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- Jabardasth: మెగాస్టార్ నే మెప్పించిన జబర్దస్త్ కమెడియన్, ఒక్క ఏడాది 8 సినిమాలు, భారీ రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేస్తున్న నటుడు ఎవరు?
Jabardasth: మెగాస్టార్ నే మెప్పించిన జబర్దస్త్ కమెడియన్, ఒక్క ఏడాది 8 సినిమాలు, భారీ రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేస్తున్న నటుడు ఎవరు?
Jabardasth: బుల్లితెరపై తన మార్క్ చూపించిన కమెడియన్, వెండితెరపై వరుస అవకాశాలు సాధిస్తున్న నటుడు, తన గెటప్పులతో మిమిక్రీ, కామెడీ టైమింగ్ తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెప్పించిన నటుడు.. ప్రస్తుంతం భారీ రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేస్తున్నది ఎవరో తెలుసా?
జబర్దస్త్ తో గుర్తింపు.. మెగాస్టార్ మెచ్చిన కమెడియన్
జబర్దస్త్ ద్వారా తన మార్క్ చూపించి.. తెలుగు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించిన హాస్య నటుడు గెటప్ శ్రీను. జబర్దస్త్ కామెడీ షో ద్వారా విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు వెండితెరపై కూడా డిమాండ్ ఉన్న కమెడియన్గా దూసుకుపోతున్నారు. బుల్లితెరపై ‘జబర్దస్త్’ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చిత్రవిచిత్రమైన గెటప్స్ తో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు గెటప్ శ్రీను. సుడిగాలి సుధీర్, ఆటో రామ్ప్రసాద్లతో కలిసి ఆయన చేసిన స్కిట్లు యూట్యూబ్లో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ను సాధించడమే కాకుండా, విపరీతమైన ఆదరణ పొందాయి.
పేరుకు తగినట్లే ఏ పాత్ర వేసినా అందులోనే ఒదిగిపోయే ఆయన టాలెంట్కు సాక్షాత్తు మెగాస్టార్ చిరంజీవి వంటి స్టార్ హీరోలు సైతం ముగ్ధులయ్యారు. గెటప్ శ్రీను కోసం మాత్రమే జబర్దస్త్ చూసే ప్రేక్షకులు ఉన్నారంటే ఆయన మ్యాజిక్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. శ్రీను టాలెంట్ కు మెచ్చిన చిరంజీవి తన సినిమాల్లో వరుసగా అవకాశాలు ఇచ్చాడు. ఇండస్ట్రీలో నిలబడటానికి శ్రీనుకి ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది.
బుల్లితెర నుంచి వెండితెరకు – స్టార్ ఆఫర్లు
చిన్న తెరపై సాధించిన తిరుగులేని క్రేజ్ ఆయనకు టాలీవుడ్లో వెండితెర అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టింది. వరసగా సినిమా అవకాశాలు వస్తుండటంతో శ్రీను క్రమంగా జబర్దస్త్ షోకు దూరమై, ప్రస్తుతం సినిమాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. సీనియర్ హీరోల సినిమాలతో పాటు యంగ్ హీరోల చిత్రాల్లోనూ కీలకమైన కామెడీ పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', 'రాకాస', రీసెంట్గా వచ్చిన 'లెనిన్' వంటి చిత్రాల్లో ఆయన నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఒకే ఏడాది దాదాపు 8 చిత్రాల్లో నటించారంటే వెండితెరపై ఆయనకున్న క్రేజ్ స్పష్టమవుతోంది.
హాట్ టాపిక్గా మారిన భారీ రెమ్యునరేషన్
సినిమా ఇండస్ట్రీలో డిమాండ్తో పాటు నటుల పారితోషికం కూడా మారుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ వర్గాల్లో గెటప్ శ్రీను రెమ్యునరేషన్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకప్పుడు రోజువారీ పారితోషికంతో ప్రారంభించిన ఆయన, ఇప్పుడు తనకున్న క్రేజ్ ,మార్కెట్ డిమాండ్కు తగ్గట్టుగానే డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. తను అనుకున్న పారితోషికం అందుకోవడం విశేషం. దర్శక నిర్మాతలు కూడా ఆయన కామెడీకున్న టైమింగ్, థియేటర్లో తెచ్చే నవ్వుల స్కోప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని అడిగినంత ఇవ్వడానికి వెనుకాడటం లేదని సమాచారం.
ఒక్కో సినిమాకు ఎంత తీసుకుంటున్నాడంటే?
ఫిల్మ్నగర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ప్రస్తుతం గెటప్ శ్రీను తను నటించే పాత్ర ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి ఒక్కో సినిమాకు రూ. 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షల వరకు రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. కొన్ని పెద్ద ప్రాజెక్టులు, ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న పాత్రలకు ఈ మొత్తం మరికొంత ఎక్కువగా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఏటా పొడవునా వరస సినిమాలతో బిజీగా ఉండటం వల్ల, ఏడాదికి ఆయన సంపాదన కోట్లలోనే ఉంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
నిరంతర శ్రమకు దక్కిన ప్రతిఫలం
ఎలాంటి సినీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా పరిశ్రమలోకి వచ్చి, కేవలం తన సొంత ప్రతిభ, నిరంతర కష్టంతో ఈ స్థాయికి ఎదిగారు గెటప్ శ్రీను. బుల్లితెర హాస్య నటుడి నుంచి ఒక సినిమాకి రూ. 50 లక్షల పారితోషికం అందుకునే స్థాయికి చేరుకోవడం ఆయన ప్రతిభకు దక్కిన గౌరవం. కమెడియన్గానే కాకుండా విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ టాలీవుడ్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఆర్టిస్టులలో ఒకరిగా తన ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నాడు గెటప్ శ్రీను.