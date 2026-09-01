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- Toxic Collections: 300 కోట్లు దాటిన యశ్ మూవీ, భారీగా పడిపపోయిన టాక్సిక్ కలెక్షన్స్, 6 వరోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Toxic Collections: 300 కోట్లు దాటిన యశ్ మూవీ, భారీగా పడిపపోయిన టాక్సిక్ కలెక్షన్స్, 6 వరోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Toxic Collections: భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజ్ అయిన టాక్సిక్ మూవీ భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించినా.. ఆతరువాత కలెక్షన్స్ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. యశ్ హీరోగా నటించిన ఈసినిమా ఆరో రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
300 కోట్ల మార్క్ ను దాటిన టాక్సిక్..
రాకింగ్ స్టార్ యాష్ హీరోగా, వర్సటైల్ నటి నయనతార , ప్రముఖ నటి కియారా అద్వానీ కీలక పాత్రల్లో నటించిన భారీ యాక్షన్ చిత్రం టాక్సిక్. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ప్రభావాన్ని కొనసాగిస్తోంది. థియేటర్లలో విడుదలై ఆరో రోజుకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో, బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో గణనీయమైన మార్పులు నమోదు అయ్యాయి. ఆరో రోజు వసూళ్లలో మునుపటి రోజులతో పోలిస్తే 67.6 శాతం మేర తగ్గుదల (డ్రాప్) కనిపించినప్పటికీ, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలిపి ఇప్పటివరకు రూ. 304.05 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది.
భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమా..
ఈ చిత్రం విడుదలైన మొదటి ఐదు రోజుల్లో భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించి రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లతో దూసుకుపోయింది. యాష్కు ఉన్న అంతర్జాతీయ మార్కెట్ క్రేజ్, అలాగే నయనతార, కియారా అద్వానీల సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ తెచ్చిపెట్టాయి. ఆరో రోజు సాధారణ పనిదినం (వర్కింగ్ డే) కావడంతో వసూళ్లలో 67.6 శాతం మేర తగ్గుదల నమోదైనట్లు బాక్సాఫీస్ విశ్లేషకులు వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా, దేశీయంగా సాధించిన వసూళ్లతో కలిపి మొత్తం రూ. 304.05 కోట్ల గ్రాస్ మార్కును చేరుకోవడం టాక్సిక్ పవర్ ను చూపిస్తోంది.
సోమవారం కలెక్షన్ల వివరాలు..
టాక్సిక్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రోజురోజుకూ వసూళ్లు తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లలో ఇప్పటికే రూ. 200 కోట్ల మార్కును దాటినప్పటికీ, మొదటి రోజు సాధించిన రికార్డు ఓపెనింగ్స్ తర్వాత ప్రతిరోజూ వసూళ్లు పడిపోతున్నాయి. ప్రముఖ ట్రేడ్ వెబ్సైట్ Sacnilk కథనం ప్రకారం, మొదటి సోమవారం ఈ చిత్రం కేవలం రూ. 7.45 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టింది. సినిమా విడుదలైనప్పటి నుండి ఇదే అత్యల్ప సింగిల్-డే కలెక్షన్ కావడం గమనార్హం. దీంతో ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు భారత్లో సాధించిన మొత్తం నెట్ కలెక్షన్స్ రూ. 221.55 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇండియాలో గ్రాస్ వసూళ్లు.. 264.80 కోట్లు కాగా.. ఒవర్ సిస్ లో ఈసినిమా ఆరో రోజు 2 కోట్ల కలెక్షన్స్ ను సాధించింది.
ఆక్యుపెన్సీ తగ్గినప్పటికీ..
పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదలైన ఈ సినిమా వివిధ ప్రాంతాల్లో మంచి కలెక్షన్లను రాబడుతోంది. ఆరో రోజున థియేటర్లలో ఆక్యుపెన్సీ తగ్గినప్పటికీ, ఓవర్సీస్ తో పాటు ప్రధాన ప్రాంతీయ కేంద్రాలలో టాక్సిక్.. స్ట్రాంగ్ కలెక్షన్స్ ను సాధిస్తోంది. వారాంతం పూర్తయిన తర్వాత వర్కింగ్ డేస్లో వచ్చే ఈ రకమైన తగ్గుదల సాధారణమేనని, వీకెండ్ నాటికి మళ్లీ వసూళ్లు పుంజుకునే అవకాశం ఉందని చిత్ర వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. మొత్తానికి, 'టాక్సిక్' చిత్రం ఆరో రోజునాటికి రూ. 304.05 కోట్ల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని నమోదు చేస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించే దిశగా ప్రయాణిస్తోంది.