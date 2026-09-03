Almonds: రోజూ ఉదయాన్నే నానపెట్టిన బాదం తింటున్నారా? మీ శరీరంలో జరిగే అద్భుతాలు ఇవే
Almonds: బాదం పప్పు తినే అలవాటు ఉందా? ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే బాదం పప్పు తింటే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసా? అసలు రోజుకి ఎన్ని బాదం తినాలి? ఎలా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో తెలుసా?
Almonds
బాదం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఈ విషయం మనకు తెలిసిందే. మన అమ్మమ్మల కాలం నుండి ఉదయాన్నే బాదం తినమని చెప్పుతూనే ఉంటారు. అయితే, బాదం పప్పు డైరెక్ట్ గా తినే కంటే... నానపెట్టినవి తింటే మరింత ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. అయితే, ప్రతిరోజూ నానపెట్టిన బాదం పప్పులను 4 నుంచి 5 తినడం వల్ల శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం..
బాదం పప్పును నానపెట్టిన తర్వాతే ఎందుకు తినాలి?
ఎండు బాదం పప్పు పొట్టులో 'ఫైటిక్ యాసిడ్' , 'టానిన్లు' ఉంటాయి. ఇవి బాదంలోని పోషకాలు మన శరీరానికి సరిగ్గా అందకుండా అడ్డుకుంటాయి. బాదంను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టినప్పుడు ఈ ఫైటిక్ యాసిడ్ తొలగిపోయి, జీర్ణక్రియను సులభతరం చేసే ఎంజైమ్లు విడుదలవుతాయి. దీనివల్ల పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.
రోజూ బాదం పప్పు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు...
మెదడు పదునుగా మారుతుంది : బాదంలో ఉండే విటమిన్-E, ఎల్-కార్నిటైన్ , రిబోఫ్లేవిన్ జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతాయి. అల్జీమర్స్ వంటి సమస్యల నుండి మెదడును కాపాడతాయి.
బరువు తగ్గానికి హెల్ప్ చేస్తుంది: వీటిలోని ప్రొటీన్, ఫైబర్ కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తాయి. ఉదయాన్నే ఇవి తినడం వల్ల రోజంతా అనవసరమైన జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరికలు తగ్గుతాయి.
గుండె ఆరోగ్యం బలంగా ఉంటుంది: బాదంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మంచి కొవ్వులు.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతాయి. బిపి నియంత్రణలో ఉంటుంది.
చర్మం ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది: విటమిన్-E పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి కాపాడుతుంది. ముడతలు తగ్గి, చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది.
షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్: బాదంలో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి, టైప్-2 డయాబెటిస్ బాధితులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
బాదం పప్పు ఎలా తినాలి..?
రాత్రి వేళ 4-5 బాదం పప్పులను ఒక గ్లాసు నీటిలో నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే దాని పైన ఉండే గోధుమ రంగు పొట్టును తీసివేసి, బాగా నమిలి తినండి. క్రమం తప్పకుండా తింటే శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు మీకు లభిస్తాయి.