గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెతో తలకు నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయండి. ఇలా చేస్తే కుదుళ్లు గట్టిపడి, జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టు కుదుళ్లకు పట్టిస్తే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందని పెద్దలు చెబుతారు. అయితే, మీకు అలర్జీ ఉంటే దీన్ని వాడకండి.
నానబెట్టిన మెంతులను మెత్తగా నూరి తలకు పట్టించండి. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి, మీ కేశాలను మృదువుగా మారుస్తుంది.
బియ్యం కడిగిన లేదా నానబెట్టిన నీళ్లను తలకు వాడండి. ఇది జుట్టు చిట్లిపోవడాన్ని తగ్గించి, కేశాలను బలంగా ఉంచుతుంది.
ఆవనూనెలో కరివేపాకు వేసి మరిగించి తలకు రాసుకోండి. ఈ పాతకాలపు చిట్కా జుట్టుకు మంచి పోషణ ఇచ్చి, బలంగా మారుస్తుంది.
కలబంద గుజ్జును తలకు రాసుకుంటే చర్మం చల్లగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ముందుగా కొద్దిగా రాసుకుని, అలర్జీ రాకపోతేనే వాడండి.
మందారం పూలు, ఆకులను మెత్తగా నూరి హెయిర్ మాస్క్ లా వేసుకోండి. ఇది జుట్టు పల్చబడటాన్ని ఆపి, కుదుళ్లకు బలాన్ని ఇస్తుంది.
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