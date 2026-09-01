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- Hema: చంపేస్తానేమో అని భయం వేసింది.. డిప్రెషన్ నుంచి హేమ ఎలా బయటపడిందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
Hema: చంపేస్తానేమో అని భయం వేసింది.. డిప్రెషన్ నుంచి హేమ ఎలా బయటపడిందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
Hema: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నటీనటులకు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సినిమా షెడ్యూల్స్, ఇతర బిజీ లైఫ్తో పాటు, సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్ లాంటివి వారి మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో నటి హేమ తీవ్రమైన డిప్రెషన్ నుంచి ఎలా బయటపడిందో తెలుసా?
సినిమా వారికి ఒత్తిడి ఎక్కువ..
సినిమా రంగంతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురయ్యే రకరకాల ఒత్తిళ్లు, మానసిక సంఘర్షణలు కొన్నిసార్లు మనుషులను తీవ్ర డిప్రెషన్లోకి నెట్టివేస్తాయి. ఎక్కువగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెందినవారే ఇటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంటారు. అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితిని తాను ఎలా ఎదుర్కొన్నారో, ఆ తీవ్రమైన ఎమోషన్స్ నుంచి బయటపడటానికి ఎలాంటి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారో హేమ ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంగా వివరించారు. తనను విమర్శించినవారిని సెన్సార్ డైలాగ్స్తో తిట్టడానికి కారణం ఏంటి? కూల్ అవ్వడానికి హేమ ఏం చేసింది?
ఎమోషనల్ బరస్ట్ - డిప్రెషన్ భయం..
తనలో ఉన్న ఎమోషన్స్ను ఎలా బయటకు పంపాలో తెలియక ఒకానొక దశలో తీవ్రమైన డిప్రెషన్ను ఎదుర్కొన్నానని హేమ తెలిపారు. ఆ మానసిక వేదన ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదంటే, "నేను డిప్రెషన్తో చనిపోతానేమో లేక కోపంలో వేరే ఎవరినైనా ఏమైనా చేస్తానేమో" అనే భయం కూడా కలిగిందని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గుండెల్లో పేరుకుపోయిన భారాన్ని, కోపాన్ని బయటకు పంపలేకపోతే మానసికంగా పెద్ద ప్రమాదం జరుగుతుందనే భావన ఆమెకు కలిగింది.
ఐస్ బాత్ (Ice Bath) థెరపీ అనుభవం..
ఈ తీవ్ర ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి నటి హేమ 'ఐస్ బాత్' అనే ప్రత్యేక థెరపీని ఎంచుకున్నారు. దాదాపు 150 కిలోల మంచు గడ్డల (Ice) మధ్య కూర్చుని గట్టిగా అరుస్తూ తనలో ఉన్న కోపాన్ని, ఆవేదనను బయటకు తోసేసినట్లు చెప్పారు. ఈ థెరపీ విధానం గురించి ఆమె వివరిస్తూ — "ఐస్ బాత్లో కూర్చోబెట్టే ముందు నిపుణులు మనకు ప్రత్యేక సెషన్స్ ఇస్తారు. మనల్ని మానసికంగా సిద్ధం చేసి, మన మూడ్ని ఆ స్థితికి తీసుకెళ్తారు. గుండెలోని ఏ భారాన్ని, బాధను బయటకు వదిలేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని వదిలేయమని గైడెన్స్ ఇస్తారు" అని తెలిపారు. ఆ క్రమంలోనే తాను కంట్రోల్ లేకుండా కేకలు వేస్తూ, అసభ్య పదాలతో (Censor words) లోపల ఉన్న ఆక్రోశాన్ని అంతటినీ బయటకు కక్కేశానని, దానివల్ల మనసు పూర్తిగా తేలికపడిందని ఆమె వివరించారు.
ఇతరులకు సహాయం చేసే ఆలోచన..
ఈ థెరపీ పొందిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన ప్రాక్టికల్ మార్పును గమనించి, తానూ అందులో ప్రత్యేక శిక్షణ (Training) తీసుకున్నానని హేమ వెల్లడించారు. తనలాగే మానసిక ఒత్తిడి, డిప్రెషన్తో బాధపడే ఇతరులకు సహాయపడాలనే ఉద్దేశంతో.. దాదాపు 30 మందితో కలిసి తమ క్లబ్ హౌస్లో ఈ ఐస్ బాత్ సెషన్స్ నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. వర్షాకాలం కారణంగా తాత్కాలికంగా బ్రేక్ ఇచ్చినప్పటికీ, వేసవి కాలం (Summer) ప్రారంభంలో మళ్లీ ఈ సెషన్లను స్టార్ట్ చేస్తామని హేమ అన్నారు.
హేమ సినిమాలు..
మానసిక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని లోపలే దాచుకోకుండా, సరైన థెరపీ మరియు శిక్షణ ద్వారా బయటకు పంపడం ఎంత అవసరమో హేమ స్పష్టం చేశారు. ఐస్ బాత్ థెరపీ ద్వారా తనలోని కోపాన్ని, ఎమోషన్స్ ను నియంత్రించుకోగలిగానని, ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా మాట్లాడగలుగుతున్నానని ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు 20 ఏళ్లు నాన్-స్టాప్గా సినిమాలు చేసిన హేమ.. ప్రస్తుతం అవకాశాలు లేక అడపాదడపా మాత్రమే సినిమాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఇండస్ట్రీలో వివాదాస్పద నటుల జాబితాలో హేమ పేరు కూడా తరచూ వినిపిస్తుంటుంది.