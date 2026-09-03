Earrings: చీరల మీదకు అదిరిపోయే చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

ఇలాంటి చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి వాటిని చీరల మీదకు పెట్టుకుంటే.. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ష్లవర్ స్టడ్ కి.. కింద గోల్డ్ పూసలు వేలాడుతూ ఉన్న ఇలాంటి చాంద్ బాలీ లు చాలా అందంగా ఉంటాయి. పట్టుచీరల మీదకు ఇలాంటి డిజైన్లు.. ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఇలాంటి చూడటానికి హెవీగా కనిపించినా చాలా తేలికగా ఉంటాయి. మొత్తం ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉండే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైనర్ లుక్ ఇస్తాయి.
చిన్న స్టడ్ కి.. మధ్యలో డ్రాప్ వేలాడుతూ ఉంటుంది. చుట్టూ.. సర్కిల్ దానికి మామిడి పిందెల డిజైన్ కి పూసలు వేలాడుతూ ఉంటాయి.
చాంద్ బాలీ హెవీ లుక్ కావాలి అంటే… ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ధరించాలి. ఇవి కూడా.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి..
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