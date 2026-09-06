ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే అద్దంలో ముఖం చూసుకోవడం అపశకునం అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే పొరపాటున కూడా ఆ పని చేయకండి. లేవగానే పూజ గదిలోని దేవుళ్ల ఫొటోలు చూడటం మంచిది.
ఉదయం స్నానం చేయకుండా ఆహారం తినకూడదు. ఇలా తింటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అంతేకాదు ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా ఉండదని చాలామంది నమ్ముతారు.
ఉదయాన్నే లేవగానే నెగెటివ్ మాటలు మాట్లాడకుండా దేవుడి నామాన్ని స్మరించుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లోకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది… ప్రశాంతత నెలకొంటుందని చాలామంది నమ్మకం.
ఉదయాన్నే స్నానం చేశాక నుదుటిపై కుంకుమ, విభూది లేదా గంధం పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి చాలామంది చెబుతుంటారు.
ఉదయాన్నే తులసి మొక్కకు నీళ్లు పోయడం వల్ల సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. అలాగే నిద్ర లేస్తూనే అరచేతులు చూసుకుంటే ధనప్రాప్తి కలుగుతుందట.. చేతిలో మహాలక్ష్మి ఉంటుందని నమ్ముతారు.
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