Aloo Paratha: డాబాస్టైల్ ఆలూ పరాటా...స్టఫింగ్ బయటకు రాకూడదంటే ఈ టిప్ ట్రై చేయండి
Aloo Paratha: ఆలూ పరాటా అంటే చాలామందికి ఇష్టమైన ఫుడ్. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లో వేడివేడిగా ఆలూ పరాటా ఉంటే తినేయొచ్చు. కానీ ఇంట్లో చేసేటప్పుడు మాత్రం సరిగ్గా రాదు. పిండి పగిలిపోతుంది. జాగ్రత్తగా చేసినా ఇదే సమస్య. ఈ చిన్న చిట్కాతో చాలా ఈజీ.
డాబా స్టైల్ లో ఆలూ పరాటా
డాబా స్టైల్ లో ఆలూ పరాటా కావాలంటే ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. చాలా ఈజీ. ముందుగా ఆలూ మిశ్రమం పూర్తిగా పొడిగా ఉండాలి. బంగాళాదుంపలను ఉడికించిన తర్వాత వాటిలో నీరు ఎక్కువగా ఉంటే స్టఫింగ్ మెత్తగా, తడిగా మారుతుంది. దాన్ని పిండిలో పెట్టి రోల్ చేసేటప్పుడు ఒత్తిడి పడి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఉడికించిన ఆలూను బాగా మెదిపి, అందులో తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. స్టఫింగ్ పొడిగా ఉంటే పిండిలో ఉంచడం, రోల్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది.
రెండో పద్ధతి
స్టఫింగ్ను మరీ ఎక్కువగా పెట్టకపోవడం. పరాటాలో ఆలూ బాగా ఉండాలని ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టేస్తే పిండి దాన్ని పట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది. అందుకే పిండిని కొంచెం మందంగా చేసి, మధ్యలో సరిపడా ఆలూ పెట్టి అంచులను సరిగ్గా మూసేయాలి. ఇలా చేస్తే రోల్ చేసేటప్పుడు పగిలిపోతుంది. అయితే మరీ తక్కువ స్టఫింగ్ పెడితే పరాటా తిన్నప్పుడు అసలు ఆలూ ఉన్న ఫీలింగ్ ఉండదు. కాబట్టి మోతాదు చాలా ముఖ్యం.
మూడో పద్ధతి
స్టఫింగ్ పెట్టిన తర్వాత పిండిని సరిగ్గా సీల్ చేయాలి. ముందుగా పిండిని చిన్నగా ఒత్తి మధ్యలో ఆలూ మిశ్రమం పెట్టాలి. ఆ తర్వాత అంచులను పైకి తీసుకొచ్చి స్టఫింగ్ మొత్తం లోపల ఉండేలా బిగుతుగా మూసేయాలి. అలా చేసిన వెంటనే రోలింగ్ పిన్తో బలంగా ఒత్తకుండా.. చేతులతో ముందుగా నెమ్మదిగా ఫ్లాట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మధ్య నుంచి బయటికి వైపు మెల్లగా రోల్ చేయాలి. ఒకే చోట పదేపదే గట్టిగా ఒత్తకుండా ఇలా చేస్తే పిండి చిట్లే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది.
నాలుగో పద్ధతి
ఆలూ స్టఫింగ్ను ముందుగానే చల్లగా చేయాలి. ఆలూ మిశ్రమం వేడిగా లేదా మెత్తగా ఉన్నప్పుడు పిండిలో పెట్టడం కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే స్టఫింగ్ తయారు చేసిన తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అవసరమైతే కొద్దిసేపు ఫ్రిజ్లో పెట్టి గట్టిగా అయ్యేలా చేయాలి. ఇలా చల్లగా, గట్టిగా ఉన్న మిశ్రమాన్ని పిండిలో పెట్టినప్పుడు అది ఆకారాన్ని నిలబెట్టుకుంటుంది. రోల్ చేసేటప్పుడు బయటకు వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టదు.
స్టఫింగ్ సరిగా ఉండాలి
ఈ నాలుగు పద్ధతుల్లో ఆలూ మిశ్రమాన్ని పొడిగా ఉంచడం, పూర్తిగా చల్లార్చడం ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి. దీనితో పాటు స్టఫింగ్ మోతాదు కూడా సరిగా ఉండాలి. మరో ముఖ్యమైన విషయం.. ఆలూ పరాటా చేసేటప్పుడు తొందరపడకూడదు. స్టఫింగ్ పెట్టిన పిండిని ముందుగా చేతులతో నెమ్మదిగా ఫ్లాట్ చేసి, ఆ తర్వాత మధ్య నుంచి బయటికి వైపు మెల్లగా రోల్ చేయాలి. రోలింగ్ పిన్తో ఒక్కసారిగా గట్టిగా ఒత్తడం వల్ల పిండి పగిలి స్టఫింగ్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
నెమ్మదిగా రోల్ చేయాలి
కాబట్టి మీ ఆలూ పరాటా రోల్ చేసేటప్పుడల్లా పగిలిపోతుంటే..తేమ ఎక్కువగా ఉందా, అది వేడిగా ఉందా, స్టఫింగ్ మరీ ఎక్కువగా పెట్టారా అనే విషయాలు చెక్ చేసుకోండి. ఆలూను పొడిగా, చల్లగా ఉంచి.. పిండిని సరిగ్గా సీల్ చేసి.. నెమ్మదిగా రోల్ చేస్తే ఆలూ బయటకు రాకుండా చక్కగా స్టఫ్డ్ పరాటాలు చేసుకోవచ్చు.