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Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్, ఓ లుక్కేయండి

life Sep 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్..

ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. రిటీన్ గా కాకుండా.. మంచి డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
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లీఫ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్..

లీఫ్ ఆకారంలో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. చాలా స్టైలిష్ లుక్ కూడా ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
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లైట్ వెయిట్ స్టడ్స్..

రౌండ్ షేప్‌లో ఉన్న ఈ అందమైన ఇయర్ రింగ్స్ ఫ్లోరల్ ఫ్యాటర్న్ లో  చాలా లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram@Biswakarma Jewellery Shilpaya
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హూప్ ఇయర్ రింగ్స్...

హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఈ కాలంలో చాలా మందికి నచ్చుతున్న డిజైన్. ఇవి డైలీవేర్ కి ఒక గ్రాములోనే లభిస్తాయి.

Image credits: instagram
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క్లాసీ డిజైన్..

ఇలాంటి డిజైన్లు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.  కేవలం ఒక గ్రాము బంగారంలోనే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.  చిన్న పిల్లలకు కూడా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram- dreams.jewellery2023

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