జీవితం అంటే ఇదే.. విధి రాతను మార్చడం అసాధ్యమని చాటే గొప్ప కథ
Motivational: జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు మనం ఎంత ప్రయత్నించినా తప్పించుకోలేం. వాటిని ముందుగానే ఊహించి భయపడటం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. విధి రాతను మార్చడం అసాధ్యమని చాటే ఒక మంచి కథ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆనంద్కు ఎదురైన ఊహించని అతిథి
ఒకరోజు ఆనంద్ ఇంట్లో ప్రశాంతంగా టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు తమ పనుల్లో ఉన్నారు. ఆనంద్ మాత్రం టీవీలో వస్తున్న కార్యక్రమాన్ని ఆసక్తిగా చూస్తున్నాడు. అంతలో ఒక్కసారిగా ఇంట్లో వాతావరణం మారిపోయింది. గదిలోకి యమధర్మరాజు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆనంద్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాడు. “నువ్వెవరు?” అని భయంతో అడిగాడు. అప్పుడు యమధర్మరాజు ప్రశాంతంగా, “నేను యమధర్మరాజును. నిన్ను తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాను.
ఈరోజే నీ ఆయుష్షు పూర్తవుతుంది. ఇక నాతో పాటు రావాలి” అన్నాడు. ఆ మాట విన్న ఆనంద్కు గుండె ఆగిపోయినంత పనైంది. “ఏంటి? నాకు ఇంకా చిన్న వయసే కదా! అప్పుడే నేను చనిపోవడం ఏంటి? నాకు ఇంకా ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి. కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి. ఎన్నో కలలు ఉన్నాయి. ఇంత త్వరగా ఎలా?” అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు యమధర్మరాజు తన చేతిలో ఉన్న జాబితాను చూపిస్తూ, “ఇందులో ఎవరి పేరు ఎప్పుడు వస్తుందో ముందే నిర్ణయమై ఉంటుంది. ఈరోజు తీసుకెళ్లాల్సిన వారి జాబితాలో మొదటి పేరు నీదే ఉంది. కాబట్టి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నాతో రా” అన్నాడు.
ఎలాగైనా ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనుకున్న ఆనంద్
యమధర్మరాజు మాటలు విన్న ఆనంద్ తీవ్రంగా ఆలోచించాడు. “ఎలాగైనా సరే నేను చావకూడదు. నా పేరు ఈ జాబితాలో ఉన్నా దాన్ని మార్చే మార్గం ఏదైనా ఉండాలి” అనుకున్నాడు. యముడిని ఎదిరించి పారిపోవడం సాధ్యం కాదు. బలంతో పోరాడటం అసాధ్యం. అందుకే తన తెలివిని ఉపయోగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
కొద్దిసేపు ఆలోచించిన తర్వాత యమధర్మరాజుతో, “సరే యమధర్మరాజా.. ఎలాగో నేను చనిపోతున్నాను కదా. కనీసం చివరిసారిగా ఒక కప్పు కాఫీ తాగి వస్తాను. నువ్వు కూడా కాఫీ తాగుతావా?” అని అడిగాడు. యమధర్మరాజు కూడా అందుకు అంగీకరించాడు. “సరే. నువ్వు వెళ్లి కాఫీ తీసుకుని రా. నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను” అంటూ కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. ఆనంద్ వంటగదిలోకి వెళ్లాడు. అక్కడే అతని మనసులో ఒక ప్రమాదకరమైన ఆలోచన వచ్చింది. “యముడికి కాఫీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి ఇస్తే.. అతను నిద్రపోతాడు. ఆ సమయంలో జాబితాలో నా పేరును చివరికి మార్చేస్తే.. నేను ఈరోజు చావను కదా!” అనుకున్నాడు. తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనే ఆలోచనతో ఆనంద్ యమధర్మరాజుకు ఇచ్చే కాఫీలో నిద్రమాత్రలు కలిపాడు.
యముడి జాబితాలో తన పేరును మార్చుకున్న ఆనంద్
కాఫీ తీసుకొచ్చిన ఆనంద్ యమధర్మరాజుకు అందించాడు. “ఇదిగో యమధర్మరాజా.. వేడివేడి కాఫీ. తాగండి” అన్నాడు. యమధర్మరాజు కాఫీ తాగాడు. కొద్దిసేపటికే నిద్రమాత్రల ప్రభావంతో ఆయనకు నిద్ర వచ్చింది. కుర్చీలోనే గాఢంగా నిద్రపోయాడు. ఆనంద్కు ఇదే సరైన సమయంగా అనిపించింది. అతను వెంటనే యమధర్మరాజు దగ్గర ఉన్న జాబితాను తీసుకున్నాడు. అందులో తన పేరు మొదట ఉంది. ఆనంద్ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది. “ఇదే నా జీవితాన్ని మార్చే అవకాశం” అనుకున్నాడు. ఎలాగైనా తన పేరు మొదటి స్థానంలో ఉంటే ఈరోజే చనిపోవాల్సి వస్తుందని భావించిన ఆనంద్.. తన పేరును జాబితాలో చివరికి మార్చేశాడు. తర్వాత జాబితాను యమధర్మరాజు దగ్గర పెట్టి ఏమీ తెలియనట్టుగా కూర్చున్నాడు. కొద్దిసేపటి తర్వాత యమధర్మరాజు నిద్ర నుంచి మేల్కొన్నాడు. ఆనంద్లో మాత్రం ఒక చిన్న ఆశ మొదలైంది. “ఇక నేను ఈరోజు చనిపోను. నా పేరు చివరికి వెళ్లిపోయింది. నేను తెలివిగా విధిని మార్చేశాను” అని ఆనంద్ మనసులో ఆనందపడ్డాడు.
ఆనంద్ తెలివి చివరికి అతనికే శాపమైంది
నిద్ర నుంచి లేచిన యమధర్మరాజు ఆనంద్ వైపు చూశాడు. “ఆనంద్.. నువ్వు నన్ను చంపడానికి వచ్చిన వ్యక్తిగా చూసినా, నాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చావు. కాఫీ ఇచ్చావు. చాలా రోజులుగా ఎలాంటి విశ్రాంతి లేకుండా పని చేస్తున్న నాకు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం కల్పించావు. నీ ఆతిథ్యానికి నేను సంతోషించాను” అన్నాడు. ఆనంద్ మనసులో, “అయితే నా ప్రాణాలు కాపాడినట్టే” అని అనుకున్నాడు. అప్పుడు యమధర్మరాజు మరో మాట చెప్పాడు. “నీ మంచితనానికి కృతజ్ఞతగా ఈరోజు నిన్ను తీసుకెళ్లడం లేదు. నీకు మరికొంత కాలం జీవించే అవకాశం ఇస్తాను. అందుకు నా జాబితాలో ఉన్న క్రమాన్ని మార్చేస్తాను. జాబితాలో చివరి నుంచి వ్యక్తులను తీసుకెళ్తాను. ఆ మాట విన్న ఆనంద్ ఒక్కసారిగా షాక్కి గురయ్యాడు. ఎందుకంటే జాబితాలో చివరి పేరుగా ఆనంద్ మార్చుకున్నాడు కాబట్టి. తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని తానే తన పేరును చివరికి మార్చుకున్నాడు. కానీ అదే పని చివరికి తన మరణానికి కారణమైంది. తాను విధిని మార్చానని అనుకున్నాడు. కానీ నిజానికి విధి అతని చేతుల మీదుగానే తన పని పూర్తి చేసుకుంది.
మన చేతిలో లేని వాటిని వదిలేయడమే నిజమైన జీవితం
ఈ కథలోని అసలు సందేశం ఇదే. జరిగేది జరగక మానదు. మన జీవితంలో కొన్ని విషయాలు మన నియంత్రణలో ఉంటాయి. కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఎంత ప్రయత్నించినా మన చేతిలో ఉండవు. మనం ఎంత ఆలోచించినా, ఎంత భయపడినా, ఎంత బాధపడినా వాటిని మార్చలేం. అందుకే భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందోనని నిరంతరం భయపడుతూ ప్రస్తుత జీవితాన్ని కోల్పోవద్దు. అదే సమయంలో “ఏది జరగాలో అది జరుగుతుంది” అంటూ బాధ్యతలను వదిలేయడం కూడా సరైనది కాదు. మన చేతిలో ఉన్న పని మనం నిజాయితీగా చేయాలి. మన ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కుటుంబాన్ని ప్రేమించాలి. మన లక్ష్యాల కోసం కష్టపడాలి. తప్పులు చేస్తే సరిదిద్దుకోవాలి. ప్రమాదం కనిపిస్తే జాగ్రత్త పడాలి.
కానీ మన నియంత్రణలో లేని ప్రతి విషయాన్ని మార్చాలని ప్రయత్నిస్తూ మనశ్శాంతిని కోల్పోవద్దు. జీవితం మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రతిసారీ నడవదు. కానీ అది మనకు నేర్పించాల్సిన పాఠాన్ని మాత్రం తప్పకుండా నేర్పిస్తుంది.
ఆనంద్ తన విధిని మార్చాలని ప్రయత్నించాడు. చివరికి అదే ప్రయత్నం అతన్ని మరణం వైపు తీసుకెళ్లింది. అందుకే జీవితంలో మనం చేయాల్సింది విధితో పోరాడటం కాదు.. మన కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ, వచ్చే పరిస్థితులను ధైర్యంగా స్వీకరించడం. ఎందుకంటే... మన చేతిలో ఉన్నది ప్రయత్నం మాత్రమే. ఫలితం ఎప్పుడు ఎలా రావాలో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది. జరిగేది జరగక మానదు. కాబట్టి రేపు ఏం జరుగుతుందోనని భయపడుతూ ఈరోజును నాశనం చేసుకోకండి. గతాన్ని మార్చలేం.. భవిష్యత్తును పూర్తిగా నియంత్రించలేం. మన చేతిలో ఉన్నది ఒక్కటే. ఈ క్షణాన్ని మంచిగా జీవించడం.