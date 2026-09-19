30 రోజులు UPI వాడకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎంత డబ్బు ఆదా చేయొచ్చో తెలుసా.?
UPI Payments: డిజిటల్ పేమెంట్స్ జీవితంలో ఒక భాగంగా మారాయి. చిన్న మొత్తమైనా పెద్ద మొత్తమైనా మొబైల్లో కొన్ని సెకన్లలో చెల్లింపు పూర్తవుతుంది. అయితే ఈ సౌకర్యం వల్ల చిన్న చిన్న ఖర్చులు మనకు తెలియకుండానే పెరిగిపోతున్నాయనే విషయం చాలామందికి గమనించరు.
నగదుతో ఖర్చు చేస్తే ప్రతి రూపాయి గుర్తుంటుంది
UPI ద్వారా డబ్బు చెల్లించేటప్పుడు పెద్దగా ఆలోచించకుండా వెంటనే పేమెంట్ చేసేస్తాం. ముఖ్యంగా చిన్న మొత్తాలు ఖర్చు చేస్తున్నప్పుడు వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోం. కానీ ఇలాంటి చిన్న ఖర్చులే నెలాఖరుకు పెద్ద మొత్తంగా మారుతాయి. అదే నగదు రూపంలో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తే పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. జేబులో నుంచి నోట్లు తీసి ఇవ్వాల్సి రావడంతో మనం ఖర్చు చేస్తున్న మొత్తాన్ని స్పష్టంగా గుర్తిస్తాం. దీంతో అవసరం లేని టీ, స్నాక్స్, చిన్న షాపింగ్, ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు వంటి ఖర్చులను తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది.
రోజుకు 100 ఖర్చు చేసినా..
ఒక వ్యక్తి ప్రతిరోజూ అవసరం లేని చిన్న ఖర్చుల కోసం సగటున రూ. 100 ఖర్చు చేస్తున్నాడని అనుకుందాం. టీ, కాఫీ, బయట స్నాక్స్, చిన్న ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు వంటి వాటికి ఈ మొత్తం ఖర్చు కావచ్చు. రోజుకు రూ. 100 చొప్పున ఖర్చు చేస్తే 30 రోజులకు మొత్తం రూ. 3,000 అవుతుంది. అయితే అదే వ్యక్తి నగదుతో ఖర్చు చేయడం ప్రారంభించి, ముందుగానే రోజువారీ బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే ఖర్చును రోజుకు రూ. 75కు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు 30 రోజులకు ఖర్చు రూ. 2,250 అవుతుంది. అంటే నెలలో దాదాపు రూ. 750 ఆదా చేయవచ్చు. అయితే ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ప్రతి వ్యక్తి ఆదా చేసే మొత్తం వారి ఖర్చు అలవాట్లను బట్టి మారుతుంది.
అందరూ ఇంతే ఆదా చేయగలరా.?
UPI వాడటం మానేస్తే ఆటోమేటిక్గా రూ. 750 లేదా మరేదైనా నిర్దిష్ట మొత్తం మిగులుతుందని చెప్పలేం. అసలు ఆదా ఎంత అవుతుందనేది వ్యక్తి రోజువారీ ఖర్చులు, ఆదాయం, బడ్జెట్, కొనుగోలు అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఇప్పటికే అవసరమైన వస్తువులకే డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంటే, UPI బదులు నగదు ఉపయోగించడం వల్ల పెద్దగా ఆదా ఉండకపోవచ్చు. అదే చిన్న చిన్న అనవసరమైన ఖర్చులు ఎక్కువగా చేసే వారికి మాత్రం నగదు బడ్జెట్ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు. అందువల్ల ఈ ప్రయోగం ఉద్దేశ్యం UPIని పూర్తిగా వదిలేయడం కాదు. మనకు తెలియకుండానే జరుగుతున్న చిన్న ఖర్చులను గుర్తించి వాటిపై నియంత్రణ సాధించడం.
30 రోజుల ‘క్యాష్ ఛాలెంజ్’ ఎలా చేయాలి?
30 రోజుల పాటు ఒక నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని మాత్రమే నగదుగా తీసుకుని ఖర్చు చేయడం ద్వారా ఈ ప్రయోగాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. నెల ప్రారంభంలో ఆహారం, ప్రయాణం, వ్యక్తిగత ఖర్చులు, వినోదం వంటి విభాగాలకు ఎంత డబ్బు కేటాయించాలో నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రతి ఖర్చును రాసుకోవడం కూడా మంచిది. నెల చివర్లో మొత్తం ఖర్చును లెక్కిస్తే డబ్బు ఎక్కడ ఎక్కువగా వెళ్తుందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా రోజువారీ చిన్న ఖర్చులపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. అయితే అన్ని చెల్లింపులకు నగదే ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. విద్యుత్ బిల్లు, ఇతర ముఖ్యమైన బిల్లులు, ఆన్లైన్లో మాత్రమే చేయగలిగే చెల్లింపులు వంటి వాటికి UPIని కొనసాగించవచ్చు. అసలు లక్ష్యం UPIని పూర్తిగా ఆపడం కాదు. అవసరం లేని చిన్న ఖర్చులను తగ్గించి, డబ్బును మరింత జాగ్రత్తగా ఉపయోగించడం.