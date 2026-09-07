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ఆరు గ్రాముల్లో బంగారంతో లైట్ వెయిట్ చెవి కమ్మలు

life Sep 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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ట్రయాంగులర్ బెల్ డిజైన్

స్టడ్ కింది భాగంలో వేలాడుతున్నట్లు ఈ కమ్మలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. దీనిపై చేసిన పూల డిజైన్ వర్క్ వీటికి ప్రత్యేక అందాన్ని ఇస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
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ఫ్లోరల్ స్టడ్ బెల్ కమ్మలు

చిన్న పువ్వు ఆకారంలో ఉండే స్టడ్ కింద అందమైన బెల్ హ్యాంగింగ్.. ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ కమ్మలను ఏ వయసు వారైనా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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డబుల్ బెల్ లట్కన్ కమ్మలు

ఈ డిజైన్‌లో రెండు వరుసల చైన్, బెల్ హ్యాంగింగ్స్, ముత్యాలు, జాలీ వర్క్ ఉంటాయి. ఈ చక్కటి డిజైన్ ఎవరికైనా నచ్చుతుంది.

Image credits: Pinterest
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మినీ బాలి డిజైన్

గంట ఆకారంలో ఉండే చిన్న స్టడ్.. దానికి  ఓ చిన్న గంట వేలాడుతున్నట్లు ఈ డిజైన్ ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరి ముఖాలకు ఇది అచ్చం సరిపోతుంది.

Image credits: Pinterest
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నెమలి డిజైన్ జుంకాలు

చిన్న నెమలి ఆకారంలో స్టడ్, కింద చిన్న సంప్రదాయ జుంకా. ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
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క్రిస్టల్ బెల్ కమ్మలు

బంగారం.. మధ్యలో చిన్న రంగు రాళ్లను పొదిగిన బెల్ డిజైన్ ఇది. 

Image credits: Pinterest

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