Chanakya Niti: చాణక్య నీతి ప్రకారం ఈ 4 అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ల దగ్గర డబ్బు అస్సలు నిలవదు!
Chanakya Niti: ఎంత సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవడం లేదా? మనకు తెలియకుండా చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే ఆర్థిక పరిస్థితిపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతాయి. చాణక్యుడి ప్రకారం కొన్ని అలవాట్లు ఉన్నవారి దగ్గర డబ్బు ఎక్కువకాలం నిలవదట. అవేంటో, ఎలా మార్చుకోవాలో చూద్దాం.
ఎలాంటి అలవాట్లు ఉన్నవారి దగ్గర డబ్బు నిలవదు?
డబ్బు సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో, సంపాదించిన డబ్బును నిలుపుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. కొంతమంది ఎంత సంపాదించినా నెలాఖరుకు చేతిలో రూపాయి మిగలదు. మరికొందరు తక్కువ ఆదాయంతోనే అవసరాలకు సరిపడా డబ్బును పక్కన పెట్టుకుంటారు. ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం ఏ అలవాట్లు ఉన్నవారి దగ్గర డబ్బు నిలవదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసే అలవాటు
చాణక్య నీతి సూత్రాల ప్రకారం డబ్బు విలువ తెలియకుండా విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయడం సంపదను క్రమంగా తగ్గిస్తుంది. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఏది కనిపిస్తే అది కొనడం, ఇతరులను చూసి మనం కూడా అదే స్థాయిలో ఖర్చు చేయాలని అనుకోవడం, చిన్న చిన్న ఖర్చులను లెక్క చేయకపోవడం వంటివి చివరకు పెద్ద మొత్తంగా మారతాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయం పెరిగిన ప్రతిసారీ జీవనశైలిని కూడా అదే స్థాయిలో పెంచుకోవడం వల్ల సేవింగ్స్కు అవకాశం ఉండదు.
పొదుపు గురించి పట్టించుకోకపోవడం
ఈ నెల ఖర్చులన్నీ అయ్యాక మిగిలిన డబ్బును సేవ్ చేస్తాను అని అనుకోవడం చాలామందిలో కనిపించే సాధారణ అలవాటు. కానీ ఇలా చేస్తే చాలా సందర్భాల్లో నెలాఖరుకు పొదుపు చేయడానికి ఏం మిగలదు. చాణక్య నీతి ప్రకారం భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సంపదను సంరక్షించుకోవడం ముఖ్యమైన అంశం. ఆదాయం వచ్చిన వెంటనే ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని పొదుపు కోసం కేటాయించి, మిగిలిన మొత్తంతో నెలవారీ ఖర్చులను నిర్వహించడం మంచి అలవాటు.
ఇతరులను చూసి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం
పక్కింటివారు కారు కొన్నారు, స్నేహితుడు ఖరీదైన ఫోన్ కొన్నాడు, బంధువులు లగ్జరీ జీవితం గడుపుతున్నారు కాబట్టి మనం కూడా అలాగే జీవించాలని అనుకోవడం ఆర్థిక ఒత్తిడికి దారితీయవచ్చు. ఇతరుల ప్రదర్శనను అనుకరించడం కంటే మన సామర్థ్యాన్ని, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చాణక్యుడు బోధించాడు. మన ఆదాయం ఎంత? మనకు ఉన్న బాధ్యతలు ఏంటి? భవిష్యత్తులో ఏ అవసరాలు రావచ్చు? అనే విషయాలను ఆలోచించకుండా కేవలం ఇతరులను అనుసరించడం వల్ల సంపాదించిన డబ్బు నిలవదు.
ఆదాయానికి మించి ఖర్చు చేయడం
అవసరం లేని వస్తువులను కొనడానికి క్రెడిట్ కార్డులు, వ్యక్తిగత రుణాలు లేదా ఇతర రుణాలను పదేపదే ఉపయోగించడం వల్ల భవిష్యత్ ఆదాయంలో కొంత భాగం ముందుగానే ఖర్చయిపోతుంది. అప్పు తీసుకోవడం తప్పు కాదు. ఇల్లు, విద్య, వ్యాపారం వంటి అవసరాలకు తీసుకునే సరైన రుణం ఒక ఆర్థిక సాధనంగా ఉపయోగపడవచ్చు. కానీ కేవలం విలాసవంతమైన జీవితం కోసం అప్పులు చేస్తూ, వాటిని తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని పట్టించుకోకపోతే ఆర్థిక సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి. అందుకే అప్పు తీసుకునే ముందు దాని అవసరం, వడ్డీ, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని చాణక్యుడి నీతి సూత్రాలు చెబుతున్నాయి.