Abhishek Sharma Secret: అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం వెనకున్న సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే !
Abhishek Sharma Secret: అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ పై భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కేవలం 30 బంతుల్లోనే సెంచరీ కొట్టి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ పంజాబ్ హిట్టర్ మైండ్ బ్లాకింగ్ ఫామ్ అసలు సక్సెస్ సీక్రెట్ క్రీడా లోకంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రోహిత్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ సీక్రెట్ ఇదే
ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో చెలరేగిపోయాడు. గ్రౌండ్ నలుమూలలా బౌండరీలు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తూ ఆఫ్ఘనిస్థాన్ బౌలింగ్ అటాక్ను పూర్తిగా కుప్పకూల్చాడు. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఏకంగా 127 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, 3-0 తేడాతో సిరీస్ను క్లీన్స్వీప్ చేసింది. అభిషేక్ అందించిన ఊపుతో భారత్ భారీ స్కోరు సాధించగా, అనంతరం ఛేజింగ్కు దిగిన ఆఫ్ఘనిస్థాన్ను భారత బౌలర్లు 92 పరుగులకే ఆలౌట్ చేశారు.
30 బంతుల్లోనే సెంచరీ కొట్టిన అభిషేక్ శర్మ
ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోతుంది. కేవలం 30 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న ఈ యంగ్ బ్యాటర్, అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్ తరఫున ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో రోహిత్ శర్మ 2017లో శ్రీలంకపై 35 బంతుల్లో చేసిన వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డును అభిషేక్ అధిగమించాడు. 34 బంతుల్లో 108 పరుగులు చేసిన అభిషేక్ పలు రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
నితీష్, బిష్ణోయ్ మేజిక్.. 92 పరుగులకే ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కుప్పకూలింది
భారత్ విధించిన భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ఆరంభంలోనే తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనైంది. మొదటి రెండు ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కోలుకోలేని దెబ్బ తిన్నది. ఆ తర్వాత భారత బౌలర్లు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, రవి బిష్ణోయ్ చెరో 3 వికెట్లతో చెలరేగడంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కేవలం 92 పరుగులకే కుప్పకూలింది. సంజూ శాంసన్ కూడా హాఫ్ సెంచరీతో రాణించడంతో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనకు గాను అభిషేక్ శర్మ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డులను కైవసం చేసుకున్నాడు.
బ్యాటింగ్ సీక్రెట్ వెల్లడించిన అభిషేక్ శర్మ
మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత తన ఫియర్ లెస్ బ్యాటింగ్ వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ను అభిషేక్ శర్మ స్పష్టం చేశాడు. "ప్రతి సిరీస్కు ముందు నేను పాటించే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఏ బౌలర్లను టార్గెట్ చేయాలి, పవర్ప్లేను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే దానిపై స్పష్టమైన ప్లానింగ్ చేసుకుంటాను. మైదానంలో నన్ను నేను ఏ మూలకూ పరిమితం చేసుకోవాలనుకోను. బంతిని చూసి మైండ్ ఫ్రీగా హిట్ చేయడమే నా సింపుల్ మంత్ర. బలవంతంగా షాట్లు కొట్టకుండా నా నైచురల్ గేమ్ను ఎంజాయ్ చేస్తాను" అని వివరించాడు.
కెప్టెన్, కోచ్ సపోర్ట్ వల్లే ఈ విధ్వంసం
తన దూకుడు వెనుక టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందన్నాడు అభిషేక్. భారత ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తనకు పూర్తి స్థాయిలో సపోర్టుగా నిలిచారని చెప్పాడు. "మేము గత రెండేళ్లుగా ఒకే విధానాన్ని పాటిస్తున్నాం. ఒకటి రెండు సిరీస్లలో విఫలమైనంత మాత్రాన మా టీమ్ మైండ్ సెట్ మారదు. వరల్డ్ కప్ ముందు వరకు ప్రతి మ్యాచ్లోనూ ఆధిపత్యం చెలాయించడమే మా లక్ష్యం. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఉన్న పాజిటివ్ వైబ్స్, మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన భరోసాతోనే రిస్క్ తీసుకుని ఈ స్థాయిలో ఆడగలుగుతున్నాం" అని అభిషేక్ పేర్కొన్నాడు. ఇక టీమిండియా మాజీ ఆల్ రౌండర్ యూవరాజ్ సింగ్ ట్రైనింగ్ లో అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ స్టైల్ పూర్తి మారిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.