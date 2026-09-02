Rice: అన్నం ముద్ద కాకుండా పొడి పొడిగా ఉడకాలంటే ఈ చిన్న చిట్కా ఉపయోగించండి చాలు
Rice: అన్నం జిగురుగా, ముద్దగా వచ్చేస్తుంది కొందరికి. అన్నం అలా ముద్దలా కాకుండా పొడిపొడిగా రావాలంటే చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. అన్నం పొడిగా ఉంటేనే ఏ కూరలో కలుపుకున్నా రుచిగా ఉంటుంది.
అన్నం పొడిగా వచ్చేందుకు చిట్కాలు
అన్నం వండటం చాలా సులభమే అనిపిస్తుంది. కానీ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అన్నం మెతుకులు ఒకదానికొకటి అంటుకుని జిగురుగా మారుతాయి. కొన్నిసార్లు అడుగున కూడా అంటుకుంటాయి. ముఖ్యంగా అన్నం గింజలు విడివిడిగా, పొడిపొడిగా ఉండాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. ఇందుకోసం ముందుగా బియ్యాన్ని చల్లటి నీటితో బాగా కడగాలి. బియ్యాన్ని ఒక గిన్నెలో వేసి నీళ్లు పోసి చేతితో మెల్లగా కలపాలి. ఇలా రెండు, మూడు సార్లు కడిగితే బియ్యం మీద ఉన్న అదనపు పిండి కొంత వరకు తొలగిపోతుంది. దీంతో అన్నం ఉడికిన తర్వాత గింజలు ఒకదానికొకటి అంటుకునే అవకాశం తగ్గుతుంది. అయితే బియ్యం రకాన్ని బట్టి ఫలితం మారొచ్చు.
నీళ్లు ఎంత పోయాలి?
బియ్యం కడిగిన తర్వాత నీళ్ల మోతాదుపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టాలి. పొడవాటి గింజల బియ్యానికి చిన్న గింజల బియ్యం కంటే కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం కావచ్చు. సాధారణంగా ఒక కప్పు బియ్యానికి సుమారు ఒకటిన్నర నుంచి రెండు కప్పుల నీళ్లు వాడొచ్చు. అయితే బియ్యం రకం, వండే విధానం బట్టి ఈ మోతాదు మారుతుంది. కొత్త రకం బియ్యం వండుతున్నప్పుడు ప్యాకెట్ మీద ఇచ్చిన సూచనలు చూడటం మంచిది. ముందుగా నీటిని మరిగించి అందులో బియ్యం వేయాలి. తర్వాత మూత పెట్టి తక్కువ మంటపై ఉడికించాలి. బియ్యం మరింత పొడిపొడిగా రావాలంటే నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె లేదా కొద్దిగా వెన్న వేయొచ్చు. ఇది గింజలు ఎక్కువగా అంటుకోకుండా కొంత సాయం చేస్తుంది.
ఈ చిన్న తప్పులు చేయకండి
బియ్యం ఉడుకుతున్నప్పుడు పదే పదే మూత తీసి చూడకూడదు. అలా చేస్తే లోపల ఉన్న ఆవిరి బయటకు వెళ్లి అన్నం ఉడికే విధానంపై ప్రభావం పడుతుంది. మంటను కూడా చాలా ఎక్కువగా పెట్టకూడదు. తక్కువ లేదా మధ్యస్థ మంటపై నెమ్మదిగా ఉడికిస్తే మంచి ఫలితం వస్తుంది. నీళ్లు పూర్తిగా ఇంకిపోయి అన్నం ఉడికిన తర్వాత వెంటనే వడ్డించకుండా గ్యాస్ ఆపి ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ఫోర్క్ లేదా అన్నం వడ్డించే చెంచాతో మెల్లగా కలపాలి. గట్టిగా కలిపితే గింజలు విరిగి అన్నం జిగురుగా అనిపించొచ్చు. ఒకవేళ నీళ్లు ఎక్కువగా మిగిలితే వాటిని తీసేసి కొద్దిసేపు తక్కువ మంటపై ఉంచాలి. అన్నం ఇంకా ఉడకకముందే నీళ్లు అయిపోతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మళ్లీ నెమ్మదిగా ఉడికించాలి.