Chanakya Niti: చాణక్య నీతి ప్రకారం.. ఈ 5 విషయాల్లో ఇతరుల సలహా తీసుకోవడం ప్రమాదకరం!
Chanakya Niti: జీవితంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఎవరో ఒకరి సలహా తీసుకోవడం చాలామందికి అలవాటే. అయితే ప్రతి విషయంలో ఇతరుల మాట వినడం మనకు మేలు చేయకపోవచ్చని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. చాణక్యుడి ప్రకారం 5 విషయాల్లో ఇతరుల సలహా తీసుకోవడం ప్రమాదకరం. అవేంటో చూద్దాం
ఏ విషయాల్లో ఇతరుల సలహా తీసుకోవద్దు?
మన జీవితంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇతరులను సంప్రదించడం సహజం. పెద్దల సలహా, స్నేహితుల అభిప్రాయం, అనుభవజ్ఞుల సూచనలు మనకు సరైన మార్గాన్ని చూపించవచ్చు. అయితే ప్రతి విషయంలోనూ ఇతరుల మాటపై ఆధారపడటం మంచిది కాదని చాణక్య నీతి సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ 5 విషయాల్లో ఇతరుల సలహా తీసుకోవడం నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉందట. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
ఆర్థిక విషయాలు
చాణక్యుడి ప్రకారం ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరి సలహాను నమ్మకూడదు. డబ్బును ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి, ఎవరికి అప్పు ఇవ్వాలి, ఏ వ్యాపారం చేయాలి, ఎంత ఖర్చు చేయాలి వంటి విషయాల్లో ఇతరుల మాటలను గుడ్డిగా అనుసరించడం ప్రమాదకరం. ఒక వ్యక్తికి లాభం తెచ్చిన పెట్టుబడి మనకు కూడా అదే ఫలితాన్ని ఇస్తుందని చెప్పలేం. మన ఆదాయం, అవసరాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
కుటుంబ విషయాలు
భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్థాలు, ఇంట్లో జరిగే చిన్నచిన్న గొడవలను అందరికీ చెప్పి వారి సలహాలు తీసుకోవడం సమస్యను మరింత పెద్దది చేయవచ్చు. బయటివారికి మన కుటుంబ పరిస్థితి మొత్తం తెలియకపోవచ్చు. వారు ఒకవైపు జరిగిన విషయాన్ని మాత్రమే విని అభిప్రాయం చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కుటుంబ సమస్యలు ఉంటే ముందుగా ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవడం, అవసరమైతే నమ్మకమైన పెద్దల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది.
భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు
ఉద్యోగ మార్పు, వ్యాపారం ప్రారంభించడం, ఏ రంగంలో ఎదగాలి, ఎక్కడ స్థిరపడాలి వంటి నిర్ణయాలు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో కీలకమైనవి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇతరులు తమ అనుభవం ఆధారంగా సలహా ఇవ్వవచ్చు. కానీ వారి విజయానికి కారణమైన మార్గం మనకు కూడా సరిపోతుందని అనుకోవడం తప్పు. మన ప్రతిభ, ఆసక్తి, ఆర్థిక పరిస్థితి, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
సంబంధాల విషయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు
ఒక వ్యక్తి మంచివాడా, చెడ్డవాడా అనే విషయాన్ని కేవలం ఇతరులు చెప్పిన మాటల ఆధారంగా నిర్ణయించుకోవడం సరికాదు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక వ్యక్తితో ఏర్పడిన అనుభవం ఒకేలా ఉండదు. ఎవరికైనా నచ్చని వ్యక్తి మనకు మంచి స్నేహితుడు కావచ్చు. అలాగే అందరూ మంచివాడని చెప్పే వ్యక్తి మనకు సరిపోకపోవచ్చు. కాబట్టి సంబంధాల్లో ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని విన్నప్పటికీ, ఆ వ్యక్తి ప్రవర్తనను మనమే గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు
వివాహం, జీవనశైలి, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు, మనకు నిజంగా కావాల్సిన జీవితం వంటి విషయాల్లో అందరి సలహా తీసుకుంటూ వెళ్తే మన నిర్ణయంపై మనకే నమ్మకం తగ్గిపోవచ్చు. ఇతరుల అనుభవాలను గౌరవించడం మంచిదే కానీ, మన జీవితానికి సంబంధించిన తుది నిర్ణయం మన విలువలు, పరిస్థితులు, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే ఉండాలని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.