India vs West Indies: వెస్టిండీస్తో జరగనున్న వన్డే, టీ20 సిరీస్లకు భారత క్రికెట్ జట్లను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. మూడు వన్డేల సిరీస్కు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా కొనసాగనుండగా.. సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చారు.
వన్డే జట్టులో రోహిత్, కోహ్లీకి చోటు
సెప్టెంబర్ 27 నుంచి వెస్టిండీస్తో మూడు వన్డేలు జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్కు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా, కేఎల్ రాహుల్ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ వన్డే జట్టులో కనిపించనున్నారు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్, యశస్వి జైస్వాల్ కూడా జట్టులో ఉన్నారు. రవీంద్ర జడేజా, మహమ్మద్ సిరాజ్ కూడా వన్డే జట్టులోకి తిరిగి వచ్చారు.
వికెట్ కీపర్ స్థానంలో ధ్రువ్ జురెల్కు అవకాశం లభించింది. రిషబ్ పంత్ను మాత్రం వన్డే జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టారు. పంత్కు బదులుగా ధ్రువ్ జురెల్ను ఎంపిక చేసినట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించిన జట్టు జాబితాలో స్పష్టమవుతోంది. ఇదే సమయంలో హార్దిక్ పాండ్యా కూడా జట్టులో లేడు. ఆయన పూర్తి ఫిట్నెస్పై ఇంకా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో వెస్టిండీస్ వన్డే సిరీస్కు ఎంపిక చేయలేదు.
ఇద్దరు యువ ఆటగాళ్లకు తొలిసారి అవకాశం
వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ ద్వారా ఇద్దరు యువ ఆటగాళ్లు తొలిసారి భారత జట్టులోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. పంజాబ్కు చెందిన ఆల్రౌండర్ నమన్ ధీర్, జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన పేసర్ ఆకిబ్ నబీకి సెలెక్టర్లు అవకాశం ఇచ్చారు. దేశవాళీ క్రికెట్లో వారి ప్రదర్శనను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ఇద్దరినీ 15 మంది సభ్యుల వన్డే జట్టులోకి ఎంపిక చేశారు.
వన్డే జట్టులో శుభ్మన్ గిల్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్, ధ్రువ్ జురెల్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, మహమ్మద్ సిరాజ్, ఆకిబ్ నబీ, యశస్వి జైస్వాల్, నమన్ ధీర్ ఉన్నారు.
టీ20 జట్టుకు శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్
ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ అక్టోబర్ 6న ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఫార్మాట్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్గా, తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్, శివమ్ దూబే వంటి ఆటగాళ్లకు జట్టులో చోటు లభించింది. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు ఫార్మాట్లలోనూ ఎంపికయ్యారు.
టీ20 జట్టులో శ్రేయస్ అయ్యర్, అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్ ఉన్నారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు ఈ సిరీస్లో విశ్రాంతి ఇచ్చారు.
వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ సెప్టెంబర్ 27, సెప్టెంబర్ 30, అక్టోబర్ 3 తేదీల్లో జరగనుండగా.. టీ20 సిరీస్ అక్టోబర్ 6 నుంచి ప్రారంభమై అక్టోబర్ 17 వరకు కొనసాగుతుంది. హైదరాబాద్లో అక్టోబర్ 14న నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది.