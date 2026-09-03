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Earrings: చీరల మీదకు అదిరిపోయే చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

life Sep 03 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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మువ్వల చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్..

ఇలాంటి చాంద్ బాలీ  ఇయర్ రింగ్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి వాటిని చీరల మీదకు పెట్టుకుంటే.. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Pinterest
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గోల్డ్ పూసలతో చాంద్ బాలీ..

ష్లవర్ స్టడ్ కి.. కింద గోల్డ్ పూసలు వేలాడుతూ ఉన్న ఇలాంటి చాంద్ బాలీ లు చాలా అందంగా ఉంటాయి. పట్టుచీరల మీదకు ఇలాంటి డిజైన్లు.. ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
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ముత్యాల చాంద్ బాలీ..

ఇలాంటి చూడటానికి హెవీగా కనిపించినా చాలా తేలికగా ఉంటాయి. మొత్తం ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉండే ఈ ఇయర్ రింగ్స్   డిజైనర్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram@sribhavanijewels
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గోల్డ్ చాంద్ బాలీ..

చిన్న స్టడ్ కి.. మధ్యలో డ్రాప్ వేలాడుతూ ఉంటుంది. చుట్టూ.. సర్కిల్  దానికి మామిడి పిందెల డిజైన్ కి పూసలు వేలాడుతూ ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
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హెవీ లుక్ కావాలి అంటే...

చాంద్ బాలీ హెవీ లుక్ కావాలి అంటే… ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ధరించాలి. ఇవి కూడా.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి..

Image credits: Pinterest and chat gpt

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