Washing Tips: బట్టల రంగు వెలిసిపోతోందా? ఉతికేటప్పుడు ఈ 5 తప్పులు అస్సలు చేయొద్దు!
Washing Tips: మీ బట్టల రంగు త్వరగా వెలిసిపోతోందా? బట్టలు ఉతికేటప్పుడు చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పుల వల్లే ఇలా జరుగుతుంటుంది. అయితే మీకు ఇష్టమైన బట్టలు ఎక్కువ కాలం కొత్తవాటిలా మెరిసిపోవాలంటే ఏ తప్పులు చేయకూడదో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం.
బట్టల రంగు త్వరగా వెలిసిపోతోందా?
కొత్తగా కొన్న బట్టలు మొదట కొన్నిసార్లు వేసుకున్నప్పుడు వాటికున్న మెరుపు, రంగు భలే అందంగా ఉంటాయి. కానీ, కొద్ది రోజులకే బట్టల రంగు వెలిసిపోతుంటుంది. దీంతో ఎంత ఇష్టమైన డ్రెస్ అయినా వేసుకోవడానికి మనసు రాదు. బట్టల రంగు ఎక్కువ కాలం ఉండాలన్నా, అవి కొత్తవాటిలా మెరిసిపోవాలన్నా.. ఉతికేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేయకుండా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ముదురు రంగు, ప్రింటెడ్ బట్టల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం. మరి బట్టల రంగు పోకూడదంటే ఏం చేయకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఎక్కువ సేపు నానబెట్టడం
మురికి బాగా పోతుందిలే.. అని బట్టలను ఎక్కువసేపు నీళ్లలో నానబెట్టడం వల్ల రంగు వెలిసిపోతుంది. కాబట్టి కొద్దిసేపు మాత్రమే నానబెట్టి వెంటనే ఉతకాలి. ముందుగా, బట్టలను రంగుల వారీగా వేరు చేయాలి. ముదురు రంగు, లేత రంగు, తెలుపు రంగు బట్టలను కలిపి ఉతకొద్దు. వాటిని వేర్వేరుగా ఉతకాలి. లేదంటే ఒకదాని రంగు మరొకదానికి అంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రింట్, ఎంబ్రాయిడరీ లేదా ముదురు రంగు దుస్తులను లోపలి వైపు తిప్పి ఉతకాలి. దీనివల్ల బట్టల బయటి వైపు రాపిడి తగ్గి రంగు, ప్రింట్ ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి.
వేడి నీటిలో ఉతకడం
అన్ని రకాల బట్టలను వేడి నీటితో ఉతకడం సరైన పద్ధతి కాదు. వేడి నీరు కొన్ని రకాల ఫ్యాబ్రిక్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించడమే కాకుండా, దుస్తుల రంగు త్వరగా వెలిసిపోయేలా చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ముదురు రంగు దుస్తులను తరచుగా వేడి నీటిలో ఉతికితే వాటి అసలు రంగు క్రమంగా తగ్గిపోయి, బట్టలు పాతవిగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు, కొన్ని సున్నితమైన ఫ్యాబ్రిక్లు వేడి నీటి కారణంగా కుంచించుకుపోవడం లేదా వాటి నాణ్యత దెబ్బతినడం కూడా జరగవచ్చు. అందుకే ముదురు రంగు, సున్నితమైన దుస్తులను చల్లటి లేదా సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న నీటితో ఉతకడం ఉత్తమం.
ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వాడటం
ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వేస్తే బట్టల్లోని మురికి మొత్తం త్వరగా పోతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. అవసరానికి మించి డిటర్జెంట్ లేదా సబ్బు వాడటం వల్ల బట్టలు మరింత శుభ్రం అవ్వడం పక్కన పెడితే, వాటి రంగు, ఫ్యాబ్రిక్ నాణ్యత క్రమంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ డిటర్జెంట్ బట్టలపై పూర్తిగా తొలగిపోకుండా అవశేషాలుగా మిగిలిపోతే, దుస్తులు గట్టిగా మారడం, రంగు మసకబారడం లేదా చర్మానికి ఇబ్బంది కలగడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అలాగే ఎక్కువ నురుగు వస్తేనే బట్టలు బాగా శుభ్రమవుతాయని భావించడం కూడా అపోహే. బట్టల సంఖ్య, మురికిని బట్టి సరైన మోతాదులో డిటర్జెంట్ వాడాలి.
బట్టలను ఎండలో ఆరబెట్టడం
ఉతికిన బట్టలను ఎక్కువసేపు గట్టి ఎండలో ఆరబెట్టడం కూడా రంగు వెలిసిపోవడానికి ఒక కారణం. ముఖ్యంగా నలుపు, నీలం, ఎరుపు వంటి ముదురు రంగు దుస్తులు ఎక్కువసేపు ఎండకు గురైతే వాటి రంగు క్రమంగా మసకబారే అవకాశం ఉంటుంది. వీలైతే బట్టలను లోపలి వైపు తిప్పి గాలి తగిలే చోట, నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో ఆరబెట్టడం మంచిది.
వాషింగ్ సూచనలు పాటించకపోవడం
డ్రెస్ పై ఉండే కేర్ లేబుల్లో ఉన్న వాషింగ్ సూచనలను తప్పక పాటించాలి. మెషిన్ వాష్, హ్యాండ్ వాష్, వాటర్ టెంపరేచర్ వంటి సూచనలను పాటిస్తే బట్టల రంగు, నాణ్యతను ఎక్కువ కాలం కాపాడుకోవచ్చు. మంచి బట్టలు కొనడమే కాదు, వాటిని ఎలా ఉతుకుతున్నాం, ఎలా ఆరబెడుతున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలు, మీ బట్టల మెరుపు, రంగు ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉంటాయి.