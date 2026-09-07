సాక్సులు పాతవైపోయాయా? వాటిని పడేసే కన్నా ఇలా వాడితే ఇల్లు క్లీన్ అయిపోతుంది
ఇల్లు ఎంతగా తుడిచినా నేల మీద వెంట్రుకలు, దుమ్ము ధూళి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. అయితే చిన్న సింపుల్ చిట్కాలతో ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. పాత సాక్సులను పడేసే కన్నా వాటితోనే ఇంటిని పరిశుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ సాక్స్ మాప్ హ్యాక్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
మీ పాత సాక్సులు ఉన్నాయా? వాటిని పడేసే కన్నా ఇంటి క్లీనింగ్ కు వాడుకోవచ్చు. సాక్స్ క్లాత్ డిజైన్... దుమ్మును ముందుకు నెట్టకుండా, చిన్న కణాలను తనలోనే బంధిస్తుంది . మీరు మాప్ కర్రకు ఫోటోలో చూపించినట్టు పాత సాక్స్ను తొడిగి నేలపై తుడిస్తే నేల మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది, సాక్సు ఒక అయస్కాంతంలా పనిచేసి వెంట్రుకలు, దారపు పోగులు, దుమ్మును ఆకర్షిస్తుంది.
మాప్కు పాత సాక్స్ వాడటం ఎలా?
ముందుగా సరైన సాక్స్ను ఎంపిక చేసుకోండి. మీరు వాడకుండా ఆపేసిన సాక్సు.. కానీ అది చిరిగిపోకూడదు. కాటన్ లేదా మెత్తటి క్లాత్ సాక్స్ అయితే ఇంకా మంచిది దాన్ని మీ మాప్ లేదా నేల తుడిచే స్టిక్ కింది భాగానికి సాక్స్ను సరిగ్గా లాగి తొడగండి. నేల తుడుస్తున్నప్పుడు సాక్స్ జారిపోకుండా, గట్టిగా సరిపోయిందో లేదో చూసుకోండి. మామూలుగా నేలంతా తుడవండి. మూలల్లో దాక్కున్న వెంట్రుకలు, దుమ్మును ఇది సులభంగా లాగేస్తుంది. పని పూర్తయ్యాక సాక్స్ను తీసి, దానిలోని చెత్తను దులిపి, ఉతికి ఆరబెట్టండి. దీన్ని మళ్లీ మళ్లీ వాడుకోవచ్చు.
మంచి ఫలితాల కోసం ఈ టిప్స్ పాటించండి
ఈ ట్రిక్ వాడే ముందు, ఒకసారి చీపురుతో ఊడ్చి చెత్తను తొలగించండి. మిగిలిపోయిన చిన్న వెంట్రుకలు, దుమ్మును తీయడానికి మాత్రమే సాక్స్ మాప్ వాడండి. ఇంట్లో కుక్క లేదా పిల్లి వెంట్రుకలు ఎక్కువగా ఉంటే, ఈ పద్ధతి చాలా వేగంగా వాటిని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. సాక్స్ను కొద్దిగా తడి చేసి వాడితే, దుమ్ము కణాలు గాలిలో ఎగరకుండా క్లాత్కు అంటుకుంటాయి. నేల తుడుస్తున్నప్పుడు సాక్స్ వదులుగా జారితే ప్రమాదం జరగొచ్చు. అందుకే బిగుతుగా ఉండే సాక్స్నే వాడండి.