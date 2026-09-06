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ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఇవి చేయండి.. ఇవి మాత్రం చేయొద్దు!

life Sep 06 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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అద్దం చూడొద్దు

ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే అద్దంలో ముఖం చూసుకోవడం అపశకునం అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే పొరపాటున కూడా ఆ పని చేయకండి. లేవగానే పూజ గదిలోని దేవుళ్ల ఫొటోలు చూడటం మంచిది.

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ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది

ఉదయం స్నానం చేయకుండా ఆహారం తినకూడదు. ఇలా తింటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అంతేకాదు ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా ఉండదని చాలామంది నమ్ముతారు.

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పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ఏం చేయాలి?

ఉదయాన్నే లేవగానే నెగెటివ్ మాటలు మాట్లాడకుండా దేవుడి నామాన్ని స్మరించుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లోకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది… ప్రశాంతత నెలకొంటుందని చాలామంది నమ్మకం.

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అనుకున్న పనులు జరగాలంటే ఏం చేయాలి?

ఉదయాన్నే స్నానం చేశాక నుదుటిపై కుంకుమ, విభూది లేదా గంధం పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి చాలామంది చెబుతుంటారు.

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తులసికి నీళ్లు పోయండి

ఉదయాన్నే తులసి మొక్కకు నీళ్లు పోయడం వల్ల సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. అలాగే నిద్ర లేస్తూనే అరచేతులు చూసుకుంటే ధనప్రాప్తి కలుగుతుందట.. చేతిలో మహాలక్ష్మి ఉంటుందని నమ్ముతారు.

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