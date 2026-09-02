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- Ishtakameshwari Temple: గుండె ధైర్యం ఉంటేనే ఇక్కడికి వెళ్లగలరు.. నల్లమల అడవుల్లో మనిషిలా మారే విగ్రహ ఆలయం !
Ishtakameshwari Temple: గుండె ధైర్యం ఉంటేనే ఇక్కడికి వెళ్లగలరు.. నల్లమల అడవుల్లో మనిషిలా మారే విగ్రహ ఆలయం !
Ishtakameshwari Temple Srisailam : శ్రీశైలం నల్లమల అడవుల్లో దాగిన అద్భుతమైన ఆలయం ఇష్టకామేశ్వరీ దేవి టెంపుల్. అమ్మవారి నుదుటిపై కుంకుమ పెడితే మనిషి చర్మంలా మెత్తగా తగులుతుంది. ఈ ఆలయం గురించిన కంప్లీట్ డీటైల్స్ మీకోసం.
41 రోజుల్లో కోరికలు తీర్చే ఇష్టకామేశ్వరి.. శ్రీశైలంలో ఈ రహస్య ఆలయం గురించి మీకు తెలుసా?
ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక కేంద్రమైన శ్రీశైలం అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది మల్లికార్జున స్వామి, భ్రమరాంబిక అమ్మవార్ల దివ్య దర్శనం. కానీ, ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో చాలా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలిసిన, ఎంతో మహిమాన్వితమైన మరొక అద్భుత ప్రదేశం ఉంది. అదే దట్టమైన నల్లమల అడవుల మధ్య కొలువైన ఇష్టకామేశ్వరీ దేవి ఆలయం. భారతదేశం మొత్తం మీద ‘ఇష్టకామేశ్వరి’ పేరుతో దేవి ఆలయం ఉన్న ఏకైక ప్రదేశం శ్రీశైలం మాత్రమే. సాధారణంగా కామేశ్వరీ దేవి అంటే ఎనిమిది భుజాలతో కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అమ్మవారు నాలుగు చేతులతో ప్రత్యేక స్వరూపంలో దర్శనమిస్తారు.
మనిషి చర్మంలా మెత్తగా తాకే అమ్మవారి నుదురు
ఇష్టకామేశ్వరి దేవి ఆలయంలో జరిగే అద్భుతం భక్తులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇక్కడ విగ్రహం రాతితో మలచబడినప్పటికీ, భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమ బొట్టు పెట్టే సమయంలో ఆమె నుదుటి భాగం మనిషి చర్మంలా ఎంతో మెత్తగా తగులుతుంది. విగ్రహాన్ని తాకిన ప్రతిఒక్కరూ ఈ అనుభూతిని పొంది ఒళ్లు జలదరింపజేసే అద్భుతాన్ని కళ్లారా చూస్తారు. రాయిలా ఉండే విగ్రహం నుదుటి వద్ద మాత్రం మనుషుల చర్మంలా మెత్తగా ఉండటం వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని చూడటానికి ఎంతోమంది భక్తులు సాహసాలు చేసి మరి ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
కోరిన కోరికలు 41 రోజుల్లో తీర్చే కొంగుబంగారం
తన వద్దకు వచ్చే భక్తులు మనస్ఫూర్తిగా ఏ కోరిక కోరుకున్నా, ఈ ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారు వెంటనే నెరవేరుస్తుందని నమ్ముతారు. భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారి నుదుటన బొట్టు పెట్టి, మనసులోని కష్టాన్ని చెప్పుకుంటే 41 రోజుల్లో ఆ సమస్య తీరిపోతుందని ప్రతీతి. పూర్వం ఈ ప్రదేశం కాపాలికులు, సిద్ధులకు ప్రధాన ధ్యాన కేంద్రంగా ఉండేది. నాగార్జునుడు వంటి సిద్ధులు ఇక్కడి మూలికలతో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారని కథనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ ఇక్కడి గుహలో కాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చుని ధ్యానం చేస్తే అద్భుతమైన మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
జీప్ రోలర్కోస్టర్ రైడ్.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సాహస ప్రయాణం
శ్రీశైలం ప్రధాన ఆలయం నుండి సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గుహాలయానికి చేరుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఇక్కడికి సాధారణ కార్లు లేదా బైక్లు వెళ్లలేవు. శ్రీశైలం నుండి ప్రత్యేకంగా నడిచే ఫారెస్ట్ జీపుల ద్వారా మాత్రమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. డోర్నాల మార్గంలో 12 కిలోమీటర్లు వెళ్లాక దట్టమైన అడవిలోకి జీపులు ప్రవేశిస్తాయి. పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు, గుంతల మధ్య జీపు సాగించే 40 నిమిషాల ప్రయాణం ఒక అడ్వెంచరస్ రైడ్లా ఉంటుంది. అడవిలో క్రూరమృగాల సంచారం ఎక్కువ కాబట్టి సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఎవరినీ అడవిలోకి అనుమతించరు.
చెంచులే అర్చకులుగా ఉన్న ప్రాచీన గుహాలయం
చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం ఈ ఆలయం 8వ లేదా 9వ శతాబ్దానికి చెందినదిగా భావిస్తున్నారు. చాలా కాలం క్రితం అడవిలోని చెంచులకు ఈ దేవి విగ్రహం లభించిందని, నాటి నుండి నేటి వరకు చెంచు తెగకు చెందిన వారే ఇక్కడ అర్చకులుగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతారు. ఇక్కడి గుహ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది, కేవలం నలుగురు మాత్రమే లోపల కూర్చోగలరు. ప్రకృతి ఒడిలో, కిలకిలరావాలు చేసే పక్షుల చప్పుడు మధ్య వెలిసిన ఈ ఇష్టకామేశ్వరి దేవిని జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలని భక్తులు భావిస్తారు.