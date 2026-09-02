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- Irumudi Day 12 Collections: బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ రేంజ్ ఏంటో చూపించిన ఇరుముడి.. హైయ్యెస్ట్ ప్రాఫిట్స్
Irumudi Day 12 Collections: బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ రేంజ్ ఏంటో చూపించిన ఇరుముడి.. హైయ్యెస్ట్ ప్రాఫిట్స్
Irumudi Day 12 Collections: మాస్ మహారాజా రవితేజ బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్ములేపుతున్నాడు. మూడో వారంలో కూడా ఆయన నటించిన `ఇరుముడి` మూవీ అదిరిపోయే వసూళ్లని రాబట్టడం విశేషం. మంగళవారం కూడా అదిరిపోయే కలెక్షన్లు వచ్చాయి.
రవితేజ బాక్సాఫీసు రేంజ్ ఏంటో చూపిస్తోన్న `ఇరుముడి`
రవితేజకి సరైన హిట్ పడితే ఎలా ఉంటుందో నిరూపించింది `ఇరుముడి` మూవీ. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ గత నెల 21న విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో ప్రియా భవాని శంకర్ హీరోయిన్గా నటించగా, బేబీ నక్షత్ర, అజయ్ ఘోష్, సాయికుమార్, రమేష్ ఇందిరా, స్వసిక విజయ్ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించారు. అయ్యప్ప భక్తుల కథతో, తండ్రీకూతుళ్ల బాండింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ మొదటి రోజు నుంచి పాజిటివ్ టాక్ని తెచ్చుకుంది. అయ్యప్ప భక్తుల కథ, తండ్రీకూతుళ్ల సెంటిమెంట్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ మూవీని చూసేందుకు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ క్యూ కడుతున్నారు. దీంతో ఇప్పటికీ దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
ఇరుముడి మూవీ 12 రోజుల కలెక్షన్లు
`ఇరుముడి` మూవీ రవితేజకి అదిరిపోయే విజయాన్ని అందించారు. ఆయనకు సరైన హిట్ పడితే బాక్సాఫీసు వద్ద రచ్చ ఎలా ఉంటుందో ఈ మూవీ చూపిస్తోంది. ఇది ఇప్పటికే బ్రేక్ ఈవెన్ దాటి లాభాల్లోకి వెళ్లింది. వీకెండ్లోనే కాదు వీక్ డేస్లోనూ ఊహించని వసూళ్లని రాబట్టడం విశేషం. మంగళవారం(12వ రోజు) కూడా బాక్సాఫీసు వద్ద రవితేజ దుమ్ములేపాడు. ఈ చిత్రానికి ఇండియాలో రూ.5.90కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఓవర్సీస్లో యాభై లక్షలు రాబట్టింది. మొత్తంగా 12 రోజుల్లో ఈ మూవీ రూ.186.50కోట్లు కలెక్ట్ చేయడం విశేషం. అయితే ఇప్పటికీ బాక్సాఫీసు వద్ద సాలిడ్గా రన్ కావడం మరో విశేషం.
ఇరుముడికి లాభాల పంట
ఓ వైపు టాక్సిక్ మూవీ థియేటర్లో ఆడుతోంది. అంతో ఇంతో సందడి చేస్తోంది. ఆ పోటీని తట్టుకొని కూడా ఈ చిత్రానికి ఇంతటి భారీ వసూళ్లు రావడం విశేషంగా చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ మూవీకి అయిన బడ్జెట్ రూ.40కోట్లు. థియేట్రికల్గా అయిన బిజినెస్ రూ.20 కోట్లు. రూ.21కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో విడుదలైన ఈ మూవీ రెండు రోజుల్లోనే ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. మూడో రోజుతోనే లాభాల్లోకి వెళ్లింది. నిర్మాతలకు ఊహించని లాభాలు తీసుకొస్తుంది. బయ్యర్ల పంట పండిందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికే సుమారు రూ. రూ.74కోట్ల లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. ఇంకా ఎంత వరకు వెళ్తుందనే చెప్పలేం. ఈజీగా రెండు వందల కోట్లు దాటుతుందని చెప్పొచ్చు. ఇది రవితేజ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలవబోతుంది. అదే సమయంలో ఈ ఏడాది విడుదలైన మూవీస్లో అత్యధిక లాభాలు తెచ్చిపెట్టే మూవీగానూ నిలుస్తుందని చెప్పొచ్చు.