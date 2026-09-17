Telugu Saying: చెబితే వినని వాళ్లని చెడితే చూడాలట! పెద్దలు ఈ సామెత ఊరికే చెప్పలేదు!
Telugu Saying: సామెతలు చాలా లోతైన భావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ఒకటే "చెబితే వినని వాళ్లని చెడితే చూడాలట"! అనే సామెత. అసలు ఈ సామెతను పెద్దలు ఎందుకు చెప్పారు? దాని వెనుక ఉన్న అర్థం ఏంటి? మన జీవితానికి ఇది ఎలా వర్తిస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తెలుగు సామెత
తెలుగు భాషలో సామెతలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పెద్దలు తమ జీవిత అనుభవాలను, సమాజాన్ని గమనించిన తీరును సామెతల రూపంలో చెప్పేవారు. అలాంటి అర్థవంతమైన సామెతల్లో “చెబితే వినని వాళ్లని చెడితే చూడాలట!” అనే సామెత కూడా ఒకటి. ఒక మనిషికి మంచి చెప్పినప్పుడు వినకపోతే, అనుభవం ద్వారా అయినా ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుంటాడనే భావాన్ని ఈ సామెత తెలియజేస్తుంది.
పెద్దలు చెప్పిన మాట
మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక సమయంలో పెద్దలు, తల్లిదండ్రులు, గురువులు, స్నేహితులు లేదా అనుభవజ్ఞులు సలహాలు ఇస్తుంటారు. చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టాలని తల్లిదండ్రులు, చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉండాలని గురువులు చెప్పవచ్చు. కానీ కొన్నిసార్లు మనిషి తన వయసు, ఆత్మవిశ్వాసం లేదా మొండితనం కారణంగా ఆ మాటలను పట్టించుకోకపోవచ్చు. కానీ దానివల్ల ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడు మాత్రం పెద్దలు చెప్పిన మాట గుర్తొస్తుంది.
అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవడం
ఇతరుల అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవడం తెలివైన లక్షణం. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ అలా చేయరు. కొందరు స్వయంగా అనుభవించిన తర్వాతే ఒక విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. కొందరు విద్యార్థులు పరీక్షలు దగ్గరపడే వరకు చదవరు. పేరెంట్స్, టీచర్స్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినరు. తీరా పరీక్షలప్పుడు టైం సరిపోక ఇబ్బంది పడి.. ముందుగా చదివి ఉంటే బాగుండేదని బాధపడతారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పెద్దలు చెప్పిన మాటలోని నిజం మనకు స్పష్టమవుతుంది.
సామెత లోని భావం
ఈ సామెత తప్పు చేసినవారిని ఎగతాళి చేయడానికి కాదు. “చెప్పినా వినలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అనుభవించు” అనే ధోరణి కంటే, తప్పు జరిగినప్పుడు దాని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి అనే భావమే ఇందులో ముఖ్యమైంది. మనిషి తప్పులు చేయడం సహజం. కానీ అదే తప్పును పదేపదే చేయడం, దాని పరిణామాలను అర్థం చేసుకోకపోవడం అసలు సమస్య.
పెద్దలు ఒకప్పుడు ఎదుర్కొన్న సమస్యలను పిల్లలు మళ్లీ ఎదుర్కోకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అనేక సూచనలు చేస్తారు. వారు చెప్పే ప్రతి మాటను అక్షరాలా అనుసరించాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, దాని వెనుక ఉన్న అనుభవాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సలహా వినడం అంటే స్వతంత్రంగా ఆలోచించకూడదు అని కాదు. ఎవరు చెప్పినా ఆ మాటను పరిశీలించి, దాని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.