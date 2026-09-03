మహిళలు నలభై దాటాక తిండి తగ్గించినా కూడా బరువు తగ్గడం కష్టమే
నలభై ఏళ్లు దాటిన మహిళలు బరువు తగ్గడానికి కేవలం ఆహారం తగ్గించడం సరైన పద్ధతి కాదు. హార్మోన్ల మార్పులు, కండరాల శక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
తిండి తగ్గించినా బరువు తగ్గరట
నలభై ఏళ్లు దాటిన వారు త్వరగా బరువు పెరుగుతారు. అందుకోసం వారు తిండి తగ్గించేస్తూ ఉంటారు. బరువు తగ్గాలంటే తక్కువ తినాలనేది పాత మాట. ముఖ్యంగా నలభై దాటిన మహిళల విషయంలో ఇది పూర్తిగా నిజం కాదు. ఈ వయసులో శరీరంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కేవలం ఆహారం తగ్గించడం వల్ల అనుకున్న ఫలితాలు రాకపోవచ్చు. కండరాల బలం, ఎముకల ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమే.
వయసు పెరిగేకొద్దీ కండరాల శక్తి సహజంగానే తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా మహిళల్లో హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల ఇది మరింత ఎక్కువ. అందుకే, కేవలం కేలరీలు తగ్గించి, ప్రోటీన్ సరిగా తీసుకోకపోతే కొవ్వుతో పాటు కండరాలు కూడా కరిగిపోతాయి. బరువు తగ్గడమే కాదు, కండరాలను కాపాడుకోవడం కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
ప్రోటీన్ ఫుడ్ మిస్ చేయొద్దు
నలభై దాటిన తర్వాత ఆహారంలో తగినంత ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుడ్లు, చేపలు, పప్పుధాన్యాలు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు వంటివి మీ డైట్లో తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి. ఆహారం తగ్గించడం కంటే, పోషకాలున్న ఆహారాన్ని సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం ముఖ్యం.
నలభై తర్వాత చాలామంది మహిళలు పెరిమెనోపాజ్, మెనోపాజ్ దశలను ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమయంలో హార్మోన్ల మార్పులు శరీరాకృతి, నిద్ర, ఆకలి, శక్తి స్థాయులపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి, యవ్వనంలో పనిచేసిన డైట్ ప్లాన్స్ ఇప్పుడు పనిచేయకపోవచ్చు.
ఆహారంతో పాటు వ్యాయామం కూడా ముఖ్యం
బరువు తగ్గడానికి కేవలం కార్డియో వ్యాయామాల మీదే ఆధారపడొద్దు. నిపుణుల ప్రకారం, వయసుకు తగినట్లుగా కండరాలను బలపరిచే స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కూడా చేయాలి. రోజూ వాకింగ్ చేయడం, మీ శరీరానికి సరిపోయే వ్యాయామాలు చేయడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
నలభై దాటిన మహిళలకు ఆరోగ్యం అంటే బరువు తూచే మెషీన్పై కనిపించే నంబర్ మాత్రమే కాదు. కఠినమైన డైట్లకు బదులుగా, శరీరానికి పోషకాలనిచ్చి, కండరాలను కాపాడుతూ, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. సమతుల్య ఆహారం, తగినంత ప్రోటీన్, పండ్లు, కూరగాయలు, మంచి నిద్ర, వ్యాయామం మీ జీవనశైలిలో భాగం కావాలి.