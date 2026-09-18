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- మరో 5 ఏళ్లలో ఈ పట్టణం హైదరాబాద్లో కలవడం ఖాయం.. ఇప్పుడు కొంటే మీ పంట పండినట్లే
మరో 5 ఏళ్లలో ఈ పట్టణం హైదరాబాద్లో కలవడం ఖాయం.. ఇప్పుడు కొంటే మీ పంట పండినట్లే
Hyderabad: హైదరాబాద్లో సొంతిల్లు కొనాలంటే లక్షల రూపాయలు వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్కు సమీపంలో తక్కువ ధరకు ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి సంగారెడ్డి పట్టణం ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోంది.
పటాన్చెరు వరకు విస్తరించిన హైదరాబాద్.. సంగారెడ్డికి చేరువలో నగరం
హైదరాబాద్ నగరం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. ఒకప్పుడు నగరానికి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఇప్పుడు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పటాన్చెరు పరిసర ప్రాంతాల్లో నివాసాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు, పరిశ్రమలు పెరుగుతున్నాయి. ముంబై జాతీయ రహదారి వెంబడి కూడా అభివృద్ధి వేగం పుంజుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో పటాన్చెరు నుంచి సంగారెడ్డి వైపు ఉన్న ప్రాంతాలపై కూడా ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
నగరానికి సమీపంలో ఉండటం, అందుబాటులో ఉన్న భూములు, తక్కువ ధరల్లో ఇళ్లు లభించే అవకాశం వంటి అంశాలు సంగారెడ్డికి కలిసివచ్చే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సంగారెడ్డి ప్రత్యేక పట్టణంగా ఉన్నప్పటికీ, హైదరాబాద్తో రాకపోకలు మరింత సులభమైతే రెండు ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వచ్చే 5 నుంచి 10 ఏళ్లలో ఈ ప్రాంతాల మధ్య నివాస, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఆరు లైన్ల రహదారి.. ప్రయాణ సమయం తగ్గితే పెరగనున్న రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్
రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధిలో రహదారుల పాత్ర చాలా కీలకం. ఒక ప్రాంతానికి ప్రయాణం సులభమైతే అక్కడ నివసించడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంగారెడ్డి విషయంలోనూ ఇదే అంశం కీలకంగా మారుతోంది. లింగంపల్లి నుంచి సంగారెడ్డి వరకు ఆరు లైన్ల రహదారి నిర్మాణం జరిగితే ఈ మార్గంలో ప్రయాణం మరింత సులభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే లింగంపల్లి నుంచి సంగారెడ్డి ఎక్స్ రోడ్డు వరకు సుమారు 30 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
అయితే వాస్తవ ప్రయాణ సమయం రహదారి పరిస్థితులు, ట్రాఫిక్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక పటాన్చెరు నుంచి సంగారెడ్డి ఎక్స్ రోడ్డు దూరం సుమారు 21 కిలోమీటర్లు. ఈ మార్గంలో రాకపోకలు మెరుగుపడితే హైదరాబాద్లో పనిచేస్తూ సంగారెడ్డిలో నివసించే వారికి ప్రయాణ సౌకర్యం పెరుగుతుంది. మరోవైపు సంగారెడ్డి ఎక్స్ రోడ్డు నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్) వరకు కూడా సుమారు 30 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. దీంతో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి సంగారెడ్డి అనుకూలమైన నివాస ప్రాంతంగా మారే అవకాశం ఉంది.
జహీరాబాద్ పారిశ్రామిక నోడ్.. లక్షల ఉద్యోగాలతో సంగారెడ్డికి ప్రయోజనం
సంగారెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్కు ఊతమిచ్చే మరో ముఖ్యమైన అంశం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి. ఇప్పటికే పటాన్చెరు పరిసర ప్రాంతాల్లో అనేక పారిశ్రామిక సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల్లో చాలామంది సంగారెడ్డి నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పటికే ఈ పట్టణం ఉద్యోగులకు నివాస ప్రాంతంగా ఉపయోగపడుతోంది.
ఇక జహీరాబాద్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 3,245 ఎకరాల్లో పారిశ్రామిక నోడ్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రానున్న రోజుల్లో రూ.10 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, 1.74 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయనే అంచనాలు ఉన్నాయి. జహీరాబాద్ నుంచి సంగారెడ్డి సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
ఈ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కార్యరూపం దాల్చితే జహీరాబాద్తో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నివాసాలకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, ఇతర వృత్తుల్లో ఉన్నవారు సంగారెడ్డిని నివాస ప్రాంతంగా ఎంచుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మెట్రో విస్తరణపై ఆశలు.. ఐటీ ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా సంగారెడ్డి
హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు విస్తరణ కూడా సంగారెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్పై ఆసక్తిని పెంచుతున్న మరో అంశం. ప్రస్తుతం పటాన్చెరు వరకు మెట్రో విస్తరణపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో సంగారెడ్డి వరకు కూడా మెట్రో సేవలు విస్తరించే అవకాశాలపై వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే సంగారెడ్డి వరకు మెట్రో విస్తరణకు సంబంధించి తుది నిర్ణయం, అధికారిక ప్రణాళిక, నిర్మాణ గడువు ఖరారైనట్లు భావించకూడదు. ఇది ప్రస్తుతం భవిష్యత్తు అవకాశంగానే చూడాలి.
ఒకవేళ మెట్రో విస్తరణ జరిగితే సంగారెడ్డి నుంచి హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి ప్రయాణ సౌకర్యం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులు నగరంలో పనిచేస్తూ తక్కువ ధరకు ఇల్లు కొనుగోలు చేయడానికి ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. రహదారుల అభివృద్ధి, ఓఆర్ఆర్కు అనుసంధానం, భవిష్యత్తులో ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడితే సంగారెడ్డి నివాస ప్రాంతంగా మరింత ప్రాధాన్యం పొందవచ్చు.
లింగంపల్లితో పోలిస్తే సగం ధరకే ఇల్లు..
సంగారెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్పై ఆసక్తి పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం ఇళ్ల ధరలు. హైదరాబాద్ పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఫ్లాట్ల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ బడ్జెట్లో సొంతింటి కలను నిజం చేసుకోవాలనుకునేవారు సంగారెడ్డి వంటి ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అంచనాల ప్రకారం సంగారెడ్డిలో డబుల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ సుమారు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.60 లక్షల మధ్య లభిస్తోంది. అదే లింగంపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఫ్లాట్ల ధరలు సుమారు రూ.80 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, రూ.90 లక్షల ఫ్లాట్తో పోలిస్తే సంగారెడ్డిలో రూ.45 లక్షల ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేస్తే ప్రారంభ కొనుగోలు వ్యయంలో సుమారు రూ.45 లక్షల తేడా ఉంటుంది.
అంటే హైదరాబాద్ పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఇల్లు కొనుగోలు చేయడానికి ఎక్కువ బడ్జెట్ అవసరమయ్యే వారికి సంగారెడ్డి ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే తక్కువ ధరకు లభిస్తోందని మాత్రమే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. ఉద్యోగ ప్రాంతానికి దూరం, ప్రయాణ ఖర్చులు, ప్రాజెక్టు అనుమతులు, మౌలిక సదుపాయాలు, భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతానికి ఉండే డిమాండ్ వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి.
మొత్తంగా చూస్తే, పటాన్చెరు వరకు విస్తరిస్తున్న హైదరాబాద్, రహదారుల అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, భవిష్యత్తులో మెట్రో విస్తరణపై ఉన్న అంచనాలు సంగారెడ్డికి అనుకూలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు అనుకున్న విధంగా ముందుకు సాగితే వచ్చే 5 నుంచి 10 ఏళ్లలో సంగారెడ్డి హైదరాబాద్తో మరింతగా అనుసంధానమయ్యే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. సంగారెడ్డి హైదరాబాద్లో పూర్తిగా కలిసిపోవడం ఖాయమని కచ్చితంగా చెప్పలేం. అందుకే డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సూచనలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.