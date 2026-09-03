Kitchen Tips: గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర ఈ వస్తువులను పొరపాటున కూడా పెట్టొద్దు!
Kitchen Tips: కిచెన్ లో గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర మనం రకరకాల వస్తువులను పెడుతుంటాం. వంటకు ఎక్కువగా అవసరం అవుతాయనో, ఎదురుగా ఉంటే త్వరగా తీసుకోవచ్చనో ఇలా చేస్తాం. కానీ కొన్ని వస్తువులను గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర అస్సలు పెట్టకూడదంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో చూద్దాం.
గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర పెట్టకూడని వస్తువులు
చాలామంది కిచెన్ లో గ్యాస్ స్టవ్ చుట్టూ రకరకాల వస్తువులు పెడుతుంటారు. వంట చేసేటప్పుడు తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ, స్టవ్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ పెట్టిన వస్తువులకు వేడి తగిలే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి గ్యాస్ చుట్టూ పక్కల కొన్ని వస్తువులను అస్సలు పెట్టకూడదు. కొన్నిసార్లు అవి పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. మరి గ్యాస్ దగ్గర పెట్టకూడని వస్తువులేంటో తెలుసుకోండి.
వంట నూనె బాటిల్
వంట నూనె బాటిల్ ను స్టవ్కు దగ్గరగా పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. గిన్నె వేడయ్యాక వెంటనే పోసుకోవచ్చని అక్కడ పెడుతుంటారు. కానీ, స్టవ్ మంట వల్ల వచ్చే వేడికి ప్లాస్టిక్ సీసా దెబ్బతినవచ్చు. అంతేకాదు, మంట లేదా వేడి గిన్నెల నుంచి వచ్చే నిప్పురవ్వలు ఆయిల్ బాటిల్ కు తగిలే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఇది అగ్ని ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి వంట నూనె సీసాలను స్టవ్కు దూరంగా, కాస్త చల్లగా, సురక్షితంగా ఉండే చోట పెట్టాలి.
ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు
ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, మూతలు, చిన్న స్టోరేజ్ బాక్సులను స్టవ్ చుట్టూ పెట్టడం సాధారణమే. వీటిలో మసాలాలు లేదా ఇతర వంట సామగ్రిని ఉంచి వాడుకుంటారు. కానీ, నిరంతరం వేడి తగలడం వల్ల ప్లాస్టిక్ వస్తువులు మెత్తబడి, ఆకారం మారిపోవచ్చు లేదా పాడైపోవచ్చు. కొన్ని రకాల ప్లాస్టిక్లు వేడికి కరిగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. అందుకే, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను స్టవ్ వేడి తగలని దగ్గర పెట్టడం మంచిది.
టిష్యూ, కిచెన్ టవల్స్
టిష్యూ పేపర్లు, న్యూస్ పేపర్లు, కిచెన్ టవల్స్ ని ఏదైనా ఒలికితే తుడవడానికి వీలుగా స్టవ్ దగ్గరే పెట్టుకుంటాం. కానీ, కాగితం లాంటివి సులభంగా అంటుకుంటాయి. స్టవ్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు చిన్న నిప్పురవ్వ తగిలినా పెద్ద ప్రమాదం జరగవచ్చు. కాబట్టి ఈ వస్తువులను స్టవ్కు దూరంగా పెట్టడం ఉత్తమం.
చెక్క గరిటె, చాపింగ్ బోర్డ్
చెక్క గరిటెలు, కటింగ్ బోర్డుల వంటి చెక్క వస్తువులను వంటకు వీలుగా స్టవ్ దగ్గరే పెడుతుంటారు. కానీ, నేరుగా వేడి తగలడం వల్ల చెక్క వస్తువులు పాడైపోవచ్చు. ముఖ్యంగా మంట ఎక్కువగా తగిలితే చెక్క అంటుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ చెక్క వస్తువులను స్టవ్కు దూరంగా పెట్టడం సురక్షితం.
మసాలా ప్యాకెట్లు
మసాలా ప్యాకెట్లు, కిరాణా సామాన్ల కవర్లు, కాగితపు సంచులు లేదా చిన్న అట్టపెట్టెలను స్టవ్ దగ్గర పెట్టే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. అయితే ఈ వస్తువులు సులభంగా మంటను అందుకుంటాయి. మండుతున్న స్టవ్కు లేదా వేడి బర్నర్కు దగ్గరగా ఇవి ఉన్నప్పుడు అగ్ని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఎక్కువ. తరచుగా వాడే మసాలాలను సరైన డబ్బాల్లోకి మార్చి, కాగితం లేదా అట్టపెట్టె కవర్లను వంట చేసే ప్రాంతం నుంచి దూరంగా పెట్టడం మంచిది.
క్లీనింగ్ స్ప్రేలు
కొన్ని క్లీనింగ్ స్ప్రేలు ఏరోసాల్ కంటైనర్లలో వస్తాయి. వీటిని వేడి ప్రదేశాలకు, మంటలకు దూరంగా ఉంచాలి. స్టవ్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు, ఏరోసాల్ క్యాన్లపై నేరుగా వేడి తగలడం వల్ల లేదా వేడి గిన్నెల ఉష్ణోగ్రత వల్ల లోపల ఉన్న గ్యాస్ వ్యాకోచించి పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇలాంటి వస్తువులను స్టవ్ దగ్గర లేదా ఎక్కువ వేడి ఉండే ప్రాంతంలో అస్సలు పెట్టకూడదు.