Fruits: తాజా పండ్లు తినాలా? లేక డ్రై ఫ్రూట్స్ తినాలా? రెండింట్లో ఏవి మంచివి?
Fruits: తాజా పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్.. రెండూ ఆరోగ్యానికి మంచివే. పండ్లలోని నీటిని తొలగించడం వల్ల డ్రై ఫ్రూట్స్లో చక్కెర, కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరి రోజూ తినడానికి ఏవి బెస్ట్? తెలుసుకోండి.
డ్రై ఫ్రూట్స్ vs తాజా పండ్లు
డ్రై ఫ్రూట్స్ లేదా తాజా పండ్లు.. ఈ రెండూ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని అంటారు. తాజా పండ్లలో ఉండే నీటిని దాదాపుగా తీసేసి తయారు చేసేదే డ్రై ఫ్రూట్. దీనివల్ల పండు సైజు తగ్గినా, అందులో ఉండే సహజ చక్కెర, కేలరీలు, ఫైబర్, కొన్ని పోషకాలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఉదాహరణకు, ద్రాక్షను ఎండబెట్టినప్పుడు అది ఎండు ద్రాక్షగా (కిస్మిస్) మారుతుంది. నీరు తగ్గిపోవడం వల్ల, చిన్నపాటి కిస్మిస్లోనే ఎక్కువ పండులోని సారం ఉంటుంది. అందుకే ఒక కప్పు తాజా పండ్లను, అంతే పరిమాణంలో ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ను ఒకటిగా చూడకూడదు. రెండింటి పోషక విలువలు, తినాల్సిన మోతాదు వేర్వేరుగా ఉంటాయి.
చక్కెర, కేలరీలు: దేంట్లో ఎక్కువ?
ఇక్కడే డ్రై ఫ్రూట్స్కి, తాజా పండ్లకి మధ్య ముఖ్యమైన తేడా ఏంటో తెలుసా? తాజా పండ్లలో నీరు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, అందులోని సహజ చక్కెర ఎక్కువ నీటితో కలిసి తక్కువ సాంద్రతతో ఉంటుంది. కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్లో నీటిని తీసేయడం వల్ల, చిన్న మొత్తంలోనే ఎక్కువ సహజ చక్కెర, కేలరీలు ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా ఒకే బరువుతో పోల్చినప్పుడు, డ్రై ఫ్రూట్స్లో చక్కెర, కేలరీల సాంద్రత తాజా పండ్ల కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే.. డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఉండేదంతా అదనపు చక్కెర కాదు. పండులో సహజంగా ఉన్న చక్కెర, నీరు పోవడం వల్ల చిక్కగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి డ్రై ఫ్రూట్స్ను చూడగానే "ఇందులో అంతా షుగరే" అని అనుకోవాల్సిన పనిలేదు.
ఏది తింటే మంచిది?
రోజూ ఆహారంలో పండ్లను చేర్చుకోవాలంటే, తాజా పండ్లే ఉత్తమమైన ఎంపిక. నీరు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ మోతాదులో తినగలుగుతాం, కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. అదే సమయంలో కేలరీల సాంద్రత కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
అంతమాత్రాన డ్రై ఫ్రూట్స్ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రయాణాలు, ఆఫీస్ లేదా తాజా పండ్లను వెంటనే తీసుకెళ్లలేని సమయాల్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా సౌకర్యవంతమైన, పోషకాలు நிறைந்த స్నాక్గా ఉపయోగపడతాయి.
కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్లో నీరు ఉండదు కాబట్టి పరిమాణంపై నియంత్రణ చాలా ముఖ్యం. అదనపు చక్కెర కలపని రకాలను ఎంచుకోవడం కూడా మంచిది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే: రోజూ తినడానికి తాజా పండ్లు బెస్ట్; సౌకర్యవంతమైన స్నాక్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా మంచివే. ఏది తిన్నా, సరైన మోతాదులో తినడమే ముఖ్యం.