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- Epic 5 Days Collections: ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్యకి పెద్ద షాక్.. దారుణంగా పడిపోయిన ఎపిక్ కలెక్షన్లు
Epic 5 Days Collections: ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్యకి పెద్ద షాక్.. దారుణంగా పడిపోయిన ఎపిక్ కలెక్షన్లు
ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటించిన `ఎపిక్` మూవీ థియేటర్లో స్ట్రగుల్ అవుతుంది. భారీ హైప్తో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యింది.
ఎపిక్కి అదే గట్టి దెబ్బ
`బేబీ` తర్వాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా `ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్` చిత్రంలో నటించారు. ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర మూవీస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. ఇది గత శుక్రవారం విడుదలైంది. రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దీనికి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. ఫస్టాఫ్ బాగుంది, కానీ సెకండాఫ్ డల్గా ఉందనే కామెంట్స్ వచ్చాయి. అదే సమయంలో యూకేలో మూవీ తీయడంలో అక్కడ కల్చర్ మెయిన్గా చూపించడంతో మన ఆడియెన్స్ కి పెద్దగా ఎక్కలేదు. దీంతో ఇది సినిమాపై ప్రభావం చూపించింది. సిటీ ఆడియెన్స్ తప్ప బీ, సీ సెంటర్ల నుంచి దీనికి పెద్దగా రెస్పాన్స్ లేదు. దీంతో `ఎపిక్`కి బాక్సాఫీసు వద్ద గట్టి దెబ్బ పడిందని చెప్పొచ్చు.
ఎపిక్ మూవీ కలెక్షన్లు
ఇక ఐదు రోజులు పూర్తి చేసుకున్న `ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్` మూవీకి కలెక్షన్లు ఎంత వచ్చాయనేది చూస్తే, ఈ చిత్రం మంగళవారం(ఐదో రోజు) కేవలం కోటి రూపాయలు చేసింది. ఇండియా నెట్ కేవలం రూ.57లక్షలు మాత్రమే. సోమవారం వసూళ్లతో పోల్చితే 40శాతం పడిపోయింది. ఇక ఐదు రోజుల్లో ఈ చిత్రానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.9.5కోట్లు వచ్చాయి. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే సుమారు రూ.13కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. అంటే ఇంకా ఐదు కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టాలి. మరి లాంగ్ రన్లో దాన్ని చేరుకుంటుందా అనేది చూడాలి.
నిర్మాత సేఫ్, కానీ థియేట్రికల్ గా ఎపిక్ ఫ్లాప్?
`ఎపిక్` మూవీకి అయిన బడ్జెట్ సుమారు ఇరవై కోట్లు అని సమాచారం. ఓటీటీ, శాటిలైట్, ఆడియో రూపంలో బాగానే వచ్చాయి. నిర్మాత నాగవంశీ ఇప్పటికే సేఫ్లో ఉన్నారు. కానీ థియేట్రికల్గా ఈ మూవీ అనుకున్నది రాబడితేనే హిట్ కింద లెక్క. లేదంటే ఫ్లాప్గానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. థియేట్రికల్గా ఈ మూవీ ఎంత చేస్తుందనేది ప్రశ్న. చూడబోతుంటే నష్టాల్లోనే ముగిసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
వందకోట్లు అనుకుంటే పది కోట్లు కూడా రాలే
ఇదిలా ఉంటే ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటించిన `బేబీ` మూవీ వంద కోట్లు వసూలు చేసింది. ఊహించని విజయాన్ని సాధించింది. అదే జోడీతో రూపొందిన మూవీ కావడంతో `ఎపిక్`పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ ఆ అంచనాలను అందుకోవడంలో `ఎపిక్` వెనకబడింది. దీంతో ఇది వంద కోట్లు కాదు కదా, పది కోట్లు వసూలు చేయడానికే నానా కష్టాలు పడుతుండటం గమనార్హం.