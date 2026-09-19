Gold Price Hike: బంగారం ఇక దిగి రానట్టేనా? మరెప్పటికీ సామాన్యులు పసిడి కొనలేరా?
Gold Price Hike: బంగారం ధరలు మళ్లీ పరుగులు పెడుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా వరుస హెచ్చుతగ్గులతో మార్కెట్ను ఆశ్చర్యపరుస్తున్న పసిడి.. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పెరుగుదల బాట పట్టింది. హైదరాబాద్ లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..
పరుగులు పెడుతున్న పసిడి
బంగారం ధరలు మళ్లీ పరుగులు పెడుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా వరుస హెచ్చుతగ్గులతో మార్కెట్ను ఆశ్చర్యపరుస్తున్న పసిడి.. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పెరుగుదల బాట పట్టింది. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని భావించినప్పటికీ.. అందుకు భిన్నంగా మార్కెట్లో రేట్లు పెరగడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక పరిణామాలతో పాటు అమెరికన్ డాలర్ కదలికలు కూడా పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
రూ.1,55,840కి చేరిన బంగారం
ఇప్పటికే భారీ స్థాయిలో ఉన్న బంగారం ధరల్లో మరోసారి వేగం కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఒక్కరోజులోనే భారీగా పెరిగింది. 10 గ్రాముల రేటుపై ఏకంగా రూ.1,300 పెరగడంతో.. తులం బంగారం ధర రూ.1,42,850కి చేరుకుంది. మరోవైపు 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.1,420 పెరగడంతో.. 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,55,840కి చేరింది. అంటే ఒక్కరోజులోనే రెండు రకాల బంగారం ధరల్లో భారీ పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పండుగల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్న వారికి ఈ పెరుగుదల అదనపు భారంగా మారనుంది.
బంగారం ఇక దిగిరాదా?
కొద్ది రోజులుగా ధరలు తగ్గడంతో ఇక బంగారం మరింత దిగొస్తుందేమోనని ఎదురుచూస్తున్న కొనుగోలుదారులకు తాజా పెరుగుదల మాత్రం ఊహించని పరిణామంగా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పరిస్థితులు ఎలా మారతాయన్న దానిపైనే రానున్న రోజుల్లో పసిడి ధరల కదలిక ఆధారపడి ఉండొచ్చు. అయితే బంగారం ధరల్లో రోజువారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటుండటంతో కొనుగోలు చేసే ముందు అదే రోజు స్థానిక మార్కెట్ రేటును ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే ఆభరణాల ధరలో మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి అదనపు ఖర్చులు కూడా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.