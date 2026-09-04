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- Smriti Mandhana: ఒకే మ్యాచ్లో రెండు వరల్డ్ రికార్డ్స్.. మిథాలీ, లానింగ్ రికార్డులను బద్దలుకొట్టిన స్మృతి మంధాన
Smriti Mandhana: ఒకే మ్యాచ్లో రెండు వరల్డ్ రికార్డ్స్.. మిథాలీ, లానింగ్ రికార్డులను బద్దలుకొట్టిన స్మృతి మంధాన
Smriti Mandhana: మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో స్మృతి మంధాన చరిత్ర సృష్టించింది. అత్యధిక సెంచరీలు, పరుగుల రికార్డు సాధించింది. ఆసియా కప్ 2026లో హాంకాంగ్పై 124 రన్లతో సెంచరీ కొట్టిన స్మృతి మంధాన అత్యధిక రన్లు, సెంచరీల రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
మహిళల క్రికెట్లో స్మృతి మంధాన కొత్త శకం
భారత మహిళల క్రికెట్లో 'క్వీన్'గా గుర్తింపు పొందిన స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఒకే మ్యాచ్లో ఏకంగా రెండు భారీ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో భాగంగా హాంకాంగ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ రికార్డుల మోత మోగించింది. కేవలం 64 బంతుల్లోనే 124 పరుగులతో దంచికొట్టింది. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో మహిళల ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు, అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రికార్డుల పుటలకెక్కింది. ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్లుగా వరల్డ్ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
మెగ్ లానింగ్ సెంచరీల రికార్డు అవుట్
హాంకాంగ్పై భారీ సెంచరీ మార్జిన్ను నమోదు చేయడంతో స్మృతి మంధాన ఖాతాలో అంతర్జాతీయ సెంచరీల సంఖ్య 18కి చేరింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ మెగ్ లానింగ్ పేరు మీద ఉన్న 17 సెంచరీల రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఇప్పుడు మహిళా క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన టాప్ ప్లేయర్గా స్మృతి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
మిథాలీ రాజ్ ఆల్టైమ్ పరుగుల రికార్డ్ బ్రేక్
సెంచరీల రికార్డు మాత్రమే కాకుండా, పరుగుల వేటలోనూ స్మృతి టాప్ గేర్ వేసింది. భారత్ మాజీ కెప్టెన్, దిగ్గజ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ రికార్డును స్మృతి అధిగమించింది. మిథాలీ రాజ్ తన కెరీర్లో మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మొత్తం 10868 పరుగులు చేసింది. హాంకాంగ్పై బాదిన తుపాను ఇన్నింగ్స్తో స్మృతి ఈ మార్కును దాటేసింది. 193.75 స్ట్రైక్ రేట్తో విరుచుకుపడిన స్మృతి ఇన్నింగ్స్లో 14 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన టాప్ ప్లేయర్ల
• స్మృతి మంధాన (భారత్) - 18 సెంచరీలు
• మెగ్ లానింగ్ (ఆస్ట్రేలియా) - 17 సెంచరీలు
• లారా వోల్వార్ట్ (దక్షిణాఫ్రికా) - 17 సెంచరీలు
మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు
• స్మృతి మంధాన (భారత్) - 10877* పరుగులు
• మిథాలీ రాజ్ (భారత్) - 10868 పరుగులు
• షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (ఇంగ్లాండ్) - 10273 పరుగులు
T20I స్పెషల్ రికార్డులు కూడా స్మృతి ఖాతాలో
ఈ మెగా ఇన్నింగ్స్తో మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రెండు సెంచరీలు సాధించిన తొలి భారతీయ ప్లేయర్గా స్మృతి నిలిచింది. అంతేకాకుండా T20I లలో ఒక భారతీయ బ్యాటర్ చేసిన అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు రికార్డును కూడా తన పేరిట లిఖించుకుంది. మైదానంలో ఆ లీడ్ ఆమె ఆధిపత్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
పురుషులు, మహిళల క్రికెట్లో భారత్దే పైచేయి
క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పుడు ఒక అరుదైన మైలురాయి నమోదైంది. అంతర్జాతీయ పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ రెండింటిలోనూ అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక సెంచరీల రికార్డులు భారతీయ క్రికెటర్ల వద్దే ఉండటం విశేషం. పురుషుల విభాగంలో సచిన్ టెండూల్కర్ అత్యధిక పరుగులు, సెంచరీలతో అగ్రస్థానంలో ఉంటే, ఇప్పుడు మహిళల విభాగంలో ఆ రెండు రికార్డులను స్మృతి మంధాన సాధించి భారత్కు గర్వకారణంగా నిలిచింది.