రైళ్లకు వేర్వేరు రంగులు ఎందుకు ఉంటాయి? కలర్ వెనకాల ఉన్న అసలు కథ ఏంటంటే.?
Indian Railways: రైళ్లలో కోచ్లకు ఉండే వివిధ రంగులు మన దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. కొన్ని రైళ్లకు నీలం రంగు కోచ్లు ఉంటే.. మరికొన్నింటికి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, మెరూన్ రంగుల్లో కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ కలర్ల వెనకాల ఉన్న అసలు కథ ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
నీలం రంగు కోచ్లు ఏం సూచిస్తాయి?
భారతీయ రైల్వేల్లో ఎక్కువగా కనిపించే కోచ్ల రంగు నీలం. ముఖ్యంగా పాత తరహా స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ క్లాస్ కోచ్లలో ఈ రంగు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దీర్ఘదూర రైళ్లలో సాధారణ ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ఉపయోగించే కోచ్లు ఇవే. గతంలో చాలా కోచ్లు మెరూన్ రంగులో ఉండేవి. రైల్వే ఆధునికీకరణలో భాగంగా నీలం రంగు కోచ్లు విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో ప్లాట్ఫామ్పై కోచ్లను ప్రయాణికులు, రైల్వే సిబ్బంది సులభంగా గుర్తించగలుగుతున్నారు.
మెరూన్ రంగు కోచ్లు ఎందుకు కనిపిస్తాయి?
మెరూన్ రంగు కోచ్లు భారతీయ రైల్వే పాత చరిత్రను గుర్తు చేస్తాయి. ఒకప్పుడు చాలా రైళ్లలో ఇలాంటి రంగు కోచ్లే ఎక్కువగా కనిపించేవి. ఆ తర్వాత కొత్త డిజైన్లు, కొత్త రంగులతో కూడిన కోచ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం కొన్ని పాత రైళ్లు, ప్రత్యేక రైళ్లు లేదా హెరిటేజ్ సేవల్లో మెరూన్ రంగు కోచ్లు కనిపిస్తుంటాయి. అందుకే రైల్వే ప్రయాణంలో మెరూన్ కోచ్ కనిపిస్తే అది భారతీయ రైల్వే పాత రూపాన్ని గుర్తు చేసేలా ఉంటుంది.
ఆకుపచ్చ రంగు కోచ్లు దేనికి?
ఆకుపచ్చ రంగు కోచ్లు ముఖ్యంగా గరీబ్ రథ్ వంటి కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లతో అనుబంధంగా కనిపించాయి. గరీబ్ రథ్ రైళ్ల ఉద్దేశం తక్కువ ఖర్చుతో ఏసీ ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందించడం. అందుకే ఆకుపచ్చ రంగు కోచ్లు సాధారణంగా ప్రత్యేక సేవలను గుర్తించేందుకు ఉపయోగపడేవి. ప్లాట్ఫామ్పై రైలు నిలిచినప్పుడు ఇతర సాధారణ కోచ్లతో పోలిస్తే వీటిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
ఎరుపు రంగు కోచ్లు ఏం చెబుతాయి?
ఎరుపు లేదా రస్ట్ రంగులో కనిపించే కోచ్లు సాధారణంగా ఏసీ సదుపాయం ఉన్న కొన్ని రకాల కోచ్లతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఏసీ చెయిర్ కార్, ఏసీ స్లీపర్ వంటి తరగతుల్లో ఇలాంటి రంగులు కనిపించవచ్చు. అయితే కోచ్ రంగు ఒక్కటే చూసి దాని తరగతిని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం సరైనది కాదు. రైలు రకం, కోచ్ డిజైన్ మార్పులు, కొత్త తరం కోచ్లు వంటి కారణాలతో రంగులు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. అందుకే కోచ్పై ఉన్న క్లాస్ బోర్డు, నంబర్ను కూడా పరిశీలించడం మంచిది.
పసుపు రంగు గీతలు, గుర్తులు ఎందుకు వేస్తారు?
కొన్ని రైల్వే కోచ్లపై పసుపు రంగు గీతలు లేదా ప్రత్యేక గుర్తులు కనిపిస్తాయి. ఇవి కేవలం అలంకరణ కోసం వేసినవి కావు. కొన్ని ప్రత్యేక అవసరాలున్న కోచ్లను సులభంగా గుర్తించేందుకు ఇలాంటి గుర్తులను ఉపయోగిస్తారు. బ్రేక్ వాన్, పార్సిల్ వాన్ వంటి ప్రత్యేక విధులు నిర్వహించే కోచ్లను గుర్తించడంలో ఈ రకమైన గుర్తులు ఉపయోగపడతాయి. తక్కువ వెలుతురు ఉన్న సమయంలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రకాశవంతమైన రంగులను ఉపయోగించడం వల్ల రైల్వే సిబ్బందికి పని సులభమవుతుంది.
చివరి కోచ్పై ‘X’ గుర్తు ఎందుకు ఉంటుంది?
రైలు చివరి కోచ్ను గమనిస్తే దానిపై ‘X’ గుర్తు కనిపించవచ్చు. ఇది రైల్వే భద్రతలో ముఖ్యమైన గుర్తు. రైలులో ఉన్న అన్ని కోచ్లు సురక్షితంగా రైలు చివరి వరకు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని గుర్తించడంలో ఇది సిబ్బందికి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రయాణంలో ఏదైనా కోచ్ విడిపోయినట్లయితే లేదా చివరి కోచ్ కనిపించకపోతే రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే సమస్యను గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది.