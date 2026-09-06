షాంపూలో రెండు చెంచాల పంచదార వేస్తే జుట్టుకి ఎంత మంచిదో తెలుసా?
పంచదార కూడా జుట్టుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.మీ షాంపూలో రెండే రెండు చెంచాల పంచదార కలిపి వాడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఈ చిన్న చిట్కా మీ జుట్టుకు ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ.
షాంపూలో పంచదార కలిపితే
పంచదారను వంటకాలకే వాడతారు. నిజానికి దీంతో జుట్టును కూడా బలంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది ఒక మంచి 'ఎక్స్ఫోలియెంట్'గా (Exfoliant) కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే చర్మంపై ఉన్న మృతకణాలు, మురికిని సున్నితంగా తొలగిస్తుంది. షాంపూతో కలిపినప్పుడు, ఇది తల మాడు (Scalp) ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, జుట్టు మెరిసేలా చేస్తుంది.
ఈ మిశ్రమం తల మాడుపై ఉన్న మృతకణాలను (Dead cells) తొలగిస్తుంది. పేరుకుపోయిన జిడ్డును (Oil) కంట్రోల్ చేస్తుంది. హెయిర్ స్ప్రే, జెల్ వంటి వాటి అవశేషాలను లోతుగా శుభ్రం చేస్తుంది. ఫలితంగా జుట్టు చాలా శుభ్రంగా, మెరుస్తూ (Shiny) కనిపిస్తుంది.
ఎలా వాడాలి?
ఎన్నిసార్లు వాడాలి?
ఇది ఒకరకమైన స్క్రబ్బింగ్ కాబట్టి రోజూ చేయకూడదు. మీది జిడ్డు జుట్టు (Oily Hair) అయితే వారానికి ఒకసారి చాలు. పొడి జుట్టు లేదా సున్నితమైన తల మాడు (Dry/Sensitive Scalp) ఉన్నవాళ్లు 15 రోజులకు లేదా నెలకు ఒకసారి వాడితే సరిపోతుంది.
చుండ్రు (Dandruff) ఎక్కువగా ఉన్నా, జుట్టు బాగా రాలుతున్నా, లేదా తలపై గాయాలు/మంట ఉన్నా ఈ చిట్కా పాటించవద్దు. ఇలాంటి సమస్యలుంటే చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని (Dermatologist) సంప్రదించడం మంచిది. ఇది కేవలం ఒక ఇంటి చిట్కా మాత్రమే, వైద్య చికిత్స కాదు.