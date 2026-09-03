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- Allari Naresh: మూడు నెలలు బెడ్ రూమ్ నుంచి బయటకు రాని హీరో, పని మనిషి తెస్తేనే భోజనం..నితిన్ చెప్పాకే మారాడు
Allari Naresh: మూడు నెలలు బెడ్ రూమ్ నుంచి బయటకు రాని హీరో, పని మనిషి తెస్తేనే భోజనం..నితిన్ చెప్పాకే మారాడు
అల్లరి నరేష్ తాను నటించిన ఓ సినిమా వల్ల మూడు నెలలు డిప్రెషన్ కి గురయ్యాడట. చివరికి నితిన్ చెప్పిన మాటలు తనని మార్చాయని అల్లరి నరేష్ తెలిపారు. అసలేం జరిగిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Nithiin
ఒకప్పుడు అల్లరి నరేష్ కామెడీ హీరోగా వరుస సినిమాలతో విజయాలు అందుకునేవాడు. ఏడాదికి ఒక సినిమా చేయడమే కష్టం అనుకుంటున్న రోజుల్లో అల్లరి నరేష్ ఏకంగా ఏడెనిమిది సినిమాలు చేశాడు. ఆ తర్వాత అల్లరి నరేష్ కెరీర్ కి చిన్న బ్రేక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వరుస చిత్రాలతో నరేష్ జోరు పెంచాడు. లెజెండ్రీ డైరెక్టర్ ఈవీవీ సత్యనారాయణ తనయుడిగా అల్లరి నరేష్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టాడు. అయినప్పటికీ అల్లరి నరేష్ కి కూడా ఇబ్బందులు, ఫెయిల్యూర్స్ తప్పలేదు.
రంభ ఊర్వశి మేనక రిలీజ్ కి రెడీ
సెప్టెంబర్ 4న అల్లరి నరేష్ నటించిన రంభ ఊర్వశి మేనక చిత్రం గ్రాండ్ రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది. ఈ సినిమాతో అల్లరి హీరో మరో హిట్ కొట్టడం ఖాయం అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్ స్ట్రగుల్స్ గురించి అల్లరి నరేష్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను నమ్మి, ఎంతో కష్టపడి చేసిన సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు డిప్రెషన్ కి గురయ్యానని అల్లరి నరేష్ తెలిపారు.
ఆ సినిమాపై చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నా
ఆ సినిమా మరేదో కాదు.. అల్లరి నరేష్ వైవిధ్యమైన పాత్రలో నటించిన 'నేను'. 2004లో విడుదలైన నేను చిత్రంలో అల్లరి నరేష్, అర్చన ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కింది. నేను చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నా. షూటింగ్ లో 32 సార్లు నాకు గాయాలు అయ్యాయి. యాక్షన్ సీన్లు, జంపింగ్ లు అన్నీ డూప్ లేకుండానే చేశా. అంత కష్టపడ్డప్పటికీ ఫలితం అనుకూలంగా రాలేదు.
మూడు నెలలు బెడ్ రూమ్ లోనే, పనిమనిషి తెస్తేనే భోజనం
అది నా 9వ చిత్రం. దీనితో హిట్, ఫ్లాప్ ని హ్యాండిల్ చేసే మెచ్యూరిటీ నాకు అప్పటికి లేదు. నేను మూవీ ఫ్లాప్ అని తెలియగానే చాలా డిప్రెస్డ్ గా అనిపించింది. 3 నెలలు బెడ్ రూమ్ కి మాత్రమే పరిమితమయ్యా. భోజనం కూడా బెడ్ రూమ్ కి పనిమనిషి తెస్తేనే తినేవాడిని లేకుంటే లేదు. ప్రతి సినిమాకి రిలీజ్ టైంలో విపరీతంగా టెన్షన్ పడేవాడిని.
నితిన్ మాటలతో మార్పు
సుడిగాడు మూవీ వరకు కూడా ఆ టెన్షన్ అలాగే ఉండేది . సుడిగాడు కోసం కూడా చాలా కష్టపడ్డా. రిలీజ్ ముందు రోజు వరకు కూడా మార్పులు చేస్తూనే ఉన్నాం. ఎలాగైనా ఈ సినిమా హిట్ కావాలని కోరుకున్నా. ప్రీ వ్యూ షో వేసినప్పుడు అందరి నుంచి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీనితో సినిమా ఫ్లాప్ అని ఫిక్స్ అయిపోయా. ఎవ్వరి ఫోన్ లు ఎత్తలేదు. టెన్షన్ పడుతూనే ఉన్నా. నితిన్ ఒక్కడే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడు. ప్రీవ్యూ లో చెప్పినది నమ్మొద్దు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది చూడు అని చెప్పాడు. రిలీజ్ రోజు ఫస్ట్ షో పడగానే 300 మిస్ కాల్స్ ఉన్నాయి. ప్రీవ్యూ లో నెగిటివ్ గా చెప్పిన వాళ్లే ఆడియన్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ అదిరిపోయింది అని చెప్పారు. సినిమా హిట్ అయింది. ఇక ఏ సినిమాకి కూడా రిలీజ్ రోజు టెన్షన్ పడకూడదు.. ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చినా ఒకేలా తీసుకోవాలి. కష్టపడడం మాత్రమే నా చేతుల్లో ఉంది అని అప్పటి నుంచి తాను మారినట్లు నరేష్ తెలిపారు.