వారాల తర్వాత ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ చేసేలా అగ్రిమెంట్ కుదిరినట్లు సమాచారం.
ఈ లెక్కన చూసుకుంటే.. ఈ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ సెప్టెంబర్ చివరి వారం లేదా అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఓటీటీలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు వెర్షన్ కూడా ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని టాక్ నడుస్తోంది. దీనిపై త్వరలోనే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రానుంది.
ఎవరెవరు నటించారంటే?
ఇక 'బెత్లెహెం ఫ్యామిలీ యూనిట్' సినిమాలో నివిన్ పౌలీ, మమితా బైజుతో పాటు సంగీత్ ప్రతాప్, సురేష్ కృష్ణ, వినయ్ ఫోర్ట్, రోషన్ షానవాస్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. దిలీష్ పోతన్, ఫహద్ ఫాజిల్, శ్యామ్ పుష్కరన్ కలిసి సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. విశేషం ఏంటంటే.. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను తెలుగులో రిలీజ్ చేసింది.