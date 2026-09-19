OYO: లోకల్ ఐడీ ప్రూఫ్ ఉంటే.. ఓయో రూమ్ ఇవ్వరా.? అసలు చట్టం ఏం చెబుతోంది
OYO: ఓయో రాకతో రూమ్స్ బుకింగ్ సులభంగా మారింది. అయితే పెళ్లి కాని జంటలు హోటల్లో కలిసి ఉండటం చట్టబద్ధమేనా? పోలీసులు ఇబ్బంది పెడితే ఏం చేయాలి? లోకల్ ఐడీ ఉంటే రూమ్ ఇవ్వరా.? ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలు ఉంటాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
OYOలో పెళ్లికాని జంటలు ఉండొచ్చా?
ఇద్దరూ మేజర్లు అయి, తమ ఇష్టపూర్వకంగా హోటల్లో గది తీసుకుని కలిసి ఉండటం నేరం కాదు. పెళ్లి కాలేదనే కారణంతో ఇద్దరు వయోజనులు హోటల్ గదిని బుక్ చేసుకోవడాన్ని భారత చట్టం ప్రత్యేకంగా నిషేధించదు. అయితే హోటల్లో ఉండే సమయంలో ఏదైనా చట్టవిరుద్ధమైన పని చేస్తే మాత్రం సాధారణ చట్టాలు వర్తిస్తాయి. అందువల్ల కేవలం పెళ్లి కాలేదనే కారణంతో హోటల్ లేదా OYO రూమ్లో కలిసి ఉండటం నేరంగా పరిగణించలేం. అయితే హోటల్కి సంబంధించిన నిబంధనలు, బుకింగ్ సమయంలో ఉన్న షరతులను పాటించడం కూడా ముఖ్యమే.
ఇద్దరి వయసు ఎంత ఉండాలి?
హోటల్లో కలిసి ఉండే విషయంలో ముఖ్యంగా ఇద్దరూ 18 ఏళ్లు పైబడిన వయోజనులా కాదా అనేది చూడాలి. భారత చట్టాల ప్రకారం 18 ఏళ్లు నిండిన వ్యక్తి మేజర్గా పరిగణిస్తారు. అయితే వివాహానికి సంబంధించిన కనీస వయసు పురుషులకు 21, మహిళలకు 18 ఏళ్లు. అంటే వివాహ వయసు, హోటల్లో కలిసి ఉండే వయసు అనే రెండు విషయాలను ఒకటిగా చూడకూడదు. ఇద్దరూ వయోజనులు అయితే తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు వారికి ఉంటుంది.
లోకల్ ఐడీ ఉంటే రూమ్ ఇవ్వరా.?
కొన్ని హోటళ్లు ఒకే నగరం లేదా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులు బుకింగ్ చేయడంపై తమ స్వంత హోటల్ పాలసీని అమలు చేస్తుంటాయి. అందుకే రూమ్ బుక్ చేసుకునే ముందు లోకల్ ఐడీ అంగీకరిస్తారా.? జంటలకు అనుమతి ఉందా.? అనే విషయాలను తప్పకుండా చెక్ చేయాలి. లోకల్ ఐడీని అంగీకరించాలా వద్దా అనే విషయంలో ప్రతి హోటల్కు ఒకే విధమైన నియమం ఉంటుందని చెప్పలేం. హోటల్ లేదా బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించిన విధానాలు మారవచ్చు. కాబట్టి ముందుగానే పాలసీని చూసుకోవడం వల్ల చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.
పోలీసులు రూమ్లోకి వచ్చి తనిఖీ చేయవచ్చా?
కేవలం పెళ్లి కాలేదనే కారణంతో హోటల్లో ఉన్న వయోజన జంటను పోలీసులకు అరెస్ట్ చేసే హక్కు ఉండదు.ఇద్దరూ తమ ఇష్టంతో హోటల్లో ఉంటున్నారని మాత్రమే ఉంటే అది స్వయంగా నేరం కాదు. అయితే హోటల్లో ఏదైనా చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపం జరుగుతోందని పోలీసులకు నిర్దిష్ట సమాచారం లేదా అనుమానం ఉంటే, చట్టప్రకారం విచారణ లేదా తనిఖీ చేయొచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో పరిస్థితిని బట్టి పోలీసులకు సహకరించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం జంటగా హోటల్లో ఉండటం మాత్రమే నేరం కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
హోటల్కు వెళ్లే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
OYO లేదా ఏదైనా హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు తప్పకుండా చూసుకోవాలి. ఇద్దరి దగ్గర చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రాలు ఉండాలి. బుకింగ్ సమయంలో హోటల్కి సంబంధించిన కపుల్ పాలసీ, లోకల్ ఐడీ పాలసీ, చెక్-ఇన్ నిబంధనలు పరిశీలించాలి. అలాగే బుకింగ్ చేసిన వివరాలు, చెల్లింపు రసీదు, హోటల్ నుంచి వచ్చిన కన్ఫర్మేషన్ను భద్రంగా ఉంచుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఇద్దరూ మేజర్లు అయ్యి, తమ సమ్మతితోనే హోటల్లో ఉంటున్నారని నిర్ధారించుకోవాలి.