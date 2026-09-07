Leftover Rice: మిగిలిపోయిన అన్నంతో కరకరలాడే బోండాలు.. ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!
Leftover Rice: ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోయిందా? అయితే దాన్ని పడేయకండి. మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే, రుచికరమైన బోండాలను ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో, తక్కువ టైంలో రెడీ అయ్యే ఈ క్రిస్పీ రైస్ బోండాలను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
మిగిలిన అన్నంతో అదిరిపోయే రెసిపీ
సాధారణంగా మిగిలిన అన్నాన్ని చాలామంది ఫ్రైడ్ రైస్ లాంటివి చేస్తుంటారు. కానీ రోజూ అదే తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇలా వెరైటీగా బోండాలు చేస్తే అదిరిపోతాయి. ఇవి పైన కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉండి చాలా రుచిగా ఉంటాయి. మరి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే ఈ రైస్ బోండాలను సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు
రైస్ బోండాలు చేయడానికి మిగిలిన అన్నం, శనగపిండి, కొద్దిగా బియ్యప్పిండి, తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఉంటే చాలు. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం లేదా మిరియాల పొడి వేసుకోవచ్చు. కాస్త సోంపు వేస్తే మంచి వాసన, రుచి వస్తుంది.
తయారీ విధానం
కరకరలాడే బోండాల కోసం..
బోండాలు కరకరలాడాలంటే బియ్యప్పిండి కచ్చితంగా వేయాలి. అలాగే నూనెను మీడియం ఫ్లేమ్ పై వేడి చేసుకోవాలి. నూనె మరీ వేడిగా ఉంటే బోండా పైన మంచి రంగు వచ్చినా లోపల మాత్రం ఉడకదు. వేడి తక్కువగా ఉంటే బోండాలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చేస్తాయి. అందుకే నూనెను మీడియం మంటపై వేడిచేసి, చిన్న ఉండలుగా వేసి మంచి రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.
ఈ చట్నీతో టేస్ట్ అదుర్స్
ఈ రైస్ బోండాలను వేడివేడిగా కొబ్బరి చట్నీ, పుదీనా చట్నీ లేదా కారంగా ఉండే టమాటా చట్నీతో తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. చట్నీలు లేకపోయినా, టమాటా సాస్తో కూడా తినొచ్చు. ముఖ్యంగా సాయంత్రం టీ లేదా కాఫీతో ఈ బోండాలు బెస్ట్ కాంబినేషన్.
నచ్చిన కూరగాయలు వేసి..
ఇంట్లో పిల్లలకు రోజూ ఒకేలాంటి టిఫిన్ పెట్టే బదులు, ఇలా మిగిలిన అన్నంతో వెరైటీగా స్నాక్స్ చేసి పెట్టొచ్చు. కారం తగ్గించి, వారికి నచ్చిన కూరగాయలను కూడా కొద్దిగా చేర్చి తయారు చేయవచ్చు. పెద్దలకు కూడా సాయంత్రం టీతో పాటు తినడానికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
ఈ బోండాలు తయారు చేయడానికి పెద్దగా ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. పైగా మిగిలిపోయిన అన్నం కూడా వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. కుటుంబం అంతా ఇష్టంగా తింటారు. మిగిలిన అన్నంతో ఏం చేయాలా అని ఆలోచించేవారికి ఈ కరకరలాడే రైస్ బోండా కచ్చితంగా ఒక మంచి ఐడియా. నెక్స్ట్ టైమ్ అన్నం మిగిలితే, వేస్ట్ చేయకుండా ఈ బోండాలు ట్రై చేసి చూడండి.