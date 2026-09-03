Parenting: మీ ఇంట్లో టీనేజ్ పిల్లలు ఉన్నారా? పేరెంట్స్ మార్చుకోవాల్సిన 5 అలవాట్లు ఇవే
Parenting: పిల్లలు ఎదుగుతుంటే...వాళ్లు అలా ఉండాలి.. ఇలా ఉండాలి అని పేరెంట్స్ చాలా కండిషన్స్ పెడుతూ ఉంటారు. కానీ, ఇంట్లో టీనేజ్ వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు ఉంటే.. ముందు పేరెంట్స్ మారాలి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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పిల్లలు పెద్దవారవుతున్న కొద్దీ వారిని పెంచే విధానంలోనూ మార్పు రావడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా పిల్లలు టీనేజ్ వయస్సుకు వచ్చినప్పుడు కూడా చిన్నపిల్లల్లాగే చూస్తే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం, స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి తగ్గిపోతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలతో నమ్మకం, మంచి అనుబంధం పెంపొందాలంటే తల్లిదండ్రులు వదిలేయాల్సిన 5 అలవాట్లు ఇవే:
పిల్లల విషయంలో మీ నిర్ణయాలు..
చదువు, కెరీర్ లేదా స్నేహితుల ఎంపిక విషయంలో మీ అభిప్రాయం చెప్పడం వేరు, వారిపై మీ నిర్ణయాన్ని రుద్దడం వేరు. ఆ పని ఎప్పుడూ చేయకూడదు.వారికి మంచి మెంటర్ గా ఉండండి కానీ తుది నిర్ణయాన్ని వారికే వదిలేయండి. ఒకవేళ ఆ నిర్ణయం పొరపాటైనా, దాని నుండి పాఠాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఇవ్వండి.
ప్రతి తప్పునూ వైఫల్యంగా చూడకండి
టీనేజ్, యవ్వనంలో తప్పులు చేయడం సహజం. ఏదైనా పొరపాటు జరిగినప్పుడు వారిపై అరవడం లేదా వారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం వల్ల వారి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. దానికి బదులు, "ఈసారి దీని నుండి ఏం నేర్చుకున్నావ్? నెక్స్ట్ టైమ్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తావ్?" అని పాజిటివ్గా అడగడం ద్వారా వారికి బాధ్యత తెలుస్తుంది.
వ్యక్తిగత హద్దులను గౌరవించండి
పిల్లల ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లు నిరంతరం చెక్ చేయడం, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అనుమానించడం వల్ల వారి దృష్టిలో తల్లిదండ్రులపై నమ్మకం పోతుంది. బదులుగా, వారితో ఓపెన్గా మాట్లాడే వాతావరణాన్ని సృష్టించండి. అనుమానంతో కాకుండా, ప్రేమ, భద్రత కోణంలో వారి హద్దులను గౌరవించండి.
ఇతరులతో పోల్చడం ఆపేయండి
"పక్కింటి అబ్బాయిని చూడు", "మీ అన్నయ్యలా ఉండు" అని బంధువుల పిల్లలతో పోల్చి మాట్లాడటం వల్ల పిల్లల్లో తీవ్రమైన భావోద్వేగమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇతరులతో కాకుండా, గతంతో పోలిస్తే మీ పిల్లలు ఎంత అభివృద్ధి చెందారో గమనించి ఆ ప్రయాణాన్ని అభినందించండి.
5. ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్
"మా మాట వినకపోతే మేము బాధపడతాం", "మా ఆశలన్నీ అడియాసలు చేశావు" అని వారిపై ఎమోషనల్ ప్రెజర్ తెచ్చి నిర్ణయాలు మార్చడానికి ప్రయత్నించవద్దు. బదులుగా, వారి ఆలోచనలకు, ఇష్టాయిష్టాలకు విలువ ఇవ్వండి. మీ భావాలను బంధం తెగిపోకుండా ప్రేమగా వివరించండి.