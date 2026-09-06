నిలబడి నీళ్లు తాగితే ప్రమాదమంటారు ఎందుకో తెలుసా? అసలు కారణం ఇదే
ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు నిలబడి నీళ్లు తాగ కూడదని చెబుతూనే ఉంటారు. కూర్చునే నీళ్లు తాగాలని అంటారు. అసలు అలా ఎందుకు అంటారు? నిజంగా నిలబడి నీళ్లు తాగితే ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయా? ఈ విషయాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నీళ్లు తాగడం వెనుక నమ్మకాలు
సనాతన ధర్మంలో ప్రతి పనికి ఒక పద్ధతి, మర్యాద ఉంటాయి. ఆహారం తినడం నుంచి నీళ్లు తాగే వరకు కొన్ని నియమాలు పాటించాలని పెద్దలు చెబుతారు. ముఖ్యంగా నిలబడి నీళ్లు తాగొద్దని ఇళ్లలో తరచుగా వినిపిస్తుంటుంది. అసలు నీళ్లు తాగడానికి, మతానికి సంబంధం ఏంటి? కూర్చుని నీళ్లు తాగాలనే సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న నమ్మకాలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
భారతీయ సంప్రదాయంలో నీటిని కేవలం దాహం తీర్చే ద్రవంగా చూడరు. దాన్ని 'జీవనదాత'గా, పవిత్రమైనదిగా భావించి పూజిస్తారు. గంగను తీర్థంగా భావించే దేశం మనది. అందుకే నీటిని స్వీకరించేటప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు పాటించాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రశాంతంగా నీళ్లు తాగాలి
ధార్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం.. నీళ్లు తాగేటప్పుడు తొందరపడకూడదు. నిలబడి నీళ్లు తాగడాన్ని నీటికి లేదా అన్నానికి చూపే అగౌరవంగా కొన్ని సంప్రదాయాల్లో భావిస్తారు. కూర్చుని, ప్రశాంతంగా నీళ్లు తాగడం వల్ల మనసులో స్థిరత్వం వస్తుందని, అది శరీరానికి శక్తిని ఇస్తుందని నమ్మకం.
జ్యోతిష్యం, పౌరాణిక విశ్వాసాల ప్రకారం.. మన శరీరం పంచభూతాలతో నిర్మితమైంది. వాటిలో జల తత్వం చాలా ముఖ్యమైంది. కూర్చుని, నెమ్మదిగా నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని జల తత్వం సమతుల్యంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, నిలబడి నీళ్లు తాగడం వల్ల స్వభావంలో చంచలత్వం పెరుగుతుందని పెద్దల అభిప్రాయం.
ఆయుర్వేదం ఏం చెబుతోంది?
నీళ్లు తాగే విధానం గురించి ఆయుర్వేదంలో కూడా కొన్ని ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. నీటిని నెమ్మదిగా, సిప్ చేస్తూ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెబుతారు. అయితే, నిలబడి నీళ్లు తాగడం వల్ల నేరుగా కిడ్నీలు లేదా కీళ్లకు హాని కలుగుతుందని ఆధునిక విజ్ఞానంలో ఎలాంటి బలమైన ఆధారాలు లేవు. కాబట్టి, దీనిని ఒక సంప్రదాయబద్ధమైన క్రమశిక్షణగా చూడటం సరైనది.
• నీళ్లు తాగేటప్పుడు ఎప్పుడూ సౌకర్యంగా కూర్చోండి.
• ఒకేసారి గటగటా తాగేయకుండా, కొద్దికొద్దిగా నెమ్మదిగా తాగండి.
• నీళ్లు తాగేటప్పుడు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. నీళ్లు తాగే ఈ చిన్న నియమాలు మన జీవితంలో క్రమశిక్షణను, ప్రకృతిపై గౌరవాన్ని చూపిస్తాయి.
పెద్దలు చెప్పిన ఈ సంప్రదాయం ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతకు కూడా దోహదం చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం కేవలం ధార్మిక నమ్మకాలు, జానపద సంప్రదాయాలపై ఆధారపడింది. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.