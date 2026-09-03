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Jhumka Designs:ఈ పండుగకు ట్రెండింగ్ జుంకా డిజైన్స్,చూస్తే వదిలిపెట్టరు

life Sep 03 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Hemas Alankara
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లేయర్డ్ జుంకాలు..

ఈ లేయర్డ్ జుంకాలు మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.  ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ట్రెడిషనల్ అవుట్ ఫిట్ కి బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: Hemas Alankara
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ఇయర్ కఫ్ జుంకాలు..

ఇయర్ కఫ్ డిజైన్ లో జుంకాలు కూడా రావడం చాలా అరుదు. చెవి నిండుగా కనపడటంతో పాటు.. మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Hemas Alankara
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కుందన్ జుంకాలు..

ఇలాంటి కుందన్ జుంకాలు చూడటానికి హెవీ లుక్ ఇచ్చినా… చాలా లైట్ వెయిట్ లో ఉంటాయి. పట్టుచీరలకు బెస్ట్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Hemas Alankara
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విక్టోరియన్ జుంకాలు..

ఇలాంటి విక్టోరియన్ డిజైన్ జుంకాలు మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. పార్టీవేర్ కి కూడా ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: Hemas Alankara
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చాంద్ బాలీ డిజైన్..

ఇలాంటివి చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ట్రై చేయచ్చు. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. చెవులకే అందాన్ని తెస్తాయి.

Image credits: Hemas Alankara
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ట్రెడిషనల్ జుంకాలు..

ఇలాంటి జుంకాలు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పూజలు, పండగలకు బెస్ట్ ఛాయిస్.

Image credits: Hemas Alankara
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జుంకా విత్ చైన్..

 ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న జుంకాలు ఇవి. సపరేటుగా మాటీలు కొనాల్సిన అవసరం లేదు. విత్ జుంకా వచ్చేస్తాయి. వీటితో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Hemas Alankara
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చాంద్ బాలీ డిజైన్

ఇలాంటి చాంద్ బాలీ డిజైన్ మల్టీ కలర్ లో  చాలా అందంగా కనపడతాయి. మెడలో ఎలాంటి జ్యూవెలరీ లేకపోయినా.. కేవలం ఈ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Hemas Alankara

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