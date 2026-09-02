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- Rice vs Chapati vs Jowar Roti: అన్నం, చపాతీ, జొన్న రొట్టె.. వీటిలో రాత్రి భోజనానికి ఏది బెస్ట్?
Rice vs Chapati vs Jowar Roti: అన్నం, చపాతీ, జొన్న రొట్టె.. వీటిలో రాత్రి భోజనానికి ఏది బెస్ట్?
Rice vs Chapati vs Jowar Roti: రాత్రి భోజనం అనగానే చాలామందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది అన్నమే. కానీ బరువు పెరగకూడదని కొందరు అన్నం మానేసి చపాతీ తింటున్నారు. మరికొందరు జొన్న రొట్టెను ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే ఈ మూడింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది బెస్టో ఇక్కడ చూద్దాం.
రాత్రి భోజనానికి ఏ ఫుడ్ బెస్ట్?
రాత్రి భోజనంలో అన్నం తినాలా? చపాతీ తినాలా? లేక జొన్న రొట్టె తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదా? బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించేవారు, షుగర్ గురించి జాగ్రత్త పడేవారు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలనుకునేవారు ఈ విషయంలో ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు. మరి దీని గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో.. రాత్రి భోజనంలో ఏం తినడం మంచిదో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
రాత్రి భోజనంలో అన్నం తింటే..
సాధారణంగా చాలామంది రాత్రి భోజనంలో అన్నం తింటుంటారు. అన్నం శరీరానికి శక్తిని అందించే కార్బోహైడ్రేట్లకు మంచి వనరు. అయితే అన్నం ఎంత మోతాదులో తింటున్నామన్నది చాలా ముఖ్యం. పెద్ద ప్లేట్ నిండా అన్నం తీసుకొని, కూర లేదా ప్రోటీన్ తక్కువగా తీసుకోవడం కంటే, అన్నం పరిమాణాన్ని తగ్గించి కూరగాయలు, పప్పు, పెరుగు లేదా ఇతర ప్రోటీన్ ఆహారాలతో కలిపి తినడం మంచిది. ముఖ్యంగా రాత్రి భోజనం చాలా ఆలస్యంగా తినే అలవాటు ఉన్నవారు పరిమాణంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి.
చపాతీ విషయానికి వస్తే..
గోధుమ పిండితో తయారు చేసే చపాతీ కూడా రాత్రి భోజనానికి మంచి ఎంపిక. చపాతీలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఫైబర్ ఉన్న ఆహారం కడుపు నిండిన భావనను ఎక్కువసేపు కలిగించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే చపాతీపై ఎక్కువ నెయ్యి లేదా వెన్న రాయకుండా, కూరగాయలు, పప్పు వంటి పోషకమైన ఆహారాలతో కలిపి తీసుకోవడం మంచిది.
రాత్రిపూట జొన్న రొట్టె తింటే..
సాధారణంగా జొన్నను ఎక్కువగా పాలిష్ చేయకుండా తీసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్, కొన్ని ఖనిజాలు, ఇతర పోషకాలు అందుతాయి. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం.. 100 గ్రాముల జొన్నలో సుమారు 10.22 గ్రాముల ఫైబర్ 9.97 గ్రాముల ప్రోటీన్, అలాగే మెగ్నీషియం, ఐరన్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. జొన్నలోని ఫైబర్ కారణంగా ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువసేపు కలిగిస్తుంది. అందుకే రాత్రి భోజనంలో అన్నం పరిమాణాన్ని తగ్గించాలనుకునేవారికి జొన్న రొట్టె మంచి ఎంపిక.
సమతుల్య భోజనం
అయితే రాత్రి భోజనంలో ఏం తింటున్నాం అన్నదానికంటే మొత్తం ప్లేట్ ఎలా ఉందన్నది ముఖ్యం. అన్నం లేదా రొట్టెతో పాటు ఒక మంచి కూరగాయల వంటకం, పప్పు లేదా ఇతర ప్రోటీన్ వనరు, అవసరమైతే పెరుగు తీసుకుంటే భోజనం మరింత సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కేవలం రెండు మూడు చపాతీలు లేదా పెద్ద మొత్తంలో జొన్న రొట్టె తిని కూరగాయలు, ప్రోటీన్ లేకుండా భోజనం చేసినా పెద్ద ఫలితం ఉండకపోవచ్చు.
మోతాదు ముఖ్యం
బరువు తగ్గాలనుకునేవారు అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నం తినాలంటే పరిమాణాన్ని నియంత్రించుకోవచ్చు. అలాగే చపాతీ లేదా జొన్న రొట్టెను ఎంచుకున్నా.. ఎక్కువ మొత్తంలో తినకుండా జాగ్రత్తపడాలి. షుగర్ ఉన్నవారు ఆహారాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు కేవలం అన్నం, చపాతీ లేదా జొన్న రొట్టె అనే దాన్ని కాకుండా ఏ రకమైన ధాన్యం, ఎంత పరిమాణం, దాంతో ఏం తింటున్నామనే విషయాలను గమనించుకోవాలి.