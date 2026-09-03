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- Primary School Age In USA: ఇండియాలో ఆరేళ్లు.. మరి అమెరికాలో పిల్లలు ఏ వయసులో బడికి వెళ్తారో తెలుసా?
Primary School Age In USA: ఇండియాలో ఆరేళ్లు.. మరి అమెరికాలో పిల్లలు ఏ వయసులో బడికి వెళ్తారో తెలుసా?
Primary School Age In USA: భారత దేశంలో సాధారణంగా ఆరేళ్ల తర్వాత పిల్లలు ప్రైమరీ స్కూల్ లో చేరుతారు. మరి ఇతర దేశాల్లో పిల్లలు ఏ వయసులో బడిబాట పడుతున్నారో తెలుసా? అమెరికా, పాకిస్తాన్ సహా పలు దేశాల ప్రాథమిక విద్యా ప్రవేశాల డేటా వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
వివిధ దేశాల్లో ప్రాథమిక విద్యా ప్రవేశాల వయస్సు ఎంత?
పిల్లల చదువుల విషయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో రకమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. చిన్నారులు ఏ వయసులో ప్రాథమిక విద్యను ప్రారంభించాలనే దానిపై దేశాల మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై 'వరల్డ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్' ఒక ఆసక్తికరమైన డేటాను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ రిపోర్టులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల్లో పిల్లలు ప్రాథమిక విద్య కోసం పాఠశాలల్లో చేరే సగటు వయస్సును స్పష్టంగా వెల్లడించారు. ఈ జాబితాలో భారతదేశంతో పాటు పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, అగ్రరాజ్యాలైన అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ వంటి అనేక దేశాల వివరాలు ఉన్నాయి.
ఏడేళ్ల వయసులో బడికి వెళ్లే దేశాలు
వరల్డ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో అత్యధిక వయసులో పిల్లలను బడికి పంపే దేశాల వివరాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ లిస్టులో బల్గేరియా పేరు చివర్లో ఉంది. ఇక్కడ పిల్లలు సగటున ఏడు సంవత్సరాల వయస్సులో పాఠశాలకు వెళ్తారు. కేవలం బల్గేరియా మాత్రమే కాకుండా, విద్యారంగంలో ఎంతో పేరు గాంచిన ఫిన్లాండ్ దేశంలో కూడా ఇదే విధానం ఉంది. వీటితో పాటు హంగేరీ, పోలాండ్, రష్యా వంటి దేశాలు కూడా ఈ జాబితాలోనే ఉన్నాయి. ఈ రిపోర్టు ప్రకారం ఈ దేశాలన్నింటిలోనూ పిల్లలు ప్రాథమిక బడిబాట పట్టడానికి సగటున ఏడు సంవత్సరాల వయస్సు ఉండటం విశేషం.
బంగ్లాదేశ్, భారత్ లలో సగటు వయస్సు ఎంత?
పిల్లలను సగటున ఆరు సంవత్సరాల వయస్సులో ప్రాథమిక పాఠశాలకు పంపే దేశాల జాబితాలో అర్జెంటీనా మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఈ జాబితాలో అనేక చిన్న, పెద్ద దేశాలు ఉన్నాయి. బంగ్లాదేశ్, బ్రెజిల్, కెనడా, చైనా, ఫ్రాన్స్, ఈజిప్ట్, జర్మనీ, ఐస్లాండ్ వంటి దేశాలు తమ దేశాల్లోని పిల్లలను సగటున ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే పాఠశాలలకు పంపుతున్నాయి. విశేషమేమిటంటే భారతదేశం కూడా సరిగ్గా ఇదే జాబితాలో ఉంది. అధికారిక డేటా ప్రకారం భారతదేశంలో పిల్లలు ప్రాథమిక విద్యను ప్రారంభించే సగటు వయస్సు ఆరు సంవత్సరాలుగా ఉంది.
పాకిస్తాన్, అమెరికా లెక్కలు ఇవే
భారత్లో ఆరు ఏళ్లు ఉంటే, పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్లో పిల్లలు ఏ వయసులో బడికి వెళ్తారనే సందేహం రావడం సహజం. వరల్డ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ వివరాల ప్రకారం పాకిస్తాన్లో పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లే సగటు వయస్సు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే. అంటే అక్కడ పిల్లలు చాలా చిన్న వయసులోనే ప్రాథమిక విద్యను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇదే విధంగా అభివృద్ధి చెందిన అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కూడా సగటు వయస్సు ఐదేళ్లే కావడం గమనార్హం. తుర్కియే, ఉక్రెయిన్, వియత్నాం, ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్ వంటి దేశాలు కూడా ఈ ఐదేళ్ల సగటు వయస్సు ఉన్న దేశాల జాబితాలోనే ఉన్నాయి.
నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారు?
దేశాల వారీగా భిన్న విద్యా విధానాలు: ప్రతి దేశంలో పిల్లల మానసిక పరిపక్వత, సామాజిక పరిస్థితులు, విద్యా ప్రణాళికలను బట్టి ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రవేశ వయస్సును నిర్ణయిస్తారు.
ఆలస్యమైన ప్రవేశంతో ప్రయోజనాలు: ఫిన్లాండ్, బల్గేరియా, రష్యా వంటి దేశాల్లో 7 సంవత్సరాల వయసులో బడిలో చేర్చడం వల్ల పిల్లలకు మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, పాఠశాల విద్యకు మెరుగైన సిద్ధత లభిస్తుందని ఆయా దేశాల విద్యా నిపుణుల భావన.
ముందస్తు విద్య (5-6 ఏళ్లు): భారత్, బంగ్లాదేశ్ (6 ఏళ్లు), అమెరికా, పాకిస్తాన్ (5 ఏళ్లు) వంటి దేశాల్లో చిన్న వయసు నుంచే ప్రాథమిక అక్షరాస్యత, నైపుణ్యాల పునాది వేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
యునెస్కో (UNESCO), జాతీయ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖల పాత్ర: ఈ సగటు వయస్సు లెక్కలను ఐక్యరాజ్యసమితి యునెస్కో స్టాటిస్టిక్స్ విభాగం, ప్రపంచ దేశాల విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలు సేకరించిన అధికారిక సమాచారం.