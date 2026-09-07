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- Kitchen Hacks: కిచెన్ లో అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి ఇవి.. టాయిలెట్ సీట్ కంటే ఎక్కువ మురికి ఉండేవి ఇవే..!
Kitchen Hacks: కిచెన్ లో అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి ఇవి.. టాయిలెట్ సీట్ కంటే ఎక్కువ మురికి ఉండేవి ఇవే..!
Kitchen Hacks: కిచెన్ లో రెగ్యులర్ గా వాడే కొన్ని వస్తువుల్లో టాయిలెట్ సీటు కంటే ఎక్కువ మురికి, క్రిములు ఉంటాయని మీకు తెలుసా? వాటిని వాడటం వల్లే ఎక్కువ ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
కిచెన్ లో ఈ తప్పులు చేయకండి...
మన ఆరోగ్యం వంటగది నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, మనం ఎంతో పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటున్నామని అనుకునే మన ఇంటి వంటగదిలోని కొన్ని వస్తువులే అనేక రోగాలకు నిలయంగా మారుతున్నాయి. సాధారణంగా టాయిలెట్ సీట్పైనే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని అందరూ భావిస్తారు. కానీ, శాస్త్రీయ పరిశోధనల ప్రకారం మనం రోజూ తాకే కిచెన్ వస్తువులపై టాయిలెట్ సీట్ కంటే వందల రెట్లు ఎక్కువ క్రిములు దాగి ఉన్నాయని వెల్లడైంది.
ఇంట్లో టాయిలెట్ సీట్ కంటే మురికిగా ఉండే వస్తువులు:
సాధారణంగా టాయిలెట్ సీట్పైనే ఎక్కువ క్రిములు ఉంటాయని మనం భావిస్తాం, కానీ నిజానికి మన కిచెన్లోని వస్తువులే బ్యాక్టీరియాకు నిలయాలు:
కిచెన్ స్పాంజ్ : పాత్రలు శుభ్రం చేసే స్పాంజ్లో తేమ ఎక్కువ కాలం ఉండటం వల్ల, ఇది టాయిలెట్ సీట్ కంటే ఏకంగా 2 లక్షల రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియాను కలిగి ఉంటుంది.
కటింగ్ బోర్డ్ : కూరగాయలు, మాంసం కోసే బోర్డులపై పడే గీతలలో క్రిములు చేరుతాయి. ఇది టాయిలెట్ సీట్ కంటే 200 రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియాతో నిండి ఉంటుంది.
కిచెన్ టవల్ : తడి చేతులు తుడిచే కిచెన్ టవల్స్పై టాయిలెట్ సీట్ కంటే 80 రెట్లు ఎక్కువ క్రిములు చేరతాయి.
ట్యాప్ హ్యాండిల్ : వంట చేసేటప్పుడు మురికి చేతులతో తిప్పే నీటి కుళాయి హ్యాండిల్పై 40 రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది.
ఫ్రిజ్ హ్యాండిల్ : రోజూ ఇంట్లో అందరూ పదే పదే తాకే ఫ్రిజ్ తలుపు హ్యాండిల్పై 20 రెట్లు ఎక్కువ క్రిములు నివాసం ఉంటాయి.
బయట మనం తాకే ప్రమాదకరమైన వస్తువులు:
కేవలం ఇంట్లోనే కాదు, బయటకు వెళ్లినప్పుడు కూడా మనం తెలియకుండానే ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియాను చేతులకు అంటించుకుంటున్నాం:
షాపింగ్ కార్ట్ హ్యాండిల్: సూపర్మార్కెట్లలో వేలాది మంది తాకే ఈ హ్యాండిల్పై టాయిలెట్ సీట్ కంటే 360 రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది.
ATM బటన్స్: రోజూ వందలాది మంది ఉపయోగించే ఏటీఎం కీప్యాడ్లపై 100 రెట్లు ఎక్కువ క్రిములు ఉంటాయి.
లిఫ్ట్ బటన్స్: ఆఫీసులు, షాపింగ్ మాళ్లలోని లిఫ్ట్ బటన్లపై 40 రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది.
రెస్టారెంట్ మెనూ కార్డ్: హోటళ్లలో ప్రక్షాళన చేయని మెనూ కార్డులపై 30 రెట్లు ఎక్కువ క్రిములు ఉంటాయి.
డోర్ హ్యాండిల్స్: బహిరంగ ప్రదేశాల్లోని తలుపుల పిడులపై 20 రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోతుంది.
ఇంటిని ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకునే 5 సులువైన మార్గాలు:
ఈ కనిపించని క్రిముల దాడి నుంచి మన కుటుంబాన్ని, జీర్ణక్రియ సంబంధిత రోగాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి ప్రతిరోజూ ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించండి:
స్పాంజ్ మార్చడం: పాత్రలు తోమే కిచెన్ స్పాంజ్ను కనీసం వారానికి ఒకసారి తప్పనిసరిగా కొత్తది వాడాలి.
ప్రత్యేక కటింగ్ బోర్డ్స్: పచ్చి మాంసం (చికెన్/మటన్) కోయడానికి ఒక బోర్డు, కూరగాయలు లేదా పండ్ల కోసం మరొక బోర్డును వేర్వేరుగా ఉపయోగించాలి.
మొబైల్ ఫోన్ డిసిన్ఫెక్షన్: మనం రోజంతా పట్టుకునే ఫోన్ స్క్రీన్ను క్రమం తప్పకుండా డిసిన్ఫెక్టెంట్ వైప్స్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
టవల్స్ మార్పిడి: కిచెన్ టవల్స్, చేతులు తుడిచే టవల్స్ను ప్రతి 2-3 రోజులకు ఒకసారి వేడి నీటిలో ఉతికి ఎండలో ఆరబెట్టాలి.
చేతుల పరిశుభ్రత: బయట నుంచి ఇంటికి రాగానే , వంట ప్రారంభించే ముందు చేతులను సబ్బు లేదా హ్యాండ్వాష్తో కనీసం 20 సెకన్ల పాటు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
ఇంటిని క్రిమిరహితంగా ఉంచుకోవడానికి రసాయనాలే కాకుండా సానిటైజింగ్ స్ప్రేలు, డిసిన్ఫెక్టెంట్ వైప్స్, లేదా సహజసిద్ధమైన వెనిగర్, నిమ్మరసం, టీ ట్రీ ఆయిల్ చుక్కలను ఉపయోగించి చాలా సులువుగా పరిశుభ్రంగా మార్చుకోవచ్చు.