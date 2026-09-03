Sri krishnashtami: కృష్ణాష్టమి రోజు ఇంటి ముందు కృష్ణుడి పాదాలు ఎందుకు వేయాలి?
Sri krishnashtami: కృష్ణాష్టమి రోజున ఎంతో మంది ఇంటి ముందు శ్రీకృష్ణుడి పాదాలను వేస్తారు. కన్నయ్యకు అత్యంత ఇష్టమైన నైవేద్యాలు పెడతారు. అసలు కృష్ణాష్టమి రోజు పాదాలు ఎందుకు వేయాలి?
శ్రీ కృష్ణాష్టమి ఎప్పుడు
శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన పవిత్రమైన రోజునే కృష్ణాష్టమి (జన్మాష్టమి)గా నిర్వహించుకుంటాము. ఈ ఏడాది కృష్ణాష్టమి సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించుకోనున్నాము. శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి, రోహిణి నక్షత్రం ఉన్న రోజున కృష్ణాష్టమిని చేసుకుంటాము.
కృష్ణుడి పాదాలు ముగ్గు
కృష్ణాష్టమి రోజున ఇంటి గుమ్మం నుంచి పూజ గది వరకు చాలా మంది చిన్నారి కృష్ణుడి పాదాలను గీస్తారు. ఇది చాలా కుటుంబాల్లో ఒక సంప్రదాయం. బాలకృష్ణుడు తమ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టి ఆశీర్వదిస్తాడనే నమ్మకంతో, ఆయన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఈ పాదాలను గీస్తారు. సాధారణంగా బియ్యం పిండితో ఈ పాదముద్రలు వేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సంతోషం, శాంతి నెలకొని, కృష్ణుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
వెన్న దొంగిలిస్తూ, అటూ ఇటూ ఆడుకుంటూ తిరిగిన బాలకృష్ణుడి బాల్యాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆయన చిన్న పాదాల ఆకారంలో ఇంట్లో పాదముద్రలు వేస్తారు.
ఎలాంటి నైవేద్యాలు పెట్టాలి?
1. చిన్నప్పటి నుంచి కన్నయ్యకు వెన్న అంటే చాలా ఇష్టం. గోకులంలో కృష్ణుడు వెన్న దొంగిలించి తిన్న ఎన్నో పురాణ కథలను భక్తులు ఇప్పటికీ ఇష్టంగా చెప్పుకుంటారు. 2. కృష్ణుడి చిన్ననాటి స్నేహితుడైన కుచేలుడు, ఆయన్ను కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రేమతో తీసుకెళ్లిన అటుకులను కృష్ణుడు సంతోషంగా స్వీకరించాడని పురాణ కథ చెబుతుంది. అందుకే కన్నయ్యకు అటుకులు ఎంతో ఇష్టమైన నైవేద్యంగా భావిస్తారు. 3. యాదవపల్లె జీవితంతో ముడిపడి ఉన్నందున, కృష్ణుడికి పెరుగు, మజ్జిగ, నెయ్యి, పాలకోవా వంటి పాల ఆధారిత పదార్థాలన్నీ చాలా ప్రీతికరమైనవి. 4. తమిళనాడు ఇళ్లలో కృష్ణాష్టమి వచ్చిందంటే చాలు ఉప్పు శీడై, వెల్ల శీడై, మురుకులు, అప్పం, వెన్న, కలకండ వంటి సంప్రదాయ వంటకాలను తయారు చేసి కన్నయ్యకు నైవేద్యంగా పెడతారు.
కృష్ణాష్టమి రోజున ఇంట్లోని పిల్లలకు బాలకృష్ణుడి వేషం వేయడం ఎప్పటినుంచో వస్తున్న ఒక అందమైన భక్తి, సాంస్కృతిక సంప్రదాయం. ఇంట్లోని పిల్లలకు కృష్ణుడు లేదా రాధ వేషం వేసి, తలపై నెమలి ఈక, చేతిలో పిల్లనగ్రోవి, మెడలో మాల వేసి అలంకరించి బాలకృష్ణుడిలా మురిసిపోతారు. పిల్లలకు కృష్ణుడి వేషం వేయడం కేవలం అలంకారం మాత్రమే కాదు. ఇది పిల్లలకు ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక విషయాలను పరిచయం చేయడానికి, కుటుంబంతో కలిసి పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవడానికి ఒక మార్గంగా భావిస్తారు.