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- ఇక ఉద్యోగాల కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు.. ఏపీలోని ఈ జిల్లాలో భారీ స్టార్టప్ హబ్
ఇక ఉద్యోగాల కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు.. ఏపీలోని ఈ జిల్లాలో భారీ స్టార్టప్ హబ్
Andhra Pradesh: ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మహానగరాల్లో కనిపించిన స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ను రాయలసీమకు విస్తరించే లక్ష్యంతో కడపలో అత్యాధునిక స్టార్టప్ హబ్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కడపలో స్టార్టప్ హబ్.
రూ.12 కోట్లతో ఆధునిక హబ్ నిర్మాణం
కడపలో సుమారు రూ.12 కోట్ల వ్యయంతో ఈ స్టార్టప్ హబ్ను నిర్మించారు. 30 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో జీ+3 నమూనాలో రూపొందించిన ఈ భవనంలో యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవసరమైన ఆధునిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. త్వరలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఈ స్టార్టప్ హబ్ ప్రారంభం కానుంది. జిల్లా యంత్రాంగం ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించింది. రాయలసీమలో సాంకేతిక, పారిశ్రామిక రంగాలకు కొత్త ఊపునిచ్చే కేంద్రంగా దీనిని అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్, ఆధునిక వర్క్ స్పేస్లు, ప్రొటోటైపింగ్ ల్యాబ్లు, సాంకేతిక సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. కొత్త ఉత్పత్తులు, సాంకేతిక పరిష్కారాలను రూపొందించే యువతకు ప్రయోగాత్మక వాతావరణం కల్పించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
ఉద్యోగాలు ఇచ్చేలా యువతకు శిక్షణ
ఈ కేంద్రం ముఖ్య ఉద్దేశం కేవలం ఉద్యోగ అవకాశాల సమాచారాన్ని అందించడం కాదు. యువతను స్వయం ఉపాధి, స్టార్టప్ల వైపు మళ్లించి భవిష్యత్లో ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి తీసుకెళ్లడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కొత్త వ్యాపార ఆలోచన ఉన్న విద్యార్థి లేదా యువకుడు ప్రారంభ దశలో ఎదుర్కొనే అనేక సమస్యలకు ఇక్కడ మార్గదర్శకత్వం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆలోచనను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి, వ్యాపార ప్రణాళికను ఎలా సిద్ధం చేయాలి, మార్కెట్ అవసరాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వంటి అంశాలపై నిపుణుల సహకారం అందించనున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న ఆలోచనతో ప్రారంభమైన ప్రాజెక్టును వాణిజ్యపరంగా విజయవంతమైన సంస్థగా మార్చేందుకు అవసరమైన ఎకోసిస్టమ్ను ఒకే వేదికపై అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు.
ఐఐటీ, ఐఐఎం నిపుణులతో ప్రత్యేక మెంటార్షిప్
స్టార్టప్ ప్రారంభించాలనే ఆసక్తి ఉన్న యువతకు సరైన మార్గదర్శకత్వం ఎంతో కీలకం. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రముఖ విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమలకు చెందిన నిపుణులతో మెంటార్షిప్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీలు, ఐఐఎంలకు చెందిన నిపుణులతో పాటు గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగంలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తుల ద్వారా యువతకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. విజయవంతమైన వ్యాపార నమూనాలు, మార్కెట్ వ్యూహాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పెట్టుబడుల సమీకరణ వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. ఒక స్టార్టప్ విజయవంతం కావడానికి కేవలం మంచి ఆలోచన సరిపోదు. సరైన ప్రణాళిక, ఆర్థిక నిర్వహణ, మార్కెటింగ్ వ్యూహం కూడా అవసరం. ఈ అన్ని అంశాల్లో యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు నిపుణుల సహకారం అందేలా వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు.
వ్యవసాయం నుంచి హెల్త్కేర్ వరకు కొత్త ఆవిష్కరణలకు అవకాశం
రాయలసీమ ప్రాంత అవసరాలకు అనుగుణంగా పలు కీలక రంగాల్లో స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ ఆధారిత టెక్నాలజీ, పునరుత్పాదక ఇంధనం, హెల్త్కేర్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో కొత్త ఆలోచనలతో వచ్చే వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో నీటి వినియోగం, పంటల నిర్వహణ, మార్కెటింగ్ వంటి సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం యువతకు లభించనుంది. అదే విధంగా సోలార్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ టెక్నాలజీ, ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించిన డిజిటల్ సేవలు వంటి విభాగాల్లో వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించనున్నారు. స్థానిక సమస్యలకు స్థానిక యువతే పరిష్కారాలు కనుగొనేలా ఈ హబ్ పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. తద్వారా రాయలసీమ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వ్యాపార సంస్థలు పుట్టుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
వలసలకు అడ్డుకట్ట..
రాయలసీమ నుంచి ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసిన అనేక మంది యువత ఉపాధి అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాలకు వెళుతున్నారు. ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ స్థానికంగా సరైన అవకాశాలు లేకపోవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా ఉంది. కడప స్టార్టప్ హబ్ ద్వారా ఈ పరిస్థితిలో మార్పు తీసుకురావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. యువత సొంత ప్రాంతంలోనే తమ ఆలోచనలను అభివృద్ధి చేసుకుని వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన మద్దతు అందించనున్నారు. లీగల్ సేవలు, ఆర్థిక ప్రణాళిక, పెట్టుబడుల సమీకరణ, మార్కెటింగ్ వ్యూహాలు వంటి కీలక అంశాల్లో సహకారం అందించే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఆలోచన నుంచి ఉత్పత్తి వరకు, అక్కడి నుంచి మార్కెట్ వరకు ఒక స్టార్టప్ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను తగ్గించడమే ఈ హబ్ లక్ష్యంగా ఉంది. రాయలసీమ యువతను కేవలం ఉద్యోగార్థులుగా కాకుండా సృష్టికర్తలుగా, పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆలోచనతో ఈ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు.
మొత్తం మీద కడపలో ఏర్పాటవుతున్న ఈ స్టార్టప్ హబ్ రాయలసీమ అభివృద్ధిలో కీలక మలుపుగా మారే అవకాశం ఉంది. సరైన మెంటార్షిప్, సాంకేతిక మౌలిక వసతులు, పెట్టుబడిదారుల సహకారం అందుబాటులోకి వస్తే స్థానిక యువత నుంచి అనేక వినూత్న సంస్థలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్న ఈ కేంద్రం భవిష్యత్లో కడపను రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్ కేంద్రాల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టే దిశగా అడుగులు వేయనుంది.