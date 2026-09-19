అమెరికాలో ఇళ్ల బయట జనం ఎందుకు కనిపించరు.? ఇంతకీ వాళ్లేం చేస్తుంటారు.?
USA: అమెరికా గురించి సినిమాలు, వీడియోలు చూసినప్పుడు చాలామందికి ఒక విషయం ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు, విశాలమైన రోడ్లు కనిపిస్తాయి కానీ ఇళ్ల బయట మన దేశంలో కనిపించేంతగా జనం కనిపించరు. ఇంతకీ దీనికి అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా.?
ఇంటికి ఇంటికి మధ్య చాలా దూరం.. నడిచి వెళ్లడం కష్టం
అమెరికాలో జనాభా విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉండటం వల్ల అనేక ప్రాంతాల్లో ఇళ్లను విశాలమైన స్థలంలో నిర్మిస్తారు. ముఖ్యంగా సబర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఒక ఇంటి నుంచి మరో ఇంటికి కొంత దూరం ఉంటుంది. మన నగరాల్లో కనిపించేలా ప్రతి కొన్ని అడుగులకు ఒక ఇల్లు, దాని పక్కనే చిన్న దుకాణం అనే విధానం అక్కడ చాలా ప్రాంతాల్లో ఉండదు. అలాగే మన దగ్గర వీధి చివర్లోనే కిరాణా దుకాణం, టీ స్టాల్, బేకరీ, కూరగాయల బండి వంటివి కనిపిస్తాయి. అమెరికాలోని అనేక నివాస ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఇలాంటి చిన్న వ్యాపారాలు ఇళ్ల మధ్యలో ఉండవు. షాపింగ్ సెంటర్లు, సూపర్ మార్కెట్లు, రెస్టారెంట్లు వంటి వాటి కోసం కొంత దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో చిన్న అవసరం వచ్చినా చాలామంది కార్లలోనే వెళ్తుంటారు. అందుకే రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్లే వ్యక్తుల కంటే కార్లు కనిపించడం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కారు అక్కడి రోజువారీ జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది
అమెరికాలోని అనేక సబర్బన్ ప్రాంతాల జీవన విధానం కారుపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంటి నుంచి సూపర్ మార్కెట్, ఆఫీస్, స్కూల్, రెస్టారెంట్ లేదా ఇతర అవసరాల కోసం వెళ్లాలంటే నడక కంటే కారులో వెళ్లడం సులభంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అందుబాటులో ఉన్నా, ప్రతి నివాస ప్రాంతానికి సమానంగా ఉండదు. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల వెలుపల కారుతో ప్రయాణించడం చాలా కుటుంబాలకు రోజువారీ అవసరంగా మారుతుంది. అందుకే మనకు కనిపించే మరో ఆసక్తికరమైన తేడా ఏంటంటే.. అక్కడ ఇంటి ముందు జనం కనిపించకపోయినా, అదే సమయంలో రోడ్లపై కార్లు, పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో వాహనాలు, షాపింగ్ సెంటర్లలో మాత్రం జనసందడి కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రజలు బయటకు రావడం లేదని కాదు.. వాళ్లు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశానికి వాహనాల్లో వెళ్లడం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉద్యోగాలు, పిల్లల స్కూల్తో రోజులో ఎక్కువ సమయం ఇంటి బయటే
అమెరికాలో చాలా కుటుంబాల్లో పెద్దలు ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు. పిల్లలు స్కూల్ లేదా ఇతర కార్యకలాపాలకు వెళ్తుంటారు. దీంతో వారంలో ఎక్కువ రోజులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కుటుంబ సభ్యులు తమ తమ పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు.
మన దగ్గర కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం ఇంటి ముందు కూర్చొని పొరుగువారితో మాట్లాడటం, పిల్లలు వీధిలో ఆడుకోవడం వంటి సామాజిక జీవనం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. అమెరికాలోని అనేక సబర్బన్ ప్రాంతాల్లో మాత్రం సామాజిక కలయికలు వేరే విధంగా జరుగుతాయి.
కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తప్పనిసరిగా ఇంటి ముందు ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంటి లోపలే టీవీ చూడటం, ఆన్లైన్లో వినోదం పొందడం, కుటుంబంతో గడుపుతుంటారు. స్నేహితులను కలవాలన్నా ఇంట్లోనే లేదా రెస్టారెంట్లు, కాఫీ షాపులు, కమ్యూనిటీ ప్రదేశాల్లో కలవడం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వాతావరణం కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణమే
అమెరికాలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకే రకమైన వాతావరణం ఉండదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు బాగా పడిపోతాయి. మంచు కురిసే ప్రాంతాల్లో బయట నడవడం కూడా ఇబ్బందిగా మారుతుంది. మంచు తొలగించడం, రోడ్ల పరిస్థితి వంటి అంశాలు కూడా రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బయట ఎక్కువసేపు ఉండటం కంటే ఇంట్లోనే ఉండటం సౌకర్యంగా భావిస్తారు.
అందుకే వ్యాయామం కోసం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ బయట వీధుల్లో నడవడం కనిపించకపోవచ్చు. కొందరు ఇంట్లో ట్రెడ్మిల్ లేదా ఇతర వ్యాయామ పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు. మరికొందరు జిమ్కు కారులో వెళ్లి వ్యాయామం చేసి తిరిగి ఇంటికి వస్తారు. అయితే వాకింగ్ సంస్కృతి అమెరికాలో లేదని కాదు.. వాతావరణం, ప్రాంతాన్ని బట్టి దాని విధానం మారుతుంది.
నగరాల్లో మాత్రం దృశ్యం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది
అమెరికా మొత్తం ఒకేలా ఉంటుందని అనుకోవడం తప్పు. న్యూయార్క్ వంటి నగర ప్రాంతాల్లో వీధుల్లో నడిచే ప్రజలు, రెస్టారెంట్లు, దుకాణాలు, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగించే వారు పెద్ద సంఖ్యలో కనిపిస్తారు. ఇతర పెద్ద నగరాల్లోని డౌన్టౌన్ ప్రాంతాలు, టూరిస్ట్ ప్రదేశాలు, షాపింగ్ ప్రాంతాల్లో కూడా జనసందడి ఉంటుంది.
అయితే నగరాల బయట ఉన్న సబర్బన్, రెసిడెన్షియల్ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ పెద్ద ఇళ్లు, గ్యారేజీలు, డ్రైవ్వేలు, విశాలమైన రోడ్లు, తక్కువగా ఉండే చిన్న వ్యాపారాలు కనిపిస్తాయి. ప్రజలు తమ అవసరాల కోసం కార్లలో బయటకు వెళ్లడం వల్ల ఇళ్ల ముందు నడిచే జనం పెద్దగా కనిపించరు.
దీనికి తోడు ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఫుడ్ డెలివరీ, ఇంటి నుంచే పని చేసే అవకాశం కూడా బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని కొంత తగ్గించాయి. అయితే ఇవి అమెరికాలోని ప్రతి కుటుంబానికి ఒకే విధంగా వర్తిస్తాయని చెప్పలేం.
మొత్తానికి అమెరికాలో ఇళ్ల బయట జనం తక్కువగా కనిపించడం వెనుక ఒక్క కారణం లేదు. విశాలమైన నివాస ప్రాంతాలు, కారుపై ఆధారపడే జీవన విధానం, దూరంగా ఉండే షాపింగ్ ప్రాంతాలు, ఉద్యోగాలు, వాతావరణం, ఇంటి ఆధారిత వినోదం, ఆన్లైన్ సేవలు వంటి అనేక అంశాలు దీనికి కారణాలుగా చెప్పొచ్చు.
అందుకే అమెరికా సబర్బన్ ప్రాంతంలో ఖాళీగా కనిపించే ఒక వీధిని చూసి అక్కడి ప్రజలు ఎప్పుడూ ఇంట్లోనే ఉంటారని అనుకోవడం సరైంది కాదు. వారు ఆ సమయంలో ఆఫీసులో ఉండొచ్చు, పిల్లలను స్కూల్కు తీసుకెళ్లి ఉండొచ్చు, కారులో షాపింగ్కు వెళ్లి ఉండొచ్చు లేదా ఇంట్లోనే తమ పనుల్లో బిజీగా ఉండొచ్చు. జనం కనిపించకపోవడం కంటే.. వాళ్ల జీవన విధానం మనకు భిన్నంగా ఉండటమే అసలు విషయం.