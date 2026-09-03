స్వీట్లపై మెరిసే వెండి పూతను తినేస్తున్నారా? అసలు అది నిజమైన వెండేనా?
ఇంట్లో వేడుకలుంటే చాలు స్వీట్లు కనిపించాల్సిందే. కొన్ని రకాల లడ్డూలు, కోవా స్వీట్లపై వెండి రేకు మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. దీన్నే 'సిల్వర్ వర్క్' అంటారు. దీన్ని నిజానికి తినేయవచ్చు. కానీ అది స్వచ్ఛమైనది కాకపోతే సమస్యే.
అసలు ఏమిటీ సిల్వర్ పూత?
స్వీట్ షాపులకు వెళితే కొన్ని స్వీట్లపై వెండిలా మెరుస్తున్న పొర కనిపిస్తుంది. అదే 'సిల్వర్ వర్క్'. దీన్ని స్వీట్లపై చాలా పలుచని వెండి పొరలా పూస్తారు. అసలు దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు? తింటే ఏమవుతుంది? అనే విషయాలు చాలామందికి తెలీదు.
ఇది తినడానికి వీలైన, చాలా పలుచని వెండి పూత. దీని మందం ఒక మైక్రోమీటర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. దీనికి ఎలాంటి రుచి గానీ, వాసన గానీ ఉండదు. స్వీట్లను అందంగా, నోరూరించేలా కనిపించేలా చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. మన దేశంలో మొఘలుల కాలం నుంచే ఈ సంప్రదాయం ఉందని చెబుతారు. అప్పట్లో రాజకుటుంబ వైభవాన్ని, ఆతిథ్యాన్ని చాటేందుకు స్వీట్లపై వెండి, బంగారు పూతలు వాడేవారు. ఆ అలవాటు ఇంకా అలా కొన్ని చోట్ల కొనసాగుతోంది.
ఇది శాకాహారమా లేక మాంసాహారమా?
తింటే ప్రమాదం లేదా?
మీరు తినే సిల్వర్ వర్క్ 99.9% స్వచ్ఛమైన 'ఫుడ్ గ్రేడ్' వెండి అయితే దాన్ని తక్కువ మోతాదులో తినడం వల్ల ఏం కాదు. ఇది మన జీర్ణవ్యవస్థలో కలిసిపోదు, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతుంది. కానీ లాభం కోసం కొంతమంది తయారీదారులు వెండికి బదులు అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదా ఇతర కల్తీ లోహాలను వాడుతున్నారు. అలాంటప్పుడు వాటిని తినడం మాత్రం మంచిది కాదు.
అసలైన వెండి రేకును చేత్తో తాకగానే సులువుగా చిరిగిపోయి, చేతికి అంటుకుంటుంది. అదే అల్యూమినియం ఫాయిల్ అయితే గట్టిగా ఉంటుంది. వేలితో నలిపితే చిన్న ఉండలా మారిపోతుంది. ఇలా మీ స్వీట్లపై ఉన్నది వెండా? లేక అల్యూమినియం? అనేది కనిపెట్టాలి.