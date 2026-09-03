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చేతులకు అదిరిపోయే లుక్ ఇచ్చే గాజులు.. చూస్తే ఫిదా!

life Sep 03 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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టెంపుల్ డిజైన్ బ్యాంగిల్స్

లక్ష్మీదేవి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు చేతులకు నిండుదనం వస్తుంది. చీరలు, లెహంగాలతో ఈ గాజులు సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: Zuccii
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జుంకీ స్టైల్ గాజులు

ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న జుంకీ స్టైల్ గాజులు ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి. అన్ని వయసులవారు వేసుకోవచ్చు.

Image credits: jewels_by_tgc Instagram
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మిర్రర్ వర్క్ గాజులు

సర్కిల్, డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉన్న మిర్రర్ వర్క్ గాజులు చేతులకు సరికొత్త మెరుపునిస్తాయి. నైట్ ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి గాజులు వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
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ఫ్లోరల్ కట్ గాజులు

వెడల్పాటి గాజుపై ఫ్లోరల్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ గాజులు చేతికి ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. అందంగా ఉంటాయి. హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.

Image credits: muchmore_art_jewellery Instagram
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మల్టీ స్టోన్ గాజులు

మల్టీ కలర్ స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ గాజులు వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram
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ట్రెడిషనల్ డిజైన్ గాజులు

పండగలు, ఫంక్షన్లకు వేసుకోవడానికి ఈ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ బ్యాంగిల్స్ చక్కగా సెట్ అవుతాయి. పట్టుచీరలు కట్టుకున్నప్పుడు వేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: chudiwale_ Instagram

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