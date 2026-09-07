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- OTT Movies: బాడీగార్డ్ తో వ్యాపారవేత్త కూతురు రొమాన్స్.. ఈ వారం ఓటీటీలో రొమాంటిక్, థ్రిల్లర్ సినిమాల జోరు
OTT Movies: బాడీగార్డ్ తో వ్యాపారవేత్త కూతురు రొమాన్స్.. ఈ వారం ఓటీటీలో రొమాంటిక్, థ్రిల్లర్ సినిమాల జోరు
నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, ఆపిల్ టీవీ ప్లస్లో ఈ వారం పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు విడుదల కానున్నాయి. వాటి పూర్తి వివరాలు ఇవే.
OTT Movies
సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు వినోదాల జాతర సిద్ధమైంది. హారర్ కామెడీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, పీరియాడిక్ డ్రామా, ఫ్యామిలీ కామెడీ, రొమాన్స్, స్పోర్ట్స్ డ్రామా వంటి విభిన్న జానర్లలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధికంగా కొత్త కంటెంట్ విడుదలవుతుండగా, జియోహాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, ఆపిల్ టీవీ ప్లస్లో కూడా ఆసక్తికరమైన టైటిల్స్ ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నాయి. ఈ వారం విడుదలవుతున్న సినిమాలు, సిరీస్లను ప్లాట్ఫామ్వైజ్గా చూద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్
నార్త్ ఆఫ్ నార్త్ సీజన్ 2
చిన్న ఆర్కిటిక్ పట్టణంలో అందరికీ తెలిసిన జీవితాన్ని వదిలి కొత్త భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని ప్రయత్నించే యువతి కథ ఇది. తన వివాహం నుంచి అనూహ్యంగా బయటకు వచ్చిన ఆమెకు కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టడం అంత సులభం కాదు.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 8, 2026
డ్రాన్ టుగెదర్
ఒక ధనిక వ్యాపారవేత్త కుమార్తె కిడ్నాప్కు గురై తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆమె జీవితంలో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆమె భద్రత కోసం నియమించిన బాడీగార్డ్తో మొదట విభేదించినప్పటికీ, క్రమంగా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 9, 2026
వై డిడ్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ అగైన్?
ప్రియమైన స్నేహితులు, జంటలు ఇటలీలోని లేక్ కోమోలో జరిగే ఓ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ కోసం మళ్లీ కలుస్తారు. అయితే తమ పిల్లలు పెద్దవారై తమ జీవితాల్లో ఎదుర్కొంటున్న ప్రేమ, వివాహ సమస్యలు ఈ స్నేహితులను తమ గతాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసుకునేలా చేస్తాయి.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 9, 2026
క్రూ గర్ల్
రోయింగ్లో స్టార్గా ఎదుగుతున్న టీగన్ టావో జీవితం కుటుంబానికి ఎదురైన ఆర్థిక మోసం కారణంగా ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. కొత్త స్కూల్లో బాలికల రోయింగ్ టీమ్ లేకపోవడంతో ఆమె తన కలను నిలబెట్టుకోవడానికి కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 10, 2026
కాల్ మై ఏజెంట్ ది మూవీ
టాలెంట్ ఏజెన్సీ ప్రపంచాన్ని వదిలి దర్శకురాలిగా మారిన ఆండ్రియా మార్టెల్కు తన తొలి సినిమా షూటింగ్కు ముందు పెద్ద సమస్య ఎదురవుతుంది. ప్రధాన నటుడు తప్పుకోవడంతో ఆమె తప్పనిసరిగా తన పాత ఏజెన్సీ ప్రపంచంలోకి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 10, 2026
చుంబక్
ఆధునిక నగరంలోని ఓ హౌసింగ్ సొసైటీలో నివసించే ఐదు కుటుంబాల చుట్టూ తిరిగే ఫ్యామిలీ కామెడీ సిరీస్ ఇది. గోప్యతకు పెద్దగా చోటు లేని ఈ అపార్ట్మెంట్లో చిన్న విషయం కూడా పెద్ద డ్రామాగా మారుతుంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 10, 2026
గో టీమ్!
స్పెయిన్లో ఒకప్పుడు చీజ్ పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడు కష్టాల్లో పడుతుంది. ఉద్యోగుల్లో ఉత్సాహం నింపేందుకు టీమ్ బిల్డింగ్ ట్రిప్ ఏర్పాటు చేసిన యాజమాన్యం నిర్ణయం.. త్వరలో ఉద్యోగాల కోత జరగబోతోందని తెలిసిన తర్వాత ఉద్యోగుల మధ్య తీవ్రమైన పోరాటానికి దారితీస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
స్టోలెన్ హార్ట్బీట్స్
భార్యను హత్య చేసిన అవయవాల అక్రమ రవాణా ముఠాపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావించే ఓ వ్యక్తి.. ఆమె గుండెను పొందిన మహిళ జీవితంలోకి వస్తాడు. అయితే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిన తర్వాత కూడా వారిని కలిపే అసలు నిజం వారికి తెలియదు.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
జీ5
పంచనామా
తెలుగులో వస్తున్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఒక సంక్లిష్టమైన కేసు దర్యాప్తు చుట్టూ తిరుగుతుంది. కేసులోని ఒక్కో ఆధారం బయటకు వస్తున్న కొద్దీ అవినీతి, రహస్యాలు, ప్రమాదకరమైన నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
ఘమాసాన్
నిజాయితీగల ఐపీఎస్ అధికారి ఆదిత్యకు.. మహారాజ్ అనే శక్తిమంతమైన దొంగను అణచివేసే బాధ్యత వస్తుంది. అయితే అది కేవలం ఒక వ్యక్తితో పోరాటం కాదని, రాజకీయాలు, అధికారం, ప్రభావంతో ఏర్పడిన పెద్ద వ్యవస్థతో యుద్ధమని అతడికి క్రమంగా అర్థమవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
జియోహాట్స్టార్
అలీ బాబా ఔర్ 40 భూత్
అలీబాబా అండ్ ది ఫోర్టీ థీవ్స్ జానపద కథకు కొత్తగా హారర్ కామెడీ టచ్ ఇచ్చిన సిరీస్ ఇది. ఇక్కడ నలభై మంది దొంగలకు బదులుగా నలభై మంది దెయ్యాలు ఉంటాయి. ఓ సరదా పోలీస్ అధికారి, అతని సహచరుడు తమ గ్రామంలో జరుగుతున్న వింత పారానార్మల్ ఘటనల వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించే ప్రయత్నం చేస్తారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
ప్రిన్స్ ఆఫ్ మాలీవుడ్
మలయాళ సినిమా పరిశ్రమలో పెద్ద నటుడిగా ఎదగాలనేది ఫిరోజ్ కల. అయితే అతని ఈ కలకు అతడి సొంత కోటీశ్వరుడైన తండ్రే అతిపెద్ద అడ్డంకిగా మారతాడు. తండ్రి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటూ సినిమా ప్రపంచంలో తన స్థానం కోసం ఫిరోజ్ చేసే ప్రయత్నాలే ఈ సిరీస్ కథ.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
ప్రైమ్ వీడియో
ది రివల్యూషనరీస్
బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటం చేసిన యువ భారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల జీవితాల ఆధారంగా రూపొందిన పీరియాడిక్ వెబ్సిరీస్ ఇది. వారి ఆలోచనలు, పోరాటం, త్యాగాలు, స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో వారి పాత్రను ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 11, 2026
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
లాస్ట్ సీన్
ఎమర్జెన్సీ డిస్పాచర్ ఇయాన్ రిడ్లీకి ఒక టీనేజర్ నుంచి అత్యవసర కాల్ వస్తుంది. ఆ యువతి తనకు చాలా కాలంగా కనిపించకుండా పోయిన కుమార్తె అయి ఉండవచ్చని భావించిన ఇయాన్.. ఆమెను కనుగొనేందుకు ఎంతవరకైనా వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.
ఎక్కడ చూడాలి : ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
రిలీజ్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 9, 2026