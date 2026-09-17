Chanakya Niti: చాణక్యుడి ప్రకారం.. మీపై అసూయ ఉన్నవారిని ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?
Chanakya Niti: మన జీవితంలో మన ఎదుగుదలను చూసి నిజంగా సంతోషించే వారు కొందరైతే.. మనం పైకి రావడం చూసి లోలోపల అసూయపడేవారు మరికొందరు. అలాంటి వ్యక్తులు పైకి బాగానే ఉంటారు. మరి వారిని ఎలా గుర్తించాలి. వీరి గురించి చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం.
చాణక్య నీతి సూత్రాలు
మన జీవితంలో మన విజయాన్ని చూసి సంతోషించే వారు ఎంతమంది ఉంటారో, మన ఎదుగుదలను చూసి లోలోపల అసూయపడేవారు కూడా అంతే ఉంటారు. మనం సాధించిన విజయాన్ని ప్రశంసిస్తున్నట్లు కనిపించినా, మన వెనుక మాత్రం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారు కొందరు ఉంటారు. ముఖ్యంగా మనం ఎదుగుతున్న సమయంలో ఇలాంటి వ్యక్తుల ప్రవర్తనలో కొన్ని మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. చాణక్యుడి ప్రకారం మీపై అసూయ ఉన్న వ్యక్తులు ఎలాంటి పనులు చేస్తారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీ విజయాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం
మీరు ఏదైనా సాధించినప్పుడు నిజంగా సంతోషించే వ్యక్తి మీ కష్టాన్ని గుర్తించి అభినందిస్తాడు. కానీ అసూయ ఉన్న వ్యక్తి మాత్రం మీ విజయానికి విలువ లేకుండా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాడు. మీరు సాధించిన విజయం వెనుక ఉన్న శ్రమను గుర్తించకుండా, దానికి కారణం అదృష్టమో లేదా ఇతరుల సహాయమో అని చెప్పవచ్చు. ఇలా మాట్లాడటం ద్వారా మీ విజయంపై మీకున్న ఆనందాన్ని తగ్గించాలనే ప్రయత్నం చేయవచ్చు.
మీ గురించి ఇతరుల వద్ద ప్రతికూలంగా మాట్లాడటం
మనం ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ఒకలా, మనం లేనప్పుడు మరోలా ప్రవర్తించే వ్యక్తులను జీవితంలో చాలాసార్లు చూస్తుంటాం. అసూయతో ఉన్న వ్యక్తి మీలోని లోపాలను మాత్రమే ఇతరులకు చెప్పడం, మీ విజయాలపై అనుమానాలు కలిగించడం లేదా మీ గురించి తప్పుడు అభిప్రాయం ఏర్పడేలా మాట్లాడవచ్చు. ముఖ్యంగా మీరు సామాజికంగా, ఉద్యోగపరంగా లేదా వ్యాపారపరంగా ఎదుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రవర్తన సమస్యలను సృష్టించవచ్చు. అయితే ఎవరో మీ గురించి ప్రతికూలంగా మాట్లాడుతున్నారని విన్న వెంటనే వారిని శత్రువులుగా నిర్ణయించడం కంటే, ఆ సమాచారం నిజమా కాదా పరిశీలించడం, పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
అవసరమైన టైంలో హెల్ప్ చేయకుండా అడ్డంకులు సృష్టించడం
మీ సంతోషంలో భాగస్వాములయ్యే వ్యక్తులను గుర్తించడం ఈజీనే. కానీ మీకు కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు ఎవరు నిజంగా మీ పక్కన నిలబడతారో తెలుసుకోవడం కష్టం. అసూయతో ఉన్న వ్యక్తి మీకు అవసరమైన సమాచారం ఇవ్వకుండా ఉండటం, మీ అవకాశాలను దెబ్బతీయడం, లేదా మీరు ముందుకు వెళ్లకుండా నిరుత్సాహపరిచే మాటలు చెప్పడం వంటివి చేయవచ్చు. అయితే ప్రతి నిరుత్సాహపరిచే మాట వెనుక అసూయ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు నిజమైన ప్రమాదాలను గుర్తించి హెచ్చరించే వారు కూడా ఉంటారు. అందుకే వ్యక్తి మాటలకంటే, అతని ఉద్దేశం, గత ప్రవర్తనను పరిశీలించడం ముఖ్యం.
ఇలా చేయడం మంచిది
మన జీవితంలో అసూయను పూర్తిగా నివారించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ దానికి ఎలా స్పందించాలో మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. మన గురించి ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారనే దానిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడం కంటే, మన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. ఎవరైనా మనపై అసూయపడుతున్నారని అనిపించినప్పుడు వారితో అనవసరమైన గొడవకు దిగడం కంటే కొంత దూరం పాటించడం, అవసరమైన పరిమితులు పెట్టుకోవడం తెలివైన నిర్ణయం.