పాత కార్డ్బోర్డులతో కిచెన్కు కొత్త లుక్ ఇచ్చేయండి.. వాటిని ఇలా వాడేయండి
కొత్తగా ఆర్గనైజర్లు కొనడానికి డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉండే పాత కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెతోనే మనకు కావాల్సినట్టుగా స్టోరేజ్ బాక్స్ను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది చిన్న చిన్న వస్తువులను సర్దుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
పాత కార్డుబోర్డులతో ఇలా చేయండి
కిచెన్ అల్మారాలో పాత కార్డుబోర్డులతో ఆర్గనైజర్లు తయారుచేయవచ్చు. మసాలా ప్యాకెట్లు, సాస్ ప్యాకెట్లు, టీ-కాఫీ పొడులు, చిన్న డబ్బాలు.. ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఉండే పాత కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెనే అందమైన, ఉపయోగపడే ఆర్గనైజర్గా మార్చేయొచ్చు. ముందుగా, మరీ పాడవ్వకుండా శుభ్రంగా, పొడిగా ఉన్న ఒక కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెను తీసుకోండి. మీరు ఆర్గనైజర్ను పెట్టాలనుకుంటున్న అల్మారా లేదా డ్రాయర్ పొడవు, వెడల్పు కొలిచి, దానికి సరిపోయే పెట్టెను ఎంచుకోండి.
సరిగ్గా కట్ చేయండి, జాగ్రత్తగా వాడండి!
పెట్టెను తీసుకున్నాక, ముందుగా దాని పై మూతలను, అవసరం లేని పొడవాటి భాగాలను కట్ చేసి తీసేయండి.
ఉదాహరణకు, సుమారు 15–20 సెం.మీ. ఎత్తులో ఓపెన్ బాక్స్లా ఉంటే, లోపల వస్తువులను చూడటం, తీయడం సులభంగా ఉంటుంది. మీ అల్మారా ఎత్తును బట్టి ఈ సైజును మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పెట్టె నాలుగు వైపులా ఒకే ఎత్తులో ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. ఒకవేళ ఎత్తుగా ఉంటే, పెన్సిల్తో గీత గీసి, ఆ పై భాగాన్ని కట్ చేయండి.
కట్ చేశాక అట్ట అంచులు పదునుగా ఉంటే, వాటిపై ప్యాకింగ్ టేప్ లేదా పేపర్ టేప్ చుట్టండి. దీనివల్ల వస్తువులు తీసేటప్పుడు చేతికి గీతలు పడకుండా ఉంటాయి. కట్టర్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి; ఈ పని పిల్లలకు అప్పగించవద్దు.
తరువాత.. బాక్సులో చిన్న చిన్న అరలు!
ఇక్కడే ఈ పెట్టె అసలైన కిచెన్ ఆర్గనైజర్గా మారబోతోంది.
పెట్టె పొడవు, వెడల్పు కొలిచి, మిగిలిన అట్ట ముక్కలతో కొన్ని పొడవాటి పీసెస్ను కట్ చేసుకోండి. ఒక పొడవాటి అట్టను పెట్టె మధ్యలో నిలువుగా అమర్చండి. ఆ తర్వాత, రెండు లేదా మూడు చిన్న అట్టలను అడ్డంగా పెట్టండి.
ఇప్పుడు పెట్టెలో నాలుగు, ఆరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చిన్న గదులు ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం: అన్ని అరలు ఒకే సైజులో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
సాస్ ప్యాకెట్ల కోసం ఒక చిన్న అర, మసాలా ప్యాకెట్ల కోసం కొంచెం వెడల్పైన అర, పొడవాటి స్పూన్ల కోసం ఒక పొడవాటి అర.. ఇలా మీరు వాడే వస్తువులను బట్టి సైజును మార్చుకోవచ్చు. అట్టలు కదలకుండా ఉండేందుకు వాటిని టేప్ లేదా గమ్తో పెట్టెకు గట్టిగా అతికించండి.
ఏ అరలో ఏది పెట్టాలి? ఇలా సర్దండి!
ఇప్పుడు మీ కొత్త ఆర్గనైజర్ను కిచెన్ అల్మారాలో పెట్టి, వస్తువులను విడదీసి సర్దడం మొదలుపెట్టండి. ఒక అరలో సాంబార్ పొడి, రసం పొడి, కారం వంటి మసాలా ప్యాకెట్లను పెట్టొచ్చు. మరో అరలో కెచప్, సాస్, చిన్న సాచెట్ ప్యాకెట్లను కలిపి ఉంచొచ్చు.
ఇంకో అరలో టీ, కాఫీ లేదా ఇతర డ్రై ఫుడ్ ప్యాకెట్లను సర్దొచ్చు. పొడవుగా ఉన్న అరను స్పూన్లు, చిన్న గరిటెలు లేదా ఇతర తేలికపాటి కిచెన్ టూల్స్ పెట్టడానికి వాడుకోవచ్చు. వస్తువులను ఒకదానిపై ఒకటి కుప్పగా పోయకుండా, ప్రతి అరలో పక్కపక్కన నిలువుగా పెడితే, అన్నీ కంటికి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కావాల్సిన వస్తువు తీశాక మళ్లీ అదే చోట పెట్టడం కూడా సులభం.
కానీ తడి గిన్నెలు, నీళ్లు లేదా నూనె కారే వస్తువులను ఇందులో పెట్టకూడదు.